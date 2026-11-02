iPad mini OLED : Apple révèle un détail surprenant sur sa batterie

Une batterie plus petite que sur l'iPad mini 7

La puce A20 Pro et l'OLED compensent cette réduction

Un iPad mini plus fin et plus léger

Qu'en penser ?



Avec cette nouvelle génération, Apple semble avoir privilégié la finesse et la légèreté plutôt que l'augmentation de la capacité de la batterie. La combinaison de l'OLED et de la puce A20 Pro permet, en théorie, de conserver une autonomie équivalente malgré une batterie légèrement plus petite. Il faudra toutefois attendre les premiers tests pour vérifier cela, notamment en fonction des usages. Une chose est certaine : avec son écran OLED, son nouveau design et sa puce A20 Pro, l'iPad mini 8 bénéficie de l'une des évolutions les plus importantes de son histoire récente.

Avec son nouvel iPad mini,. Ce n'est pas une rumeur mais une information officielle, qui apparaît sur l'étiquette énergétique du produit. Cette dernière indique une capacité de 4 900 mAh, contre 5 034 mAh pour l'iPad mini 7.La différence atteint donc 134 mAh, soit une. Les caractéristiques techniques officielles confirment également cette évolution, avec une capacité de 18,9 Wh contre 19,3 Wh sur la génération précédente.Pour autant,. Cette réduction ne devrait donc pas avoir de conséquence notable sur l'utilisation quotidienne de la tablette.Pas de magie de Noël ici : cette autonomie inchangée s'explique notamment par les améliorations apportées à la consommation énergétique des composants. Le nouvel iPad mini embarque désormais, dont l'efficacité énergétique permettrait de compenser en partie la diminution de la capacité de la batterie.Mais l'autre changement majeur concerne évidemment l'écran. Pour la première fois, l'iPad mini abandonne sa dalle LCD au profit d'un. Contrairement à la technologie LCD, qui nécessite un rétroéclairage permanent, l'OLED permet d'éteindre individuellement les pixels lorsqu'ils affichent du noir., notamment lors de l'utilisation du mode sombre ou de la consultation de contenus présentant des zones noires importantes. En revanche,. Une page web essentiellement blanche ne permettra pas nécessairement de réaliser les mêmes économies d'énergie.Cette réduction de la batterie s'inscrit également dans une évolution importante du design.Cette transformation a probablement nécessité plusieurs compromis dans l'organisation des composants internes (on ira vérifier cela très prochainement).La tablette inaugure également un système audio baptisé, qui remplace les ouvertures traditionnelles des haut-parleurs par une technologie utilisant directement l'écran pour produire du son.. Le nouvel iPad mini est actuellement disponible en précommande, avec une commercialisation prévue le vendredi 6 novembre. Pour les commandes sur l'Apple Store, les délais de livraisons varient de quelques jours en fonction des modèles, notamment si vous avez opté pour l'écran nano-texturé.