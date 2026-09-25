Xiaomi Pad 9 Pro : 11 000 mAh et un écran 144 Hz pour aller chercher l'iPad
Par Vincent Lautier - Publié le
Xiaomi a profité du lancement de ses 18 Pro et 18 Pro Max pour présenter deux nouvelles tablettes, les Pad 9 et Pad 9 Pro. Écrans 3.2K à 144 Hz, batteries de 9 720 et 11 000 mAh, prix qui vont d'environ 390 à 655 euros une fois convertis depuis le yuan : la fiche technique est sérieuse, et les iPad comme les Galaxy Tab sont clairement dans le viseur.
La Pad 9 Pro embarque une dalle LCD de 12,5 pouces en 3.2K, rafraîchie à 144 Hz avec un pic de luminosité de 1 000 nits. À l'intérieur, Xiaomi a retenu le Snapdragon 8 Gen 5 gravé en 3 nm, une puce qui se place juste sous le 8 Elite Gen 5 des smartphones les plus chers, épaulée ici par 16 Go de RAM au maximum et 256 Go de stockage UFS 4.1. La batterie grimpe surtout à 11 000 mAh, soit 1 800 mAh de plus que celle de la Pad 8 Pro, avec une charge de 67 W et une charge inversée qui permet de dépanner un smartphone. Xiaomi annonce jusqu'à 14,5 heures de vidéo, à vérifier en conditions réelles. Le tout tient dans 5,8 mm d'épaisseur pour 580 grammes, avec un capteur de 50 mégapixels au dos et une caméra avant de 32 mégapixels.
La Pad 9 classique garde un gabarit plus compact, avec un écran de 11,2 pouces toujours en 3.2K et à 144 Hz, mais plafonné à 800 nits. Pas de changement de puce par rapport à la Pad 8 : on retrouve le même Snapdragon 8s Gen 4. La batterie progresse quand même à 9 720 mAh avec une charge de 45 W, pour 485 grammes seulement. Les deux tablettes tournent sous HyperOS 4, basé sur Android 17, avec du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6.0 et quatre haut-parleurs Dolby Atmos. Côté tarifs, la Pad 9 démarre à 2 999 yuans en Chine, environ 390 euros, alors que la Pro attaque à 3 799 yuans, autour de 500 euros, et monte à 655 euros environ avec 16 Go de RAM.
Les deux tablettes sont déjà en vente en Chine, mais Xiaomi n'a donné aucune date pour l'Europe. On peut imaginer une arrivée en même temps que les Xiaomi 18 Pro, attendus par chez nous d'ici la fin de l'année, et les conversions ci-dessus ne donnent qu'un ordre de grandeur. Pour se faire une idée, la Pad 8 avait été lancée à 499 euros en France et la Pad 8 Pro à 649 euros.
Ces tablettes cochent pas mal de cases, avec des batteries généreuses et des écrans rapides, deux points sur lesquels Apple se montre toujours un peu radin. Tout n'est pas parfait pour autant : la dalle est toujours du LCD quand on aurait aimé de l'OLED, et le Snapdragon 8s Gen 4 de la Pad 9 est loin de la puce M4 de l'iPad Air. Sauf que voilà, le ticket d'entrée est bien plus bas que chez Apple, et ça compte. Si les tarifs français restent dans la lignée des Pad 8, Apple aura en tous cas une vraie concurrence sur l'entrée de gamme.
La Pro voit grand
La Pad 9 Pro embarque une dalle LCD de 12,5 pouces en 3.2K, rafraîchie à 144 Hz avec un pic de luminosité de 1 000 nits. À l'intérieur, Xiaomi a retenu le Snapdragon 8 Gen 5 gravé en 3 nm, une puce qui se place juste sous le 8 Elite Gen 5 des smartphones les plus chers, épaulée ici par 16 Go de RAM au maximum et 256 Go de stockage UFS 4.1. La batterie grimpe surtout à 11 000 mAh, soit 1 800 mAh de plus que celle de la Pad 8 Pro, avec une charge de 67 W et une charge inversée qui permet de dépanner un smartphone. Xiaomi annonce jusqu'à 14,5 heures de vidéo, à vérifier en conditions réelles. Le tout tient dans 5,8 mm d'épaisseur pour 580 grammes, avec un capteur de 50 mégapixels au dos et une caméra avant de 32 mégapixels.
La Pad 9 mise sur le prix
La Pad 9 classique garde un gabarit plus compact, avec un écran de 11,2 pouces toujours en 3.2K et à 144 Hz, mais plafonné à 800 nits. Pas de changement de puce par rapport à la Pad 8 : on retrouve le même Snapdragon 8s Gen 4. La batterie progresse quand même à 9 720 mAh avec une charge de 45 W, pour 485 grammes seulement. Les deux tablettes tournent sous HyperOS 4, basé sur Android 17, avec du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6.0 et quatre haut-parleurs Dolby Atmos. Côté tarifs, la Pad 9 démarre à 2 999 yuans en Chine, environ 390 euros, alors que la Pro attaque à 3 799 yuans, autour de 500 euros, et monte à 655 euros environ avec 16 Go de RAM.
Et en France ?
Les deux tablettes sont déjà en vente en Chine, mais Xiaomi n'a donné aucune date pour l'Europe. On peut imaginer une arrivée en même temps que les Xiaomi 18 Pro, attendus par chez nous d'ici la fin de l'année, et les conversions ci-dessus ne donnent qu'un ordre de grandeur. Pour se faire une idée, la Pad 8 avait été lancée à 499 euros en France et la Pad 8 Pro à 649 euros.
On en dit quoi ?
Ces tablettes cochent pas mal de cases, avec des batteries généreuses et des écrans rapides, deux points sur lesquels Apple se montre toujours un peu radin. Tout n'est pas parfait pour autant : la dalle est toujours du LCD quand on aurait aimé de l'OLED, et le Snapdragon 8s Gen 4 de la Pad 9 est loin de la puce M4 de l'iPad Air. Sauf que voilà, le ticket d'entrée est bien plus bas que chez Apple, et ça compte. Si les tarifs français restent dans la lignée des Pad 8, Apple aura en tous cas une vraie concurrence sur l'entrée de gamme.