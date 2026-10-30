iPad mini OLED : Apple explique pourquoi son écran reste limité à 60 Hz
Par Laurence - Publié le
Le nouvel iPad mini bénéficie enfin d’un écran OLED, mais Apple a fait un choix qui ne plaît pas à tout le monde : sa tablette reste limitée à 60 Hz, sans ProMotion. Alors que les écrans 120 Hz se sont démocratisés, la firme revient sur cette décision.
Outre sa puce A20 Pro et son design affiné, l'iPad mini 8 adopte un écran OLED de 8,5 pouces, une première pour cette gamme. Mais contrairement à l’iPad Pro, il ne bénéficie pas de la technologie ProMotion, qui permet d’adapter automatiquement le taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. L’écran reste donc limité à 60 Hz, comme sur la génération précédente. Forcément, cette absence peut surprendre, d’autant que le nouvel iPad mini est désormais commercialisé à partir de 759 euros et son prix peut monter jusqu'à 1439 euros pour la verrions 512 Go Cellular / nano-texturé.
Interrogé par le youtubeur Christopher Lawley, David Pakula, vice-président de l’ingénierie matérielle chez Apple, a tenté d’expliquer ce choix. Selon lui,
Les pixels OLED disposent en effet d’un temps de réponse beaucoup plus rapide (10 x supérieur selon Apple). Concrètement, cela signifie que les pixels peuvent changer de couleur beaucoup plus rapidement, ce qui permet de réduire le flou des mouvements.Apple estime donc que son nouvel écran OLED offre une sensation de fluidité supérieure à celle de l’ancien iPad mini LCD, malgré une fréquence de rafraîchissement identique.
David Pakula souligne également les progrès réalisés en matière de contraste, de luminosité et de restitution des couleurs. Le nouvel écran affiche ainsi un contraste de 2 000 000:1, une luminosité maximale de 600 nits en utilisation standard, contre 500 nits auparavant, et jusqu’à 1 200 nits pour les contenus HDR.
Si les arguments techniques d’Apple sont parfaitement recevables, ils ne répondent toutefois qu’à une partie de la question. Le temps de réponse des pixels et la fréquence de rafraîchissement sont deux caractéristiques différentes. Un écran OLED à 60 Hz a un affichage plus rapide qu’un écran LCD équivalent. En revanche, il ne peut afficher que 60 images par seconde, contre 120 pour un écran ProMotion fonctionnant à sa fréquence maximale. Cette différence reste perceptible lors du défilement des pages, des animations d’iPadOS ou de certains jeux compatibles. Et l’intégration d’une dalle OLED ne compense donc pas entièrement l’absence d’un taux de rafraîchissement plus élevé.
Au-delà de son écran, Apple a apporté plusieurs nouveautés à sa tablette. Le nouvel iPad mini bénéficie notamment d’une certification IP67, une première pour un iPad, grâce à une conception repensée et à un système audio baptisé Acoustic Display.
Cette technologie utilise des transducteurs pour faire vibrer l’écran et produire les fréquences graves et médiums, tandis que de petits haut-parleurs assurent les aigus. Le constructeur a également réduit l’épaisseur et le poids de l’appareil, tout en conservant la compatibilité avec l’Apple Pencil Pro. Les précommandes sont ouvertes, pour une commercialisation prévue le 6 novembre.
L’arrivée de l’OLED constitue une évolution bienvenue pour l’iPad mini, particulièrement pour les utilisateurs sensibles à la qualité d’affichage. Mais l’explication d’Apple concernant l’absence de ProMotion apparaît surtout comme une manière de mettre en avant les qualités de sa nouvelle dalle. Un meilleur temps de réponse ne remplace pas une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et les deux technologies auraient parfaitement pu cohabiter. À ce prix, cette limitation pourrait donc décevoir les utilisateurs qui espéraient une tablette compacte sans compromis sur l’affichage. Apple continue ainsi de réserver ProMotion à l’iPad Pro, maintenant une distinction entre ses différentes gammes.
