MacBook Pro M6 tactile, iPad mini OLED : Apple préparerait un 2e évènement le 27 octobre !
Par Laurence - Publié le
Apple n’aurait pas terminé ses annonces du mois d’octobre. Alors qu’un premier événement consacré à la maison connectée est prévu le 13 octobre, la firme de Cupertino préparerait une seconde présentation le 27 octobre. Au programme : de nouveaux MacBook Pro équipés de puces M6, un écran OLED tactile et un iPad mini entièrement revu.
Le mois d’octobre pourrait être particulièrement chargé pour Apple. Après avoir officialisé son événement
Selon Bloomberg, Apple aurait retenu la date du mardi 27 octobre 2026 pour dévoiler plusieurs nouveaux produits, dont les très attendus MacBook Pro tactiles et un iPad mini équipé d’un écran OLED.
Cette date n’aurait rien d’étonnant. Apple a déjà organisé des événements à la fin du mois d’octobre, notamment sa keynote
La principale nouveauté de cette présentation pourrait être le MacBook Pro tactile, un produit évoqué depuis plusieurs années. Apple franchirait ainsi une étape importante en intégrant pour la première fois un écran tactile à sa gamme d’ordinateurs portables professionnels. Jusqu’à présent, elle a toujours privilégié une séparation assez nette entre les usages du Mac et ceux de l’iPad.
Ce nouveau MacBook Pro bénéficierait également d’une dalle OLED, en remplacement des écrans mini-LED actuels. Cette technologie permettrait notamment d’obtenir des noirs plus profonds, un meilleur contraste et potentiellement une consommation énergétique réduite selon les contenus affichés.
Enfin, cette machine devrait être dotée d'un châssis sensiblement plus léger et plus fin. Apple chercherait à moderniser le design de ses machines sans sacrifier leurs performances. Enfin, la Dynamic Island pourrait faire son apparition sur les MacBook Pro, en remplacement de l’encoche actuelle. Reste à savoir comment Apple compte exploiter cette interface sur macOS, notamment avec l’arrivée des interactions tactiles.
Cette présentation devrait également marquer l’arrivée de la nouvelle génération de puces Apple Silicon. Un MacBook Pro 14 pouces équipé d’une puce M6 serait notamment au programme. Il constituerait le modèle d’entrée de gamme de la famille Pro, Apple ayant abandonné depuis plusieurs années le MacBook Pro 13 pouces.
Les modèles plus haut de gamme pourraient également profiter de cette nouvelle génération de processeurs, même si l'attribution exacte des puces M6, M6 Pro et M6 Max reste à préciser. Un renouvellement de l’iMac avec une puce M6 serait aussi envisageable, mais cette machine ne figure pas explicitement dans les dernières informations rapportées.
L’autre grande annonce concernerait l’iPad mini, dont la prochaine génération adopterait un écran OLED, même si ce dernier pourrait être limité à 60 Hz. Ce changement permettrait à la plus petite tablette d’Apple de bénéficier d’une technologie d’affichage déjà utilisée sur les iPad Pro, avec des contrastes plus élevés et des noirs parfaits.
Apple pourrait également revoir la position de la caméra frontale, qui serait désormais placée sur le bord horizontal de l’appareil. Une modification déjà apportée à d’autres iPad et qui faciliterait les appels FaceTime lorsque la tablette est utilisée en mode paysage. Pour le reste, les caractéristiques techniques de ce nouvel iPad mini restent encore largement inconnues, notamment concernant son processeur, son autonomie et son positionnement tarifaire.
Avec deux événements potentiels en l’espace de quinze jours, Apple pourrait terminer l’année sur un rythme particulièrement soutenu. Si le rendez-vous du 13 octobre devrait être consacré à la maison connectée et à Siri, celui du 27 octobre pourrait marquer un tournant beaucoup plus important pour le Mac. L’arrivée d’un écran OLED tactile sur le MacBook Pro constituerait en effet l’une des évolutions les plus significatives de la gamme depuis sa transition vers Apple Silicon. Reste à savoir si cette nouvelle interface apportera de véritables usages ou si Apple se contentera, dans un premier temps, d’ajouter le tactile à macOS.
