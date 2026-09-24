Xiaomi 18 Pro Max : 8500 mAh, écran au dos et il arrive enfin en France !
Par Vincent Lautier - Publié le
Xiaomi a présenté ses 18 Pro et 18 Pro Max, les premiers smartphones équipés des nouveaux Snapdragon 8 Elite Gen 6. Au menu, un second écran OLED au dos, trois caméras Leica dont deux capteurs de 200 mégapixels et des batteries géantes. Et pour la première fois, la gamme Pro va sortir de Chine, avec la France sur la liste.
Les deux modèles partagent la même recette : une dalle OLED de 6,4 pouces pour le 18 Pro, de 6,9 pouces pour le Pro Max, avec une luminosité qui grimpe à 4000 nits, et surtout un second écran OLED de 2,7 ou 2,9 pouces selon le modèle, logé au dos sous la vitre du bloc photo. Ce petit écran de 120 Hz affiche l'heure, des widgets et les notifications, mais il sert aussi de viseur pour vos selfies pris avec les caméras principales, et c'est là qu'il devient vraiment utile. Xiaomi ajoute un filtre de confidentialité matériel qui rend l'écran illisible de côté, comme sur le Galaxy S26 Ultra, sauf que la version Xiaomi va plus loin : la caméra frontale repère les regards indiscrets et active le filtre toute seule, y compris en fonction du lieu où vous vous trouvez.
La partie photo, cosignée Leica, aligne un capteur principal de 200 mégapixels de type 1/1,28 pouce ouvert à f/1,67, un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels lui aussi, avec un zoom optique 3,2x qui monte à 12,8x sans perte, et un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Un nouveau mode baptisé Legendary Moment recrée par intelligence artificielle le rendu d'appareils photo classiques, jusqu'aux vieux capteurs CCD chers aux nostalgiques. Sauf que voilà, une partie du traitement (suppression des reflets, réduction du bruit, netteté) passe par le cloud : vos photos quittent donc le téléphone pour être peaufinées sur les serveurs de la marque, ce qui ne plaira pas à tout le monde.
Le 18 Pro embarque une batterie silicium-carbone de 7000 mAh dans 203 grammes, le Pro Max pousse à 8500 mAh pour 235 grammes, avec une charge filaire de 100 W et sans fil de 50 W. En Chine, les prix démarrent à 5999 yuans pour le Pro, environ 720 euros, et 6999 yuans pour le Pro Max, sans prix européen officiel pour le moment. Xiaomi a confirmé dans la foulée que les deux modèles seront lancés à l'international d'ici la fin de l'année. C'est une grande première : les 14 Pro, 15 Pro et 17 Pro ne sont jamais arrivés chez nous, la France devait se contenter des modèles standards.
Une batterie de 8500 mAh dans un téléphone de 235 grammes, alors que la concurrence plafonne autour de 5000 mAh, c'est un vrai argument, et le tandem écran arrière plus filtre de confidentialité automatique est bien pensé. Le traitement photo dans le cloud nous emballe par contre beaucoup moins, on aimerait pouvoir s'en passer complètement. Mais la vraie nouvelle est ailleurs : Xiaomi envoie enfin ses meilleurs téléphones en France, et on a très envie de les prendre en main.
Un écran au dos
Les deux modèles partagent la même recette : une dalle OLED de 6,4 pouces pour le 18 Pro, de 6,9 pouces pour le Pro Max, avec une luminosité qui grimpe à 4000 nits, et surtout un second écran OLED de 2,7 ou 2,9 pouces selon le modèle, logé au dos sous la vitre du bloc photo. Ce petit écran de 120 Hz affiche l'heure, des widgets et les notifications, mais il sert aussi de viseur pour vos selfies pris avec les caméras principales, et c'est là qu'il devient vraiment utile. Xiaomi ajoute un filtre de confidentialité matériel qui rend l'écran illisible de côté, comme sur le Galaxy S26 Ultra, sauf que la version Xiaomi va plus loin : la caméra frontale repère les regards indiscrets et active le filtre toute seule, y compris en fonction du lieu où vous vous trouvez.
Deux capteurs de 200 mégapixels
La partie photo, cosignée Leica, aligne un capteur principal de 200 mégapixels de type 1/1,28 pouce ouvert à f/1,67, un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels lui aussi, avec un zoom optique 3,2x qui monte à 12,8x sans perte, et un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Un nouveau mode baptisé Legendary Moment recrée par intelligence artificielle le rendu d'appareils photo classiques, jusqu'aux vieux capteurs CCD chers aux nostalgiques. Sauf que voilà, une partie du traitement (suppression des reflets, réduction du bruit, netteté) passe par le cloud : vos photos quittent donc le téléphone pour être peaufinées sur les serveurs de la marque, ce qui ne plaira pas à tout le monde.
Enfin par chez nous
Le 18 Pro embarque une batterie silicium-carbone de 7000 mAh dans 203 grammes, le Pro Max pousse à 8500 mAh pour 235 grammes, avec une charge filaire de 100 W et sans fil de 50 W. En Chine, les prix démarrent à 5999 yuans pour le Pro, environ 720 euros, et 6999 yuans pour le Pro Max, sans prix européen officiel pour le moment. Xiaomi a confirmé dans la foulée que les deux modèles seront lancés à l'international d'ici la fin de l'année. C'est une grande première : les 14 Pro, 15 Pro et 17 Pro ne sont jamais arrivés chez nous, la France devait se contenter des modèles standards.
On en dit quoi ?
Une batterie de 8500 mAh dans un téléphone de 235 grammes, alors que la concurrence plafonne autour de 5000 mAh, c'est un vrai argument, et le tandem écran arrière plus filtre de confidentialité automatique est bien pensé. Le traitement photo dans le cloud nous emballe par contre beaucoup moins, on aimerait pouvoir s'en passer complètement. Mais la vraie nouvelle est ailleurs : Xiaomi envoie enfin ses meilleurs téléphones en France, et on a très envie de les prendre en main.