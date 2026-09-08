Xiaomi devance Apple avec son premier (et magnifique) smartphone pliable grand format
Par Laurence - Publié le
À quelques jours de la keynote d’Apple (et de la présentation de l'iPhone Ultra), Xiaomi vient de dévoiler officiellement le Xiaomi 18 Fold, son premier smartphone pliable au format large. Écran de 7,58 pouces, puce maison gravée en 3 nm, capteur photo de 200 mégapixels et batterie de 6 000 mAh : ce smartphone n'a rien à envier à la concurrence et petit bonus on l'a même aperçu à l'IFA !
Avec le Xiaomi 18 Fold (même le nom !), le constructeur adopte le format particulier de type passeport, qui est d'ailleurs celui attendu pour le premier iPhone pliable. Le smartphone dispose d’un écran extérieur de 5,38 pouces et s’ouvre sur une dalle de 7,58 pouces.
Les deux écrans utilisent la technologie LTPO avec un rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz et une luminosité maximale annoncée à 4 000 nits. Xiaomi utilise également une nouvelle structure en verre ultra-fin composée de deux couches.
La charnière a elle aussi été entièrement retravaillée. Baptisée
À l’intérieur, Xiaomi inaugure surtout son Xring O3, une puce maison gravée en 3 nm. Elle combine un processeur à dix cœurs pouvant atteindre 4,35 GHz, un GPU à 16 cœurs et un NPU dédié à l’intelligence artificielle capable d’atteindre 200 TOPS.
Xiaomi annonce des performances CPU multicœurs en hausse de 60 % et des performances graphiques supérieures de 85 % par rapport à la génération précédente, tout en réduisant sensiblement la consommation. Des chiffres qu’il faudra évidemment confronter aux premiers tests. La batterie atteint pour sa part 6 000 mAh, avec une recharge filaire à 67 W et sans fil à 50 W. Le smartphone fonctionne sous HyperOS 4.
Xiaomi mise également beaucoup sur la photographie avec un ensemble développé avec Leica. Le module principal repose sur un capteur de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5x.
Sur ce point, le constructeur pourrait même prendre l’avantage sur Apple : les rumeurs prêtent au futur iPhone pliable seulement deux appareils photo à l’arrière, sans téléobjectif dédié.
Le Xiaomi 18 Fold débute à 10 999 yuans (environ 1 640 dollars) avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La version 16 Go/1 To grimpe à environ 2 235 dollars, tandis qu’une Ceramic Special Edition limitée à 1 500 exemplaires atteint environ 2 384 dollars.
Le timing est difficile à ignorer. En présentant son 18 Fold 48 heures seulement avant le keynote d’Apple, Xiaomi place volontairement son nouveau modèle face au futur iPhone pliable, attendu mercredi à Apple Park.
Sur le papier, le constructeur chinois dispose d’ailleurs de solides arguments : batterie de 6 000 mAh, triple appareil photo, recharge rapide et tarif de départ sensiblement inférieur aux plus de 2 000 dollars évoqués pour l’iPhone pliable.
Attention toutefois Xiaomi n’a annoncé aucune commercialisation internationale et ses précédents smartphones Mix Fold sont restés cantonnés à la Chine. Mais même cantonné à ce seul et immense marché, le smartphone a de beaux jours devant lui.
UN FORMAT TRÈS PROCHE DU FUTUR IPHONE PLIABLE
Avec le Xiaomi 18 Fold (même le nom !), le constructeur adopte le format particulier de type passeport, qui est d'ailleurs celui attendu pour le premier iPhone pliable. Le smartphone dispose d’un écran extérieur de 5,38 pouces et s’ouvre sur une dalle de 7,58 pouces.
Les deux écrans utilisent la technologie LTPO avec un rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz et une luminosité maximale annoncée à 4 000 nits. Xiaomi utilise également une nouvelle structure en verre ultra-fin composée de deux couches.
La charnière a elle aussi été entièrement retravaillée. Baptisée
Dragon Boneelle aurait bénéficié de 492 optimisations structurelles et permet notamment d’obtenir des angles beaucoup plus arrondis que sur le Galaxy Z Fold8.
UNE NOUVELLE PUCE MAISON EN 3 NM
À l’intérieur, Xiaomi inaugure surtout son Xring O3, une puce maison gravée en 3 nm. Elle combine un processeur à dix cœurs pouvant atteindre 4,35 GHz, un GPU à 16 cœurs et un NPU dédié à l’intelligence artificielle capable d’atteindre 200 TOPS.
Xiaomi annonce des performances CPU multicœurs en hausse de 60 % et des performances graphiques supérieures de 85 % par rapport à la génération précédente, tout en réduisant sensiblement la consommation. Des chiffres qu’il faudra évidemment confronter aux premiers tests. La batterie atteint pour sa part 6 000 mAh, avec une recharge filaire à 67 W et sans fil à 50 W. Le smartphone fonctionne sous HyperOS 4.
TROIS APPAREILS PHOTO AVEC LEICA
Xiaomi mise également beaucoup sur la photographie avec un ensemble développé avec Leica. Le module principal repose sur un capteur de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5x.
Sur ce point, le constructeur pourrait même prendre l’avantage sur Apple : les rumeurs prêtent au futur iPhone pliable seulement deux appareils photo à l’arrière, sans téléobjectif dédié.
Le Xiaomi 18 Fold débute à 10 999 yuans (environ 1 640 dollars) avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La version 16 Go/1 To grimpe à environ 2 235 dollars, tandis qu’une Ceramic Special Edition limitée à 1 500 exemplaires atteint environ 2 384 dollars.
QU’EN PENSER ?
Le timing est difficile à ignorer. En présentant son 18 Fold 48 heures seulement avant le keynote d’Apple, Xiaomi place volontairement son nouveau modèle face au futur iPhone pliable, attendu mercredi à Apple Park.
Sur le papier, le constructeur chinois dispose d’ailleurs de solides arguments : batterie de 6 000 mAh, triple appareil photo, recharge rapide et tarif de départ sensiblement inférieur aux plus de 2 000 dollars évoqués pour l’iPhone pliable.
Attention toutefois Xiaomi n’a annoncé aucune commercialisation internationale et ses précédents smartphones Mix Fold sont restés cantonnés à la Chine. Mais même cantonné à ce seul et immense marché, le smartphone a de beaux jours devant lui.