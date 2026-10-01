Le hub domotique d’Apple se précise : quatre couleurs et un design façon iMac G4
Par Laurence - Publié le
Aux dernières rumeurs, Apple serait en train de nous préparer un hub domotique, qui pourrait bien arriver dans moins de deux semaines ! Forcément les bruits de couloir se propagent et une nouvelle fuite évoque pas moins de quatre coloris, dont un rose qui permettrait à Apple de changer un peu de ses traditionnelles finitions grises.
Après plusieurs années de rumeurs et de reports, le hub domotique d’Apple pourrait enfin être présenté le mardi 13 octobre. Selon le leaker pdfu, généralement bien renseigné sur les futurs produits et logiciels d’Apple, l’appareil pourrait être proposé dans quatre finitions : argent, gris sidéral, lumière stellaire et rose.
Précédemment, Aaron Perris, contributeur de MacRumors, avait déjà découvert ces quatre couleurs en fouillant dans le code de la Release Candidate de macOS 26.7, et ce, dès le mois d’août. Il reste toutefois une petite incertitude. Mark Gurman évoquait encore cette semaine un appareil proposé dans la finition standard dans un sempiternel gris aluminium, sans mentionner l’existence d’autres coloris. Il faudra donc attendre la présentation officielle pour savoir si les quatre variantes découvertes dans le code seront effectivement commercialisées.
La couleur du hub ne serait d’ailleurs pas uniquement esthétique. Selon pdfu, Apple préparerait une fonction permettant de créer un affichage personnalisé à partir de ses photos.
Les visuels utilisés par Apple pour présenter cette fonction seraient adaptés à la couleur de l’appareil. Une petite attention qui rappelle évidemment ce que fait déjà Cupertino avec certains fonds d’écran ou cadrans spécialement conçus pour accompagner les différentes finitions de ses produits.
Ce système d’affichage pourrait notamment prendre tout son sens lorsque le hub n’est pas utilisé pour contrôler les accessoires de la maison. L’écran pourrait alors servir de cadre photo numérique, en plus d’afficher différents widgets et informations.
Le design du produit commence lui aussi à se préciser. Selon les dernières informations de Mark Gurman, le hub disposerait d’un écran carré d’environ 6 pouces. Apple préparerait deux versions : une première destinée à être fixée directement au mur et une seconde à poser sur un meuble ou un plan de travail. C’est surtout cette dernière qui devrait attirer l’attention. L’écran serait relié par un bras en métal poli à une base ronde en aluminium comportant de nombreux trous pour les haut-parleurs.
Cette conception ne serait pas sans rappeler le mythique iMac G4 de 2002 et son écran monté sur un bras articulé au-dessus d’une base arrondie. Les proportions seraient évidemment beaucoup plus compactes sur le nouveau produit. Le hub devrait devenir le centre de contrôle de la maison connectée d’Apple, avec Siri AI au cœur de son fonctionnement. Il permettrait notamment de piloter ses accessoires HomeKit et Matter, d’afficher des widgets, de passer des appels FaceTime ou encore d’écouter de la musique.
D'après les dernières fuites, Apple pourrait lever le voile sur son nouveau hub domestique le 13 octobre, en même temps qu’une nouvelle Apple TV 4K et le HomePod mini 2. Les quatre coloris pourraient alors permettre à ce nouvel appareil de se fondre un peu plus facilement dans nos intérieurs.
Avec quatre coloris, Apple semble vouloir faire de son hub un véritable objet de décoration plutôt qu’un simple écran de contrôle pour la maison. Le choix du rose est d’ailleurs assez inhabituel pour ce type de produit et pourrait apporter un peu de fantaisie à la gamme. Reste maintenant à découvrir le prix de l’appareil, qui sera probablement déterminant face aux solutions déjà bien installées chez Google et Amazon. Réponse, a priori, le 13 octobre.
Quatre couleurs pour un hub !
Après plusieurs années de rumeurs et de reports, le hub domotique d’Apple pourrait enfin être présenté le mardi 13 octobre. Selon le leaker pdfu, généralement bien renseigné sur les futurs produits et logiciels d’Apple, l’appareil pourrait être proposé dans quatre finitions : argent, gris sidéral, lumière stellaire et rose.
Précédemment, Aaron Perris, contributeur de MacRumors, avait déjà découvert ces quatre couleurs en fouillant dans le code de la Release Candidate de macOS 26.7, et ce, dès le mois d’août. Il reste toutefois une petite incertitude. Mark Gurman évoquait encore cette semaine un appareil proposé dans la finition standard dans un sempiternel gris aluminium, sans mentionner l’existence d’autres coloris. Il faudra donc attendre la présentation officielle pour savoir si les quatre variantes découvertes dans le code seront effectivement commercialisées.
Un cadran photo assorti à la couleur de l’appareil
La couleur du hub ne serait d’ailleurs pas uniquement esthétique. Selon pdfu, Apple préparerait une fonction permettant de créer un affichage personnalisé à partir de ses photos.
Les visuels utilisés par Apple pour présenter cette fonction seraient adaptés à la couleur de l’appareil. Une petite attention qui rappelle évidemment ce que fait déjà Cupertino avec certains fonds d’écran ou cadrans spécialement conçus pour accompagner les différentes finitions de ses produits.
Ce système d’affichage pourrait notamment prendre tout son sens lorsque le hub n’est pas utilisé pour contrôler les accessoires de la maison. L’écran pourrait alors servir de cadre photo numérique, en plus d’afficher différents widgets et informations.
Un petit écran carré façon iMac G4
Le design du produit commence lui aussi à se préciser. Selon les dernières informations de Mark Gurman, le hub disposerait d’un écran carré d’environ 6 pouces. Apple préparerait deux versions : une première destinée à être fixée directement au mur et une seconde à poser sur un meuble ou un plan de travail. C’est surtout cette dernière qui devrait attirer l’attention. L’écran serait relié par un bras en métal poli à une base ronde en aluminium comportant de nombreux trous pour les haut-parleurs.
Cette conception ne serait pas sans rappeler le mythique iMac G4 de 2002 et son écran monté sur un bras articulé au-dessus d’une base arrondie. Les proportions seraient évidemment beaucoup plus compactes sur le nouveau produit. Le hub devrait devenir le centre de contrôle de la maison connectée d’Apple, avec Siri AI au cœur de son fonctionnement. Il permettrait notamment de piloter ses accessoires HomeKit et Matter, d’afficher des widgets, de passer des appels FaceTime ou encore d’écouter de la musique.
D'après les dernières fuites, Apple pourrait lever le voile sur son nouveau hub domestique le 13 octobre, en même temps qu’une nouvelle Apple TV 4K et le HomePod mini 2. Les quatre coloris pourraient alors permettre à ce nouvel appareil de se fondre un peu plus facilement dans nos intérieurs.
QU’EN PENSER ?
Avec quatre coloris, Apple semble vouloir faire de son hub un véritable objet de décoration plutôt qu’un simple écran de contrôle pour la maison. Le choix du rose est d’ailleurs assez inhabituel pour ce type de produit et pourrait apporter un peu de fantaisie à la gamme. Reste maintenant à découvrir le prix de l’appareil, qui sera probablement déterminant face aux solutions déjà bien installées chez Google et Amazon. Réponse, a priori, le 13 octobre.