iPad mini OLED à 800 dollars, iPad Air OLED et nouvel iPad Pro : qu'attendre des futures tablettes

Un iPad mini OLED beaucoup plus cher ?

Une puce A20 Pro et un nouveau système audio

Un iPad Air OLED et un iPad Pro mieux refroidi en 2027

L’iPad classique devra patienter jusqu’en 2027

Qu’en penser ?



Apple semble vouloir généraliser progressivement l’OLED à l’ensemble de sa gamme iPad, après l’avoir réservé aux modèles Pro. Mais cette montée en gamme pourrait aussi s’accompagner d’une hausse sensible des prix. Un iPad mini à près de 800 dollars serait particulièrement difficile à positionner, surtout face à un iPad Air plus grand et moins cher. Tout dépendra des améliorations réellement proposées, notamment de l’écran et des performances. Les premières réponses devraient arriver dès la fin octobre.

C’est probablement la prochaine nouveauté à surveiller du côté des tablettes Apple. Selon Mark Gurman,. Et cette génération pourrait marquer un tournant important pour la plus petite tablette d’Apple.. Cette technologie permettrait notamment d’obtenir des noirs plus profonds, un meilleur contraste et une qualité d’affichage supérieure. Mais cette évolution pourrait s’accompagner d’une hausse tarifaire particulièrement importante.Problème,. Mark Gurman évoque un tarif qui pourrait se rapprocher des 799 dollars, contre 599 dollars actuellement pour le modèle 128 Go. Soit une augmentation potentielle de 200 dollars !. Il faudra évidemment attendre les annonces officielles pour connaître les prix français.Apple ne se contenterait toutefois pas de changer l’écran. Le nouvel iPad mini pourrait également embarquer une puce A20 Pro, identique à celle des iPhone 18 Pro et Pro Max. Un bond important en matière de performances, qui permettrait à la petite tablette de profiter des dernières fonctionnalités d’Apple Intelligence et de conserver une certaine avance pendant plusieurs années. Le système audio serait également revu, même si les détails techniques restent encore inconnus.Les rumeurs restent contradictoires sur ce point. Rien ne garantit non plus que l’iPad mini profitera de la technologie Tandem OLED utilisée sur les iPad Pro. Apple pourrait donc réserver certaines caractéristiques d’affichage à ses modèles les plus haut de gamme.Le reste de la gamme devrait évoluer l’année prochaine.. Ce changement permettrait de rapprocher la qualité d’affichage de l’iPad Air de celle des modèles Pro, même si des différences techniques pourraient subsister.. Parmi les améliorations envisagées figure l’intégration d’une chambre à vapeur, un système de refroidissement permettant de mieux répartir la chaleur produite par le processeur.Cette technologie pourrait aider l’iPad Pro à maintenir ses performances plus longtemps lors des tâches exigeantes, notamment le montage vidéo, les jeux ou les applications professionnelles. Pour le moment, aucune autre caractéristique technique n’a fait l'objet d'une fuite.Enfin, ceux qui attendent une nouvelle génération de l’iPad d’entrée de gamme devront se montrer patients. SelonAucune information précise n’a encore filtré concernant leurs caractéristiques ou leur éventuelle évolution tarifaire. Apple semble donc privilégier les modèles les plus haut de gamme pour ses prochaines annonces, avant de renouveler son iPad classique.