DxO PhotoLab 10.1 s’associe à Affinity pour simplifier la retouche photo sur Mac
Par Laurence - Publié le
DxO Labs et Affinity (désormais propriété de Canva) viennent de dévoiler un partenariat qui devrait faciliter le quotidien de nombreux utilisateurs. Avec PhotoLab 10.1, il est désormais possible d’envoyer directement ses images RAW développées vers Affinity. Et bonne nouvelle, le flux de travail professionnel est sans abonnement !
DxO PhotoLab et Affinity ne répondent pas vraiment à la même vocation. Le premier se concentre sur le développement des fichiers RAW, avec ses outils de correction optique, de réduction du bruit et d’optimisation des images. Le second prend le relais pour les retouches plus poussées, les photomontages ou encore la mise en page.
Jusqu’à présent, passer de l’un à l’autre nécessitaient plusieurs manipulations. Avec PhotoLab 10.1, une nouvelle fonction permet désormais d’exporter directement une photo vers Affinity, dans son format natif .af. L’image est transférée après son développement dans PhotoLab, prête à être retravaillée dans les différents environnements d’Affinity : Pixel, Vector et Layout.
Mais cette intégration ne se limite pas à un simple export. En effet, PhotoLab permet aussi d'intégrer le fichier original non traité dans un second calque, en sus de l’image développée. Ce qui est vraiment utile pour comparer les résultats, appliquer des masques ou utiliser les modes de fusion, tout en conservant une référence à l’image initiale.
Attention toutefois, il ne s’agit pas d’un transfert entièrement réversible des réglages RAW : PhotoