Affinity débarque gratuitement sur iPad : Canva veut séduire les créatifs !

Affinity by Canva Canva Télécharger

Affinity réunit quatre applications en une

Une application pensée pour l’Apple Pencil

Gratuit, sauf pour les fonctions d’intelligence artificielle

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Qu’en penser ?



Avec cette arrivée sur iPad, Canva poursuit sa stratégie visant à rendre les outils de création professionnels accessibles au plus grand nombre. La gratuité des fonctions de dessin, de retouche et de mise en page constitue un argument important, notamment face aux logiciels professionnels généralement proposés sous forme d’abonnement. La poussée de l’Apple Pencil Pro pourrait également séduire les illustrateurs et les photographes qui souhaitent travailler directement sur leur tablette. Affinity est disponible gratuitement sur l’App Store, avec des achats intégrés, et nécessite iPadOS 18 au minimum.

En 2025, l’éditeur avait abandonné ses trois logiciels distincts, Affinity Designer, Photo et Publisher, au profit d’une application unique et gratuite sur ordinateur. Cette nouvelle formule semble avoir rencontré son public, puisque Canva revendique désormaisdepuis son lancement.L’éditeur poursuit aujourd’hui cette stratégie avec une version spécialement développée pour l’iPad, qui reprend les principales fonctionnalités de la suite graphique. L’application s’organise autour de quatre espaces de travail :. Il est ainsi possible de passer du dessin à la retouche photo, puis à la mise en page, sans changer de logiciel. Tous les éléments sont regroupés dans un même fichier au format .af, également compatible avec les versions Mac et Windows. Une manière de faciliter le travail entre l’iPad et l’ordinateur.Contrairement à certaines applications simplement adaptées depuis leur version ordinateur, Canva assure avoir entièrement repensé l’interface pour les interactions tactiles. La principale nouveauté concerne, avec une bibliothèque de pinceaux personnalisables.La fonction Sketch to Shapes permet notamment de. L’application prend également en charge les principales fonctionnalités de l’Apple Pencil Pro, notamment la rotation du stylet, le pincement et le survol de l’écran, en complément de la pression et de l’inclinaison.Du côté de la photographie,, des réglages non destructifs et des outils de détourage permettant de travailler sur des éléments complexes, comme les cheveux ou les poils d’animaux. Enfin, l’espace Layout permet de concevoir des documents multipages, avec des pages maîtresses et des options d’exportation adaptées à l’impression.Comme sur ordinateur,. Il suffit de disposer d’un compte Canva, lui aussi gratuit, pour utiliser l’application. En revanche, les outils reposant sur l’intelligence artificielle nécessitent un abonnement premium à Canva.Ils sont regroupés dans Canva AI Studio et comprennent notamment l’extension générative des images, l’amélioration de leur résolution, la réduction du bruit ou encore Decompose Layer, qui permet de séparer une image aplatie en plusieurs calques modifiables.Certaines fonctions présentes sur ordinateur manquent encore à l’appel, notamment le traitement par lots, l’enregistrement de macros, la fusion de données ou les outils d’astrophotographie. Canva promet toutefois de compléter progressivement cette version.