Deux événements Apple à seulement deux semaines d’intervalle ?
Le mois d’octobre pourrait être particulièrement chargé pour Apple. Après avoir officialisé son événement
Welcome homedu 13 octobre, consacré à la maison connectée, la firme préparerait déjà une seconde présentation pour la fin du mois.
Selon Bloomberg, Apple aurait retenu la date du mardi 27 octobre 2026 pour dévoiler plusieurs nouveaux produits, dont les très attendus MacBook Pro tactiles et un iPad mini équipé d’un écran OLED.
Cette date n’aurait rien d’étonnant. Apple a déjà organisé des événements à la fin du mois d’octobre, notamment sa keynote
Scary Fasten 2023, qui avait permis de découvrir les premières puces M3 et de nouveaux Mac.
Le MacBook Pro tactile serait enfin prêt !
La principale nouveauté de cette présentation pourrait être le MacBook Pro tactile, un produit évoqué depuis plusieurs années. Apple franchirait ainsi une étape importante en intégrant pour la première fois un écran tactile à sa gamme d’ordinateurs portables professionnels. Jusqu’à présent, elle a toujours privilégié une séparation assez nette entre les usages du Mac et ceux de l’iPad.
Ce nouveau MacBook Pro bénéficierait également d’une dalle OLED, en remplacement des écrans mini-LED actuels. Cette technologie permettrait notamment d’obtenir des noirs plus profonds, un meilleur contraste et potentiellement une consommation énergétique réduite selon les contenus affichés.
Enfin, cette machine devrait être dotée d'un châssis sensiblement plus léger et plus fin. Apple chercherait à moderniser le design de ses machines sans sacrifier leurs performances. Enfin, la Dynamic Island pourrait faire son apparition sur les MacBook Pro, en remplacement de l’encoche actuelle. Reste à savoir comment Apple compte exploiter cette interface sur macOS, notamment avec l’arrivée des interactions tactiles.
Des puces M6 pour renouveler la gamme
Cette présentation devrait également marquer l’arrivée de la nouvelle génération de puces Apple Silicon. Un MacBook Pro 14 pouces équipé d’une puce M6 serait notamment au programme. Il constituerait le modèle d’entrée de gamme de la famille Pro, Apple ayant abandonné depuis plusieurs années le MacBook Pro 13 pouces.
Les modèles plus haut de gamme pourraient également profiter de cette nouvelle génération de processeurs, même si l'attribution exacte des puces M6, M6 Pro et M6 Max reste à préciser. Un renouvellement de l’iMac avec une puce M6 serait aussi envisageable, mais cette machine ne figure pas explicitement dans les dernières informations rapportées.
L’iPad mini passerait enfin à l’OLED
L’autre grande annonce concernerait l’iPad mini, dont la prochaine génération adopterait un écran OLED, même si ce dernier pourrait être limité à 60 Hz. Ce changement permettrait à la plus petite tablette d’Apple de bénéficier d’une technologie d’affichage déjà utilisée sur les iPad Pro, avec des contrastes plus élevés et des noirs parfaits.
Apple pourrait également revoir la position de la caméra frontale, qui serait désormais placée sur le bord horizontal de l’appareil. Une modification déjà apportée à d’autres iPad et qui faciliterait les appels FaceTime lorsque la tablette est utilisée en mode paysage. Pour le reste, les caractéristiques techniques de ce nouvel iPad mini restent encore largement inconnues, notamment concernant son processeur, son autonomie et son positionnement tarifaire.
Qu’en penser ?
Avec deux événements potentiels en l’espace de quinze jours, Apple pourrait terminer l’année sur un rythme particulièrement soutenu. Si le rendez-vous du 13 octobre devrait être consacré à la maison connectée et à Siri, celui du 27 octobre pourrait marquer un tournant beaucoup plus important pour le Mac. L’arrivée d’un écran OLED tactile sur le MacBook Pro constituerait en effet l’une des évolutions les plus significatives de la gamme depuis sa transition vers Apple Silicon. Reste à savoir si cette nouvelle interface apportera de véritables usages ou si Apple se contentera, dans un premier temps, d’ajouter le tactile à macOS.