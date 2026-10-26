iPad mini : l'OLED arrive enfin, et la facture prend 150 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a présenté aujourd'hui un iPad mini entièrement revu, et son communiqué parle carrément de la plus grosse mise à jour de l'histoire de la petite tablette. Écran OLED de 8,5 pouces, puce A20 Pro gravée en 2 nanomètres, étanchéité IP67, le programme est chargé. Les tarifs français aussi, puisque le ticket d'entrée prend 150 euros au passage.
L'écran concentre le gros des nouveautés. L'iPad mini passe à une dalle OLED Super Retina XDR de 8,5 pouces, contre 8,3 pouces de LCD sur le modèle de 2024, grâce à des bordures affinées de 24 % qui agrandissent la surface d'affichage sans toucher au gabarit. La luminosité atteint maintenant 1 200 nits en pointe sur les contenus HDR, soit plus du double de la génération précédente, et Apple annonce un contraste de 2 000 000 contre 1 qui devrait changer pas mal de choses pour regarder des films dans le train. La technologie avait été inaugurée sur les iPad Pro M4 en 2024, et le mini devient donc le deuxième de la famille à y passer, avant même l'iPad Air. Par contre on ne sait pas encore si l'écran est 60 ou 120 Hz, promotion n'est pas évoqué, ce qui pourrait-être un peu contrariant.
Le châssis suit le mouvement. La tablette descend à 5,4 mm d'épaisseur et décroche une certification IP67 contre la poussière et les éclaboussures, du jamais vu sur un iPad. Deux coloris au programme, lumière stellaire et un nouveau minuit, ainsi qu'une option de verre nano-texturé antireflet facturée 130 euros de plus sur les versions 256 et 512 Go, mais pas dispo sur le 128 Go.
Sous cet écran, on trouve l'A20 Pro, la puce gravée en 2 nanomètres qui équipe les iPhone 18 Pro depuis septembre. Le processeur compte jusqu'à six cœurs, la partie graphique en aligne sept avec des accélérateurs neuraux intégrés, et la marque revendique des graphismes 2,7 fois plus rapides que sur l'A17 Pro du mini précédent, avec des tâches d'IA multipliées par 4,5. De quoi faire tourner Apple Intelligence sans forcer, et le nouveau Siri dopé à l'IA est de la partie avec iPadOS 27, toujours en bêta.
La connectivité passe elle aussi au tout-maison. La puce N1 gère le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le Thread, et les versions cellulaires embarquent le modem C2, annoncé 50 % plus rapide que celui de la génération précédente, avec une gestion uniquement par eSIM. La caméra avant de 12 Mpx migre sur le bord paysage, bien plus logique en visio avec un clavier, et le capteur arrière filme en 4K à 60 images par seconde. L'Apple Pencil Pro et le Pencil USB-C sont compatibles, comme avant.
C'est là que vous allez tirer la tronche. En France, l'iPad mini démarre à 759 euros pour 128 Go en Wi-Fi, contre 609 euros pour l'iPad mini 7 à son lancement, soit 150 euros de hausse d'une génération à l'autre. Comptez 889 euros pour 256 Go, 1 139 euros pour 512 Go, et les versions Wi-Fi + Cellular s'échelonnent de 929 à 1 309 euros. Avec le verre nano-texturé, le modèle le plus cher atteint 1 439 euros, un montant qu'on n'aurait jamais associé à un iPad mini il y a encore deux ans. Le mouvement est mondial, puisque le prix de base américain passe de 499 à 699 dollars. Les précommandes ouvrent ce mercredi 28 octobre et les livraisons débuteront le vendredi 6 novembre, en France comme dans 35 autres pays.
Pour le coup, Apple a enfin pris sa petite tablette au sérieux. Deux ans sans la moindre mise à jour, et voilà le mini servi en OLED avant l'iPad Air, avec en prime une résistance à l'eau qu'aucun autre iPad ne propose. Difficile de trouver un vrai trou dans la fiche technique. Si vous voulez mon avis, le débat se jouera uniquement sur le prix, parce qu'à 759 euros la petite tablette abordable d'Apple n'existe plus, ce mini est devenu un produit premium qui se paie comme tel. Ceux qui l'attendaient depuis 2024 craqueront quand même, moi le premier.
