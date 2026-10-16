Apple confirme "par erreur" le futur iPad mini OLED !
Par Laurence - Publié le
Apple aurait-elle vendu la mèche avant l’heure ? Alors que la présentation d’un nouvel iPad mini OLED est attendue d’ici la fin du mois, un document réglementaire publié sur le site français d’Apple mentionne un Smart Folio totalement inédit. Un détail qui pourrait confirmer l’arrivée prochaine de la tablette, mais aussi quelques changements dans son design.
C’est une découverte assez intéressante réalisée par MacRumors. Sur son site français consacré aux informations réglementaires, Apple référence un nouveau Smart Folio pour iPad mini, portant le numéro de modèle A3632. Problème : cette référence ne correspond à aucun accessoire actuellement commercialisé par la marque.
Le document est daté du 9 septembre 2026, même si l’on ignore à quel moment il a été ajouté au site. Sa présence intervient toutefois à quelques jours de la présentation supposée du prochain iPad mini. Et en comparant cette nouvelle fiche avec celle du Smart Folio destiné à l’iPad mini de sixième génération, plusieurs différences apparaissent.
D’après les informations publiées par Apple, ce nouveau Smart Folio contiendrait au moins 3 % de matériaux recyclés, contre 9 % pour l’ancien modèle. Autre différence, plus intéressante : la quantité de terres rares utilisées dans sa fabrication. Elle passerait de 3 947 milligrammes sur l’ancien accessoire à au moins 6 610 milligrammes sur le nouveau.
Cette augmentation pourrait notamment s’expliquer par une modification des aimants permettant de fixer la protection à la tablette. Évidemment, ces données ne permettent pas de déterminer précisément à quoi ressemblera le futur Smart Folio. Mais l’apparition d’une nouvelle référence laisse penser qu’Apple prépare quelques modifications.
Pour rappel, les iPad mini de sixième et septième générations utilisent actuellement le même Smart Folio. L’arrivée d’un accessoire spécifique pourrait donc indiquer que le prochain modèle bénéficiera de changements physiques suffisamment importants pour compromettre cette compatibilité.
Selon les dernières rumeurs, le prochain iPad mini pourrait profiter d’une évolution bien plus importante qu’une simple mise à jour technique. La principale nouveauté serait évidemment l’adoption d’un écran OLED, qui remplacerait la dalle LCD actuelle.
Apple pourrait également intégrer une puce A20 Pro, affiner les bordures autour de l’écran et déplacer la caméra frontale. Un nouveau système de haut-parleurs serait également à l’étude, tandis que Bloomberg évoque une conception offrant une meilleure résistance à l’eau.
En revanche, une question reste entière : Apple conservera-t-elle un écran limité à 60 Hz ou proposera-t-elle enfin la technologie ProMotion à 120 Hz ? Les informations divergent sur ce point. Le leaker yeux1122 affirme que la tablette onserverait une fréquence de 60 Hz, malgré son passage à l’OLED.
De son côté, Mark Gurman indique qu’Apple aurait testé les deux configurations, sans pouvoir confirmer celle qui aurait finalement été retenue. Enfin, toutes ces améliorations pourraient s’accompagner d’une hausse sensible du prix de vente.
Selon les dernières informations de Mark Gurman, Apple pourrait présenter ce nouvel iPad mini OLED les 27 ou 28 octobre, aux côtés des premiers MacBook Pro OLED tactiles et de nouveaux Mac équipés de puces M6.
L’apparition de ce Smart Folio inédit sur le site officiel d’Apple vient donc renforcer l’hypothèse d’un lancement imminent. Même si, à ce stade, la firme n’a évidemment confirmé ni l’existence de la nouvelle tablette ni sa date de présentation.
Voilà un indice supplémentaire qui semble confirmer l’arrivée prochaine d’un nouvel iPad mini. La présence d’un Smart Folio inédit est particulièrement intéressante, car elle laisse envisager des modifications physiques de la tablette, au-delà du simple passage à l’OLED. Reste surtout à savoir si Apple proposera enfin un écran 120 Hz. Un iPad mini OLED limité à 60 Hz, avec un tarif en hausse, risquerait de décevoir une partie des utilisateurs qui attendent depuis longtemps une véritable montée en gamme.
