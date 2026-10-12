iPad mini OLED à 800 dollars, iPad Air OLED et nouvel iPad Pro : qu'attendre des futures tablettes
Par Laurence - Publié le
Apple n’en a pas terminé avec ses iPad ! Selon les dernières informations de Mark Gurman (Bloomberg), la firme préparerait plusieurs nouveautés pour les prochains mois, à commencer par un iPad mini OLED attendu dès la fin octobre. Mais cette nouvelle génération pourrait coûter beaucoup plus cher. Les autres modèles devraient également évoluer en 2027, avec notamment un iPad Air OLED et un iPad Pro mieux refroidi.
C’est probablement la prochaine nouveauté à surveiller du côté des tablettes Apple. Selon Mark Gurman, un nouvel iPad mini devrait être présenté à la fin du mois d’octobre, en même temps que les nouveaux MacBook Pro OLED. Et cette génération pourrait marquer un tournant important pour la plus petite tablette d’Apple.
L’iPad mini abandonnerait enfin son écran LCD au profit d’une dalle OLED, avec des bordures affinées et un châssis légèrement redessiné. Cette technologie permettrait notamment d’obtenir des noirs plus profonds, un meilleur contraste et une qualité d’affichage supérieure. Mais cette évolution pourrait s’accompagner d’une hausse tarifaire particulièrement importante.
Problème, le nouvel iPad mini serait considérablement plus cher que son prédécesseur. Mark Gurman évoque un tarif qui pourrait se rapprocher des 799 dollars, contre 599 dollars actuellement pour le modèle 128 Go. Soit une augmentation potentielle de 200 dollars ! À ce prix, l’iPad mini dépasserait même le tarif de départ de l’iPad Air 11 pouces. Il faudra évidemment attendre les annonces officielles pour connaître les prix français.
Apple ne se contenterait toutefois pas de changer l’écran. Le nouvel iPad mini pourrait également embarquer une puce A20 Pro, identique à celle des iPhone 18 Pro et Pro Max. Un bond important en matière de performances, qui permettrait à la petite tablette de profiter des dernières fonctionnalités d’Apple Intelligence et de conserver une certaine avance pendant plusieurs années. Le système audio serait également revu, même si les détails techniques restent encore inconnus.
Autre interrogation : l’écran OLED sera-t-il compatible avec ProMotion à 120 Hz ? Les rumeurs restent contradictoires sur ce point. Rien ne garantit non plus que l’iPad mini profitera de la technologie Tandem OLED utilisée sur les iPad Pro. Apple pourrait donc réserver certaines caractéristiques d’affichage à ses modèles les plus haut de gamme.
Le reste de la gamme devrait évoluer l’année prochaine. Apple préparerait une importante mise à jour de l’iPad Air avec l’arrivée d’un écran OLED. Ce changement permettrait de rapprocher la qualité d’affichage de l’iPad Air de celle des modèles Pro, même si des différences techniques pourraient subsister.
Un nouvel iPad Pro serait également prévu en 2027. Parmi les améliorations envisagées figure l’intégration d’une chambre à vapeur, un système de refroidissement permettant de mieux répartir la chaleur produite par le processeur.
Cette technologie pourrait aider l’iPad Pro à maintenir ses performances plus longtemps lors des tâches exigeantes, notamment le montage vidéo, les jeux ou les applications professionnelles. Pour le moment, aucune autre caractéristique technique n’a fait l'objet d'une fuite.
Enfin, ceux qui attendent une nouvelle génération de l’iPad d’entrée de gamme devront se montrer patients. Selon Mark Gurman, les prochains modèles, identifiés par les noms de code J581 et J582, ne seraient pas commercialisés avant le début de l’année 2027.
Aucune information précise n’a encore filtré concernant leurs caractéristiques ou leur éventuelle évolution tarifaire. Apple semble donc privilégier les modèles les plus haut de gamme pour ses prochaines annonces, avant de renouveler son iPad classique.
Apple semble vouloir généraliser progressivement l’OLED à l’ensemble de sa gamme iPad, après l’avoir réservé aux modèles Pro. Mais cette montée en gamme pourrait aussi s’accompagner d’une hausse sensible des prix. Un iPad mini à près de 800 dollars serait particulièrement difficile à positionner, surtout face à un iPad Air plus grand et moins cher. Tout dépendra des améliorations réellement proposées, notamment de l’écran et des performances. Les premières réponses devraient arriver dès la fin octobre.