L'OLED, enfin
L'écran concentre le gros des nouveautés. L'iPad mini passe à une dalle OLED Super Retina XDR de 8,5 pouces, contre 8,3 pouces de LCD sur le modèle de 2024, grâce à des bordures affinées de 24 % qui agrandissent la surface d'affichage sans toucher au gabarit. La luminosité atteint maintenant 1 200 nits en pointe sur les contenus HDR, soit plus du double de la génération précédente, et Apple annonce un contraste de 2 000 000 contre 1 qui devrait changer pas mal de choses pour regarder des films dans le train. La technologie avait été inaugurée sur les iPad Pro M4 en 2024, et le mini devient donc le deuxième de la famille à y passer, avant même l'iPad Air. Par contre on ne sait pas encore si l'écran est 60 ou 120 Hz, promotion n'est pas évoqué, ce qui pourrait-être un peu contrariant.
Le châssis suit le mouvement. La tablette descend à 5,4 mm d'épaisseur et décroche une certification IP67 contre la poussière et les éclaboussures, du jamais vu sur un iPad. Deux coloris au programme, lumière stellaire et un nouveau minuit, ainsi qu'une option de verre nano-texturé antireflet facturée 130 euros de plus sur les versions 256 et 512 Go, mais pas dispo sur le 128 Go.
Une puce gravée en 2 nanomètres
Sous cet écran, on trouve l'A20 Pro, la puce gravée en 2 nanomètres qui équipe les iPhone 18 Pro depuis septembre. Le processeur compte jusqu'à six cœurs, la partie graphique en aligne sept avec des accélérateurs neuraux intégrés, et la marque revendique des graphismes 2,7 fois plus rapides que sur l'A17 Pro du mini précédent, avec des tâches d'IA multipliées par 4,5. De quoi faire tourner Apple Intelligence sans forcer, et le nouveau Siri dopé à l'IA est de la partie avec iPadOS 27, toujours en bêta.
La connectivité passe elle aussi au tout-maison. La puce N1 gère le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le Thread, et les versions cellulaires embarquent le modem C2, annoncé 50 % plus rapide que celui de la génération précédente, avec une gestion uniquement par eSIM. La caméra avant de 12 Mpx migre sur le bord paysage, bien plus logique en visio avec un clavier, et le capteur arrière filme en 4K à 60 images par seconde. L'Apple Pencil Pro et le Pencil USB-C sont compatibles, comme avant.
Mais combien ça coûte ?
C'est là que vous allez tirer la tronche. En France, l'iPad mini démarre à 759 euros pour 128 Go en Wi-Fi, contre 609 euros pour l'iPad mini 7 à son lancement, soit 150 euros de hausse d'une génération à l'autre. Comptez 889 euros pour 256 Go, 1 139 euros pour 512 Go, et les versions Wi-Fi + Cellular s'échelonnent de 929 à 1 309 euros. Avec le verre nano-texturé, le modèle le plus cher atteint 1 439 euros, un montant qu'on n'aurait jamais associé à un iPad mini il y a encore deux ans. Le mouvement est mondial, puisque le prix de base américain passe de 499 à 699 dollars. Les précommandes ouvrent ce mercredi 28 octobre et les livraisons débuteront le vendredi 6 novembre, en France comme dans 35 autres pays.
On en dit quoi ?
Pour le coup, Apple a enfin pris sa petite tablette au sérieux. Deux ans sans la moindre mise à jour, et voilà le mini servi en OLED avant l'iPad Air, avec en prime une résistance à l'eau qu'aucun autre iPad ne propose. Difficile de trouver un vrai trou dans la fiche technique. Si vous voulez mon avis, le débat se jouera uniquement sur le prix, parce qu'à 759 euros la petite tablette abordable d'Apple n'existe plus, ce mini est devenu un produit premium qui se paie comme tel. Ceux qui l'attendaient depuis 2024 craqueront quand même, moi le premier.