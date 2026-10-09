MacBook Pro M6 tactile, iPad mini OLED : Apple préparerait un 2e évènement le 27 octobre !

Qu’en penser ?



Avec deux événements potentiels en l’espace de quinze jours, Apple pourrait terminer l’année sur un rythme particulièrement soutenu. Si le rendez-vous du 13 octobre devrait être consacré à la maison connectée et à Siri, celui du 27 octobre pourrait marquer un tournant beaucoup plus important pour le Mac. L’arrivée d’un écran OLED tactile sur le MacBook Pro constituerait en effet l’une des évolutions les plus significatives de la gamme depuis sa transition vers Apple Silicon. Reste à savoir si cette nouvelle interface apportera de véritables usages ou si Apple se contentera, dans un premier temps, d’ajouter le tactile à macOS.