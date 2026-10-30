iPad mini OLED : Apple explique pourquoi son écran reste limité à 60 Hz

Qu’en penser ?



L’arrivée de l’OLED constitue une évolution bienvenue pour l’iPad mini, particulièrement pour les utilisateurs sensibles à la qualité d’affichage. Mais l’explication d’Apple concernant l’absence de ProMotion apparaît surtout comme une manière de mettre en avant les qualités de sa nouvelle dalle. Un meilleur temps de réponse ne remplace pas une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et les deux technologies auraient parfaitement pu cohabiter. À ce prix, cette limitation pourrait donc décevoir les utilisateurs qui espéraient une tablette compacte sans compromis sur l’affichage. Apple continue ainsi de réserver ProMotion à l’iPad Pro, maintenant une distinction entre ses différentes gammes.