Un iPad mini OLED beaucoup plus cher ?
C’est probablement la prochaine nouveauté à surveiller du côté des tablettes Apple. Selon Mark Gurman, un nouvel iPad mini devrait être présenté à la fin du mois d’octobre, en même temps que les nouveaux MacBook Pro OLED. Et cette génération pourrait marquer un tournant important pour la plus petite tablette d’Apple.
L’iPad mini abandonnerait enfin son écran LCD au profit d’une dalle OLED, avec des bordures affinées et un châssis légèrement redessiné. Cette technologie permettrait notamment d’obtenir des noirs plus profonds, un meilleur contraste et une qualité d’affichage supérieure. Mais cette évolution pourrait s’accompagner d’une hausse tarifaire particulièrement importante.
Problème, le nouvel iPad mini serait considérablement plus cher que son prédécesseur. Mark Gurman évoque un tarif qui pourrait se rapprocher des 799 dollars, contre 599 dollars actuellement pour le modèle 128 Go. Soit une augmentation potentielle de 200 dollars ! À ce prix, l’iPad mini dépasserait même le tarif de départ de l’iPad Air 11 pouces. Il faudra évidemment attendre les annonces officielles pour connaître les prix français.
Une puce A20 Pro et un nouveau système audio
Apple ne se contenterait toutefois pas de changer l’écran. Le nouvel iPad mini pourrait également embarquer une puce A20 Pro, identique à celle des iPhone 18 Pro et Pro Max. Un bond important en matière de performances, qui permettrait à la petite tablette de profiter des dernières fonctionnalités d’Apple Intelligence et de conserver une certaine avance pendant plusieurs années. Le système audio serait également revu, même si les détails techniques restent encore inconnus.
Autre interrogation : l’écran OLED sera-t-il compatible avec ProMotion à 120 Hz ? Les rumeurs restent contradictoires sur ce point. Rien ne garantit non plus que l’iPad mini profitera de la technologie Tandem OLED utilisée sur les iPad Pro. Apple pourrait donc réserver certaines caractéristiques d’affichage à ses modèles les plus haut de gamme.
Un iPad Air OLED et un iPad Pro mieux refroidi en 2027
Le reste de la gamme devrait évoluer l’année prochaine. Apple préparerait une importante mise à jour de l’iPad Air avec l’arrivée d’un écran OLED. Ce changement permettrait de rapprocher la qualité d’affichage de l’iPad Air de celle des modèles Pro, même si des différences techniques pourraient subsister.
Un nouvel iPad Pro serait également prévu en 2027. Parmi les améliorations envisagées figure l’intégration d’une chambre à vapeur, un système de refroidissement permettant de mieux répartir la chaleur produite par le processeur.
Cette technologie pourrait aider l’iPad Pro à maintenir ses performances plus longtemps lors des tâches exigeantes, notamment le montage vidéo, les jeux ou les applications professionnelles. Pour le moment, aucune autre caractéristique technique n’a fait l'objet d'une fuite.
L’iPad classique devra patienter jusqu’en 2027
Enfin, ceux qui attendent une nouvelle génération de l’iPad d’entrée de gamme devront se montrer patients. Selon Mark Gurman, les prochains modèles, identifiés par les noms de code J581 et J582, ne seraient pas commercialisés avant le début de l’année 2027.
Aucune information précise n’a encore filtré concernant leurs caractéristiques ou leur éventuelle évolution tarifaire. Apple semble donc privilégier les modèles les plus haut de gamme pour ses prochaines annonces, avant de renouveler son iPad classique.
Qu’en penser ?
Apple semble vouloir généraliser progressivement l’OLED à l’ensemble de sa gamme iPad, après l’avoir réservé aux modèles Pro. Mais cette montée en gamme pourrait aussi s’accompagner d’une hausse sensible des prix. Un iPad mini à près de 800 dollars serait particulièrement difficile à positionner, surtout face à un iPad Air plus grand et moins cher. Tout dépendra des améliorations réellement proposées, notamment de l’écran et des performances. Les premières réponses devraient arriver dès la fin octobre.