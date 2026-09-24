Xiaomi 18 Pro Max : 8500 mAh, écran au dos et il arrive enfin en France !

On en dit quoi ?



Une batterie de 8500 mAh dans un téléphone de 235 grammes, alors que la concurrence plafonne autour de 5000 mAh, c'est un vrai argument, et le tandem écran arrière plus filtre de confidentialité automatique est bien pensé. Le traitement photo dans le cloud nous emballe par contre beaucoup moins, on aimerait pouvoir s'en passer complètement. Mais la vraie nouvelle est ailleurs : Xiaomi envoie enfin ses meilleurs téléphones en France, et on a très envie de les prendre en main.