Un mystérieux Smart Folio apparaît sur le site d’Apple
C’est une découverte assez intéressante réalisée par MacRumors. Sur son site français consacré aux informations réglementaires, Apple référence un nouveau Smart Folio pour iPad mini, portant le numéro de modèle A3632. Problème : cette référence ne correspond à aucun accessoire actuellement commercialisé par la marque.
Le document est daté du 9 septembre 2026, même si l’on ignore à quel moment il a été ajouté au site. Sa présence intervient toutefois à quelques jours de la présentation supposée du prochain iPad mini. Et en comparant cette nouvelle fiche avec celle du Smart Folio destiné à l’iPad mini de sixième génération, plusieurs différences apparaissent.
Des aimants différents et un nouveau design ?
D’après les informations publiées par Apple, ce nouveau Smart Folio contiendrait au moins 3 % de matériaux recyclés, contre 9 % pour l’ancien modèle. Autre différence, plus intéressante : la quantité de terres rares utilisées dans sa fabrication. Elle passerait de 3 947 milligrammes sur l’ancien accessoire à au moins 6 610 milligrammes sur le nouveau.
Cette augmentation pourrait notamment s’expliquer par une modification des aimants permettant de fixer la protection à la tablette. Évidemment, ces données ne permettent pas de déterminer précisément à quoi ressemblera le futur Smart Folio. Mais l’apparition d’une nouvelle référence laisse penser qu’Apple prépare quelques modifications.
Pour rappel, les iPad mini de sixième et septième générations utilisent actuellement le même Smart Folio. L’arrivée d’un accessoire spécifique pourrait donc indiquer que le prochain modèle bénéficiera de changements physiques suffisamment importants pour compromettre cette compatibilité.
Un iPad mini OLED avec une puce A20 Pro ?
Selon les dernières rumeurs, le prochain iPad mini pourrait profiter d’une évolution bien plus importante qu’une simple mise à jour technique. La principale nouveauté serait évidemment l’adoption d’un écran OLED, qui remplacerait la dalle LCD actuelle.
Apple pourrait également intégrer une puce A20 Pro, affiner les bordures autour de l’écran et déplacer la caméra frontale. Un nouveau système de haut-parleurs serait également à l’étude, tandis que Bloomberg évoque une conception offrant une meilleure résistance à l’eau.
En revanche, une question reste entière : Apple conservera-t-elle un écran limité à 60 Hz ou proposera-t-elle enfin la technologie ProMotion à 120 Hz ? Les informations divergent sur ce point. Le leaker yeux1122 affirme que la tablette onserverait une fréquence de 60 Hz, malgré son passage à l’OLED.
De son côté, Mark Gurman indique qu’Apple aurait testé les deux configurations, sans pouvoir confirmer celle qui aurait finalement été retenue. Enfin, toutes ces améliorations pourraient s’accompagner d’une hausse sensible du prix de vente.
Une présentation dès la fin octobre ?
Selon les dernières informations de Mark Gurman, Apple pourrait présenter ce nouvel iPad mini OLED les 27 ou 28 octobre, aux côtés des premiers MacBook Pro OLED tactiles et de nouveaux Mac équipés de puces M6.
L’apparition de ce Smart Folio inédit sur le site officiel d’Apple vient donc renforcer l’hypothèse d’un lancement imminent. Même si, à ce stade, la firme n’a évidemment confirmé ni l’existence de la nouvelle tablette ni sa date de présentation.
Qu’en penser ?
Voilà un indice supplémentaire qui semble confirmer l’arrivée prochaine d’un nouvel iPad mini. La présence d’un Smart Folio inédit est particulièrement intéressante, car elle laisse envisager des modifications physiques de la tablette, au-delà du simple passage à l’OLED. Reste surtout à savoir si Apple proposera enfin un écran 120 Hz. Un iPad mini OLED limité à 60 Hz, avec un tarif en hausse, risquerait de décevoir une partie des utilisateurs qui attendent depuis longtemps une véritable montée en gamme.