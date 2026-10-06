Apple s'est-elle enfin décidée à affiner les bordures des iPad ?
Par Laurence - Publié le
Apple pourrait profiter de ses prochaines générations d’iPad pour revoir sensiblement leur design. Apparemment, la firme travaillerait sur des bordures d’écran nettement plus fines. Reste une inconnue importante : aucun modèle précis ni calendrier n’a pour l’instant été communiqué.
Les iPad pourraient bientôt profiter d’un petit régime autour de leur écran. Le leaker chinois Instant Digital, qui s’est déjà fait remarquer à plusieurs reprises pour ses informations concernant les futurs produits Apple, affirme sur Weibo que l’iPad bénéficiera de bordures sensiblement plus étroites.
L’information est toutefois particulièrement succincte. Instant Digital ne précise ni le modèle concerné, ni la génération, ni même la date à laquelle ce changement pourrait intervenir. Il pourrait donc s’agir du prochain iPad d’entrée de gamme, d’un modèle particulier ou, plus largement, d’une évolution qu’Apple souhaiterait progressivement appliquer à l’ensemble de sa gamme.
Ce n'est d’ailleurs pas la première fois que le leaker évoque une telle réduction. L’année dernière, il affirmait déjà qu’un prochain iPad Pro pourrait adopter des bordures aussi fines que celles de certaines Galaxy Tab haut de gamme de Samsung, sans pour autant avoir recours à une encoche.
Dans l’immédiat, l’iPad mini est probablement le candidat le plus logique. La prochaine génération est attendue dans les semaines à venir et devrait justement bénéficier d’une importante refonte.
Les informations découvertes récemment dans le code d’Apple évoquent une puce A20 Pro, une caméra frontale désormais placée sur la longueur de la tablette ainsi qu’un nouveau système de haut-parleurs. Les précédentes rumeurs annoncent surtout le passage à un écran OLED, accompagné d’un écran légèrement plus grand.
Réduire les bordures permettrait à Apple d’augmenter légèrement la diagonale de l’écran sans agrandir significativement l’appareil, un point particulièrement intéressant pour un produit dont la compacité reste justement l’un des principaux arguments.
Apple prépare également une évolution importante de l’iPad Air. Après plusieurs générations reposant sur un design très proche, la tablette devrait à son tour passer à l’OLED en 2027.
Contrairement aux iPad Pro, Apple utiliserait cependant une dalle OLED LTPS à simple couche, moins coûteuse que la technologie Tandem OLED employée sur les modèles professionnels. Ce changement d’écran pourrait être l’occasion de revoir plus largement le châssis et, pourquoi pas, de réduire lui aussi les bordures. Pour le moment, aucune refonte complète de l’iPad Air n’a toutefois été confirmée.
L’iPad d’entrée de gamme doit également évoluer, mais essentiellement à l’intérieur. Des informations découvertes dans le code d’Apple indiquent que le futur iPad 12 devrait notamment recevoir une puce A19, 8 Go de RAM, la puce réseau N1 et le modem C1X sur les versions cellulaires. Son arrivée serait plutôt attendue au printemps 2027.
Une généralisation des bordures plus fines permettrait surtout à Apple d’harmoniser davantage le design de ses différentes tablettes dont les ventes semblent atteindre un plateau. Les iPad Pro ont déjà beaucoup évolué avec leur passage à l’OLED, tandis que l’iPad Air et l’iPad mini conservent encore une façade relativement proche de celle introduite il y a plusieurs années.
Mais il demeure toutefois une contrainte très concrète : contrairement à un iPhone, un iPad doit pouvoir être tenu par ses bords sans provoquer en permanence des interactions involontaires avec l’écran. Apple ne pourra donc probablement pas faire disparaître totalement les bordures, même si iPadOS sait déjà gérer le rejet de certaines pressions accidentelles.
La rumeur est encore beaucoup trop vague pour savoir quel iPad sera réellement concerné, mais elle arrive au moment où Apple semble justement préparer plusieurs changements importants dans sa gamme. L’iPad mini OLED paraît être le candidat le plus crédible à court terme, tandis que l’iPad Air pourrait suivre en 2027. Après plusieurs années durant lesquelles Apple a surtout fait évoluer les composants internes de ses tablettes, la prochaine étape pourrait donc être de moderniser enfin leur façade.
