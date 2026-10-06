Apple s'est-elle enfin décidée à affiner les bordures des iPad ?

Des bordures beaucoup plus fines pour l’iPad

un peu épais ce cadre noir

L’iPad mini semble être le candidat idéal

L’iPad Air pourrait suivre en 2027

Vers un nouveau visage pour toute la gamme ?

QU’EN PENSER ?



La rumeur est encore beaucoup trop vague pour savoir quel iPad sera réellement concerné, mais elle arrive au moment où Apple semble justement préparer plusieurs changements importants dans sa gamme. L’iPad mini OLED paraît être le candidat le plus crédible à court terme, tandis que l’iPad Air pourrait suivre en 2027. Après plusieurs années durant lesquelles Apple a surtout fait évoluer les composants internes de ses tablettes, la prochaine étape pourrait donc être de moderniser enfin leur façade.

Les iPad pourraient bientôt profiter d’unautour de leur écran. Le leaker chinois, qui s’est déjà fait remarquer à plusieurs reprises pour ses informations concernant les futurs produits Apple, affirme surque l’iPad bénéficiera de bordures sensiblement plus étroites.Instant Digital ne précise ni le modèle concerné, ni la génération, ni même la date à laquelle ce changement pourrait intervenir. Il pourrait donc s’agir du prochain iPad d’entrée de gamme, d’un modèle particulier ou, plus largement, d’une évolution qu’Apple souhaiterait progressivement appliquer à l’ensemble de sa gamme.L’année dernière, il affirmait déjà qu’un prochain iPad Pro pourrait adopter des bordures aussi fines que celles de certaines Galaxy Tab haut de gamme de Samsung, sans pour autant avoir recours à une encoche.La prochaine génération est attendue dans les semaines à venir et devrait justement bénéficier d’une importante refonte.Les informations découvertes récemment dans le code d’Apple évoquent, une caméra frontale désormais placée sur la longueur de la tablette ainsi qu’un nouveau système de haut-parleurs. Les précédentes rumeurs annoncent surtout le passage à un, accompagné d’un écran légèrement plus grand.un point particulièrement intéressant pour un produit dont la compacité reste justement l’un des principaux arguments.Après plusieurs générations reposant sur un design très proche, la tablette devrait à son tourContrairement aux iPad Pro, Apple utiliserait cependant une dalleà simple couche, moins coûteuse que la technologie Tandem OLED employée sur les modèles professionnels. Ce changement d’écran pourrait être l’occasion deet, pourquoi pas, de réduire lui aussi les bordures. Pour le moment, aucune refonte complète de l’iPad Air n’a toutefois été confirmée.. Des informations découvertes dans le code d’Apple indiquent que le futur iPad 12 devrait notamment recevoirsur les versions cellulaires. Son arrivée serait plutôt attendue au printemps 2027.Une généralisation des bordures plus fines permettrait surtout à Apple d’dont les ventes semblent atteindre un plateau. Les iPad Pro ont déjà beaucoup évolué avec leur passage à l’OLED, tandis que l’iPad Air et l’iPad mini conservent encore une façade relativement proche de celle introduite il y a plusieurs années.Mais il demeure toutefois: contrairement à un iPhone, un iPad doit pouvoir être tenu par ses bords sans provoquer en permanence des interactions involontaires avec l’écran. Apple ne pourra donc probablement pas faire disparaître totalement les bordures, même si iPadOS sait déjà gérer le rejet de certaines pressions accidentelles.