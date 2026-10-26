iPad mini : l'OLED arrive enfin, et la facture prend 150 euros

On en dit quoi ?



Pour le coup, Apple a enfin pris sa petite tablette au sérieux. Deux ans sans la moindre mise à jour, et voilà le mini servi en OLED avant l'iPad Air, avec en prime une résistance à l'eau qu'aucun autre iPad ne propose. Difficile de trouver un vrai trou dans la fiche technique. Si vous voulez mon avis, le débat se jouera uniquement sur le prix, parce qu'à 759 euros la petite tablette abordable d'Apple n'existe plus, ce mini est devenu un produit premium qui se paie comme tel. Ceux qui l'attendaient depuis 2024 craqueront quand même, moi le premier.