Des bordures beaucoup plus fines pour l’iPad
Les iPad pourraient bientôt profiter d’un petit régime autour de leur écran. Le leaker chinois Instant Digital, qui s’est déjà fait remarquer à plusieurs reprises pour ses informations concernant les futurs produits Apple, affirme sur Weibo que l’iPad bénéficiera de bordures sensiblement plus étroites.
L’information est toutefois particulièrement succincte. Instant Digital ne précise ni le modèle concerné, ni la génération, ni même la date à laquelle ce changement pourrait intervenir. Il pourrait donc s’agir du prochain iPad d’entrée de gamme, d’un modèle particulier ou, plus largement, d’une évolution qu’Apple souhaiterait progressivement appliquer à l’ensemble de sa gamme.
Ce n'est d’ailleurs pas la première fois que le leaker évoque une telle réduction. L’année dernière, il affirmait déjà qu’un prochain iPad Pro pourrait adopter des bordures aussi fines que celles de certaines Galaxy Tab haut de gamme de Samsung, sans pour autant avoir recours à une encoche.
L’iPad mini semble être le candidat idéal
Dans l’immédiat, l’iPad mini est probablement le candidat le plus logique. La prochaine génération est attendue dans les semaines à venir et devrait justement bénéficier d’une importante refonte.
Les informations découvertes récemment dans le code d’Apple évoquent une puce A20 Pro, une caméra frontale désormais placée sur la longueur de la tablette ainsi qu’un nouveau système de haut-parleurs. Les précédentes rumeurs annoncent surtout le passage à un écran OLED, accompagné d’un écran légèrement plus grand.
Réduire les bordures permettrait à Apple d’augmenter légèrement la diagonale de l’écran sans agrandir significativement l’appareil, un point particulièrement intéressant pour un produit dont la compacité reste justement l’un des principaux arguments.
L’iPad Air pourrait suivre en 2027
Apple prépare également une évolution importante de l’iPad Air. Après plusieurs générations reposant sur un design très proche, la tablette devrait à son tour passer à l’OLED en 2027.
Contrairement aux iPad Pro, Apple utiliserait cependant une dalle OLED LTPS à simple couche, moins coûteuse que la technologie Tandem OLED employée sur les modèles professionnels. Ce changement d’écran pourrait être l’occasion de revoir plus largement le châssis et, pourquoi pas, de réduire lui aussi les bordures. Pour le moment, aucune refonte complète de l’iPad Air n’a toutefois été confirmée.
L’iPad d’entrée de gamme doit également évoluer, mais essentiellement à l’intérieur. Des informations découvertes dans le code d’Apple indiquent que le futur iPad 12 devrait notamment recevoir une puce A19, 8 Go de RAM, la puce réseau N1 et le modem C1X sur les versions cellulaires. Son arrivée serait plutôt attendue au printemps 2027.
Vers un nouveau visage pour toute la gamme ?
Une généralisation des bordures plus fines permettrait surtout à Apple d’harmoniser davantage le design de ses différentes tablettes dont les ventes semblent atteindre un plateau. Les iPad Pro ont déjà beaucoup évolué avec leur passage à l’OLED, tandis que l’iPad Air et l’iPad mini conservent encore une façade relativement proche de celle introduite il y a plusieurs années.
Mais il demeure toutefois une contrainte très concrète : contrairement à un iPhone, un iPad doit pouvoir être tenu par ses bords sans provoquer en permanence des interactions involontaires avec l’écran. Apple ne pourra donc probablement pas faire disparaître totalement les bordures, même si iPadOS sait déjà gérer le rejet de certaines pressions accidentelles.
QU’EN PENSER ?
La rumeur est encore beaucoup trop vague pour savoir quel iPad sera réellement concerné, mais elle arrive au moment où Apple semble justement préparer plusieurs changements importants dans sa gamme. L’iPad mini OLED paraît être le candidat le plus crédible à court terme, tandis que l’iPad Air pourrait suivre en 2027. Après plusieurs années durant lesquelles Apple a surtout fait évoluer les composants internes de ses tablettes, la prochaine étape pourrait donc être de moderniser enfin leur façade.