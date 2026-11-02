Affinity débarque gratuitement sur iPad : Canva veut séduire les créatifs !
Par Laurence - Publié le
Après avoir entièrement repensé sa suite graphique sur Mac et Windows, Canva annonce l’arrivée d’Affinity sur iPad. L’application réunit désormais le dessin, la création vectorielle, la retouche photo et la mise en page dans une seule interface. Le tout gratuitement, à l’exception des fonctions d’intelligence artificielle, qui nécessitent un abonnement payant.
Depuis son rachat par Canva, Affinity a connu une transformation importante. En 2025, l’éditeur avait abandonné ses trois logiciels distincts, Affinity Designer, Photo et Publisher, au profit d’une application unique et gratuite sur ordinateur. Cette nouvelle formule semble avoir rencontré son public, puisque Canva revendique désormais plus de sept millions d’inscriptions depuis son lancement.
L’éditeur poursuit aujourd’hui cette stratégie avec une version spécialement développée pour l’iPad, qui reprend les principales fonctionnalités de la suite graphique. L’application s’organise autour de quatre espaces de travail : Sketch, Vector, Pixel et Layout. Il est ainsi possible de passer du dessin à la retouche photo, puis à la mise en page, sans changer de logiciel. Tous les éléments sont regroupés dans un même fichier au format .af, également compatible avec les versions Mac et Windows. Une manière de faciliter le travail entre l’iPad et l’ordinateur.
Contrairement à certaines applications simplement adaptées depuis leur version ordinateur, Canva assure avoir entièrement repensé l’interface pour les interactions tactiles. La principale nouveauté concerne Sketch Studio, un espace consacré au dessin à main levée, avec une bibliothèque de pinceaux personnalisables.
La fonction Sketch to Shapes permet notamment de transformer automatiquement des formes dessinées à la main en objets vectoriels modifiables. L’application prend également en charge les principales fonctionnalités de l’Apple Pencil Pro, notamment la rotation du stylet, le pincement et le survol de l’écran, en complément de la pression et de l’inclinaison.
Du côté de la photographie, Affinity propose la prise en charge des fichiers RAW, des réglages non destructifs et des outils de détourage permettant de travailler sur des éléments complexes, comme les cheveux ou les poils d’animaux. Enfin, l’espace Layout permet de concevoir des documents multipages, avec des pages maîtresses et des options d’exportation adaptées à l’impression.
Comme sur ordinateur, les principales fonctionnalités d’Affinity sont entièrement gratuites pour les particuliers. Il suffit de disposer d’un compte Canva, lui aussi gratuit, pour utiliser l’application. En revanche, les outils reposant sur l’intelligence artificielle nécessitent un abonnement premium à Canva.
Ils sont regroupés dans Canva AI Studio et comprennent notamment l’extension générative des images, l’amélioration de leur résolution, la réduction du bruit ou encore Decompose Layer, qui permet de séparer une image aplatie en plusieurs calques modifiables.
Certaines fonctions présentes sur ordinateur manquent encore à l’appel, notamment le traitement par lots, l’enregistrement de macros, la fusion de données ou les outils d’astrophotographie. Canva promet toutefois de compléter progressivement cette version.
Avec cette arrivée sur iPad, Canva poursuit sa stratégie visant à rendre les outils de création professionnels accessibles au plus grand nombre. La gratuité des fonctions de dessin, de retouche et de mise en page constitue un argument important, notamment face aux logiciels professionnels généralement proposés sous forme d’abonnement. La poussée de l’Apple Pencil Pro pourrait également séduire les illustrateurs et les photographes qui souhaitent travailler directement sur leur tablette. Affinity est disponible gratuitement sur l’App Store, avec des achats intégrés, et nécessite iPadOS 18 au minimum.
Affinity réunit quatre applications en une
Depuis son rachat par Canva, Affinity a connu une transformation importante. En 2025, l’éditeur avait abandonné ses trois logiciels distincts, Affinity Designer, Photo et Publisher, au profit d’une application unique et gratuite sur ordinateur. Cette nouvelle formule semble avoir rencontré son public, puisque Canva revendique désormais plus de sept millions d’inscriptions depuis son lancement.
L’éditeur poursuit aujourd’hui cette stratégie avec une version spécialement développée pour l’iPad, qui reprend les principales fonctionnalités de la suite graphique. L’application s’organise autour de quatre espaces de travail : Sketch, Vector, Pixel et Layout. Il est ainsi possible de passer du dessin à la retouche photo, puis à la mise en page, sans changer de logiciel. Tous les éléments sont regroupés dans un même fichier au format .af, également compatible avec les versions Mac et Windows. Une manière de faciliter le travail entre l’iPad et l’ordinateur.
Une application pensée pour l’Apple Pencil
Contrairement à certaines applications simplement adaptées depuis leur version ordinateur, Canva assure avoir entièrement repensé l’interface pour les interactions tactiles. La principale nouveauté concerne Sketch Studio, un espace consacré au dessin à main levée, avec une bibliothèque de pinceaux personnalisables.
La fonction Sketch to Shapes permet notamment de transformer automatiquement des formes dessinées à la main en objets vectoriels modifiables. L’application prend également en charge les principales fonctionnalités de l’Apple Pencil Pro, notamment la rotation du stylet, le pincement et le survol de l’écran, en complément de la pression et de l’inclinaison.
Du côté de la photographie, Affinity propose la prise en charge des fichiers RAW, des réglages non destructifs et des outils de détourage permettant de travailler sur des éléments complexes, comme les cheveux ou les poils d’animaux. Enfin, l’espace Layout permet de concevoir des documents multipages, avec des pages maîtresses et des options d’exportation adaptées à l’impression.
Gratuit, sauf pour les fonctions d’intelligence artificielle
Comme sur ordinateur, les principales fonctionnalités d’Affinity sont entièrement gratuites pour les particuliers. Il suffit de disposer d’un compte Canva, lui aussi gratuit, pour utiliser l’application. En revanche, les outils reposant sur l’intelligence artificielle nécessitent un abonnement premium à Canva.
Ils sont regroupés dans Canva AI Studio et comprennent notamment l’extension générative des images, l’amélioration de leur résolution, la réduction du bruit ou encore Decompose Layer, qui permet de séparer une image aplatie en plusieurs calques modifiables.
Certaines fonctions présentes sur ordinateur manquent encore à l’appel, notamment le traitement par lots, l’enregistrement de macros, la fusion de données ou les outils d’astrophotographie. Canva promet toutefois de compléter progressivement cette version.
Qu’en penser ?
Avec cette arrivée sur iPad, Canva poursuit sa stratégie visant à rendre les outils de création professionnels accessibles au plus grand nombre. La gratuité des fonctions de dessin, de retouche et de mise en page constitue un argument important, notamment face aux logiciels professionnels généralement proposés sous forme d’abonnement. La poussée de l’Apple Pencil Pro pourrait également séduire les illustrateurs et les photographes qui souhaitent travailler directement sur leur tablette. Affinity est disponible gratuitement sur l’App Store, avec des achats intégrés, et nécessite iPadOS 18 au minimum.