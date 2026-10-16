Apple confirme "par erreur" le futur iPad mini OLED !

Qu’en penser ?



Voilà un indice supplémentaire qui semble confirmer l’arrivée prochaine d’un nouvel iPad mini. La présence d’un Smart Folio inédit est particulièrement intéressante, car elle laisse envisager des modifications physiques de la tablette, au-delà du simple passage à l’OLED. Reste surtout à savoir si Apple proposera enfin un écran 120 Hz. Un iPad mini OLED limité à 60 Hz, avec un tarif en hausse, risquerait de décevoir une partie des utilisateurs qui attendent depuis longtemps une véritable montée en gamme.