Le Redmi Note 17 arrive en France avec ses grosses batteries
Par Vincent Lautier - Publié le
Quatre Redmi Note 17 arrivent en France, avec des batteries de 7 700 à 9 210 mAh. Xiaomi présente ses nouveaux téléphones quelques mois après les Note 15, et remplace le nom Pro Plus par Pro Max. Les prix français seront annoncés plus tard, mais on connaît désormais les différences entre les modèles.
Le Redmi Note 17 Pro Max 5G est le mieux équipé du lot. Sa batterie atteint 9 210 mAh en Europe, avec une charge filaire de 100 W. Attention aux fiches internationales qui indiquent 10 000 mAh : cette capacité ne correspond pas au modèle prévu chez nous. Xiaomi continue donc de faire grossir ses batteries, et pas seulement sur ses appareils les plus chers.
Le Pro Max utilise un Snapdragon 6 Gen 5, de la mémoire LPDDR5X et un cadre métallique. Il propose aussi le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 6. Son écran AMOLED de 6,83 pouces fonctionne jusqu'à 120 Hz, comme celui du Pro. L'appellation rappellera forcément quelque chose aux utilisateurs d'iPhone, même si la gamme et les tarifs visés sont bien différents.
Juste en dessous, le Redmi Note 17 Pro 5G dispose déjà de 8 340 mAh. Il accepte une charge de 67 W et peut alimenter un autre appareil par câble jusqu'à 22,5 W. Il faudra tester l'autonomie en usage réel, mais cette capacité donne envie de laisser la batterie externe à la maison.
Son processeur Snapdragon 6s Gen 4 est accompagné de mémoire LPDDR4X, plus ancienne que celle du Pro Max. Le Wi-Fi se limite à la norme 5. À l'arrière, on trouve un appareil principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique et un ultra grand-angle de 8 mégapixels, utile pour photographier un groupe sans devoir reculer. Le capteur selfie compte 16 mégapixels. L'écran monte jusqu'à 3 500 nits en pic, selon le fabricant.
Les Redmi Note 17 4G et 5G partagent une batterie de 7 700 mAh, une charge de 45 W et un grand écran AMOLED de 6,99 pouces à 120 Hz. La version 5G utilise un Snapdragon 4 Gen 4, contre un Snapdragon 6s 4G Gen 2 pour l'autre. Par contre, les deux se contentent d'un appareil arrière de 50 mégapixels, sans ultra grand-angle. Il faudra donc monter en gamme pour élargir le cadrage.
Xiaomi annonce quatre ans de mises à jour Android et six ans de correctifs de sécurité pour cette famille. Le Pro 4G ne sera pas commercialisé en France. Les quatre autres modèles ont bien été présentés pour notre marché, mais Xiaomi communiquera leurs prix dans un second temps. Les offres déjà visibles chez certains revendeurs ne donnent donc pas encore le tarif officiel de la gamme.
J'aime bien cette priorité donnée à la batterie. J'aurais quand même préféré que les modèles simples conservent un ultra grand-angle. Sans les prix français définitifs, difficile de savoir si ces concessions seront compensées par une facture raisonnable.
Un Pro Max avec 9 210 mAh
Le Redmi Note 17 Pro Max 5G est le mieux équipé du lot. Sa batterie atteint 9 210 mAh en Europe, avec une charge filaire de 100 W. Attention aux fiches internationales qui indiquent 10 000 mAh : cette capacité ne correspond pas au modèle prévu chez nous. Xiaomi continue donc de faire grossir ses batteries, et pas seulement sur ses appareils les plus chers.
Le Pro Max utilise un Snapdragon 6 Gen 5, de la mémoire LPDDR5X et un cadre métallique. Il propose aussi le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 6. Son écran AMOLED de 6,83 pouces fonctionne jusqu'à 120 Hz, comme celui du Pro. L'appellation rappellera forcément quelque chose aux utilisateurs d'iPhone, même si la gamme et les tarifs visés sont bien différents.
Le Pro garde deux appareils photo
Juste en dessous, le Redmi Note 17 Pro 5G dispose déjà de 8 340 mAh. Il accepte une charge de 67 W et peut alimenter un autre appareil par câble jusqu'à 22,5 W. Il faudra tester l'autonomie en usage réel, mais cette capacité donne envie de laisser la batterie externe à la maison.
Son processeur Snapdragon 6s Gen 4 est accompagné de mémoire LPDDR4X, plus ancienne que celle du Pro Max. Le Wi-Fi se limite à la norme 5. À l'arrière, on trouve un appareil principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique et un ultra grand-angle de 8 mégapixels, utile pour photographier un groupe sans devoir reculer. Le capteur selfie compte 16 mégapixels. L'écran monte jusqu'à 3 500 nits en pic, selon le fabricant.
Deux modèles simples, des prix à venir
Les Redmi Note 17 4G et 5G partagent une batterie de 7 700 mAh, une charge de 45 W et un grand écran AMOLED de 6,99 pouces à 120 Hz. La version 5G utilise un Snapdragon 4 Gen 4, contre un Snapdragon 6s 4G Gen 2 pour l'autre. Par contre, les deux se contentent d'un appareil arrière de 50 mégapixels, sans ultra grand-angle. Il faudra donc monter en gamme pour élargir le cadrage.
Xiaomi annonce quatre ans de mises à jour Android et six ans de correctifs de sécurité pour cette famille. Le Pro 4G ne sera pas commercialisé en France. Les quatre autres modèles ont bien été présentés pour notre marché, mais Xiaomi communiquera leurs prix dans un second temps. Les offres déjà visibles chez certains revendeurs ne donnent donc pas encore le tarif officiel de la gamme.
On en dit quoi ?
J'aime bien cette priorité donnée à la batterie. J'aurais quand même préféré que les modèles simples conservent un ultra grand-angle. Sans les prix français définitifs, difficile de savoir si ces concessions seront compensées par une facture raisonnable.