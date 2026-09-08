Xiaomi devance Apple avec son premier (et magnifique) smartphone pliable grand format

UN FORMAT TRÈS PROCHE DU FUTUR IPHONE PLIABLE

Dragon Bone

UNE NOUVELLE PUCE MAISON EN 3 NM

TROIS APPAREILS PHOTO AVEC LEICA

Une fabuleuse édition céramique

QU’EN PENSER ?



Le timing est difficile à ignorer. En présentant son 18 Fold 48 heures seulement avant le keynote d’Apple, Xiaomi place volontairement son nouveau modèle face au futur iPhone pliable, attendu mercredi à Apple Park.



Sur le papier, le constructeur chinois dispose d’ailleurs de solides arguments : batterie de 6 000 mAh, triple appareil photo, recharge rapide et tarif de départ sensiblement inférieur aux plus de 2 000 dollars évoqués pour l’iPhone pliable.



Attention toutefois Xiaomi n’a annoncé aucune commercialisation internationale et ses précédents smartphones Mix Fold sont restés cantonnés à la Chine. Mais même cantonné à ce seul et immense marché, le smartphone a de beaux jours devant lui.

Avec le Xiaomi 18 Fold (même le nom !),de type passeport, qui est d'ailleurs celui attendu pour le premier iPhone pliable. Le smartphone dispose d’unet s’ouvre surLes deux écrans utilisent la technologieavec unet une luminosité maximale annoncée à 4 000 nits. Xiaomi utilise également une nouvelle structure en verre ultra-fin composée de deux couches.Baptiséeelle aurait bénéficié de 492 optimisations structurelles et permet notamment d’obtenir des angles beaucoup plus arrondis que sur le Galaxy Z Fold8.À l’intérieur,Elle combine un processeur à dix cœurs pouvant atteindre 4,35 GHz, un GPU à 16 cœurs et un NPU dédié à l’intelligence artificielle capable d’atteindre 200 TOPS.Xiaomi annonce des performances CPU multicœurset des performances graphiquespar rapport à la génération précédente, tout en réduisant sensiblement la consommation. Des chiffres qu’il faudra évidemment confronter aux premiers tests. La batterie atteint pour sa part 6 000 mAh, avec une. Le smartphone fonctionne sous HyperOS 4.Xiaomi mise également beaucoup sur la photographie avec un ensemble développé avec Leica.Sur ce point, le : les rumeurs prêtent au futur iPhone pliable seulement deux appareils photo à l’arrière, sans téléobjectif dédié.Le Xiaomi 18 Fold débute à 10 999 yuans (environ 1 640 dollars) avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La version 16 Go/1 To grimpe à environ 2 235 dollars, tandis qu’