Un écran OLED, mais toujours pas de ProMotion
Outre sa puce A20 Pro et son design affiné, l'iPad mini 8 adopte un écran OLED de 8,5 pouces, une première pour cette gamme. Mais contrairement à l’iPad Pro, il ne bénéficie pas de la technologie ProMotion, qui permet d’adapter automatiquement le taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. L’écran reste donc limité à 60 Hz, comme sur la génération précédente. Forcément, cette absence peut surprendre, d’autant que le nouvel iPad mini est désormais commercialisé à partir de 759 euros et son prix peut monter jusqu'à 1439 euros pour la verrions 512 Go Cellular / nano-texturé.
Pour Apple, la fluidité ne dépend pas uniquement des 120 Hz
Interrogé par le youtubeur Christopher Lawley, David Pakula, vice-président de l’ingénierie matérielle chez Apple, a tenté d’expliquer ce choix. Selon lui,
l’expérience d’affichage ne se résume pas à une seule caractéristique technique. Il met notamment en avant les avantages de la technologie OLED par rapport aux anciennes dalles LCD.
Les pixels OLED disposent en effet d’un temps de réponse beaucoup plus rapide (10 x supérieur selon Apple). Concrètement, cela signifie que les pixels peuvent changer de couleur beaucoup plus rapidement, ce qui permet de réduire le flou des mouvements.Apple estime donc que son nouvel écran OLED offre une sensation de fluidité supérieure à celle de l’ancien iPad mini LCD, malgré une fréquence de rafraîchissement identique.
David Pakula souligne également les progrès réalisés en matière de contraste, de luminosité et de restitution des couleurs. Le nouvel écran affiche ainsi un contraste de 2 000 000:1, une luminosité maximale de 600 nits en utilisation standard, contre 500 nits auparavant, et jusqu’à 1 200 nits pour les contenus HDR.
Oui mais...
Si les arguments techniques d’Apple sont parfaitement recevables, ils ne répondent toutefois qu’à une partie de la question. Le temps de réponse des pixels et la fréquence de rafraîchissement sont deux caractéristiques différentes. Un écran OLED à 60 Hz a un affichage plus rapide qu’un écran LCD équivalent. En revanche, il ne peut afficher que 60 images par seconde, contre 120 pour un écran ProMotion fonctionnant à sa fréquence maximale. Cette différence reste perceptible lors du défilement des pages, des animations d’iPadOS ou de certains jeux compatibles. Et l’intégration d’une dalle OLED ne compense donc pas entièrement l’absence d’un taux de rafraîchissement plus élevé.
Un nouvel iPad mini qui ne manque pourtant pas d’arguments
Au-delà de son écran, Apple a apporté plusieurs nouveautés à sa tablette. Le nouvel iPad mini bénéficie notamment d’une certification IP67, une première pour un iPad, grâce à une conception repensée et à un système audio baptisé Acoustic Display.
Cette technologie utilise des transducteurs pour faire vibrer l’écran et produire les fréquences graves et médiums, tandis que de petits haut-parleurs assurent les aigus. Le constructeur a également réduit l’épaisseur et le poids de l’appareil, tout en conservant la compatibilité avec l’Apple Pencil Pro. Les précommandes sont ouvertes, pour une commercialisation prévue le 6 novembre.
Qu’en penser ?
L’arrivée de l’OLED constitue une évolution bienvenue pour l’iPad mini, particulièrement pour les utilisateurs sensibles à la qualité d’affichage. Mais l’explication d’Apple concernant l’absence de ProMotion apparaît surtout comme une manière de mettre en avant les qualités de sa nouvelle dalle. Un meilleur temps de réponse ne remplace pas une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et les deux technologies auraient parfaitement pu cohabiter. À ce prix, cette limitation pourrait donc décevoir les utilisateurs qui espéraient une tablette compacte sans compromis sur l’affichage. Apple continue ainsi de réserver ProMotion à l’iPad Pro, maintenant une distinction entre ses différentes gammes.