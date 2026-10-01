Le hub domotique d’Apple se précise : quatre couleurs et un design façon iMac G4

QU’EN PENSER ?



Avec quatre coloris, Apple semble vouloir faire de son hub un véritable objet de décoration plutôt qu’un simple écran de contrôle pour la maison. Le choix du rose est d’ailleurs assez inhabituel pour ce type de produit et pourrait apporter un peu de fantaisie à la gamme. Reste maintenant à découvrir le prix de l’appareil, qui sera probablement déterminant face aux solutions déjà bien installées chez Google et Amazon. Réponse, a priori, le 13 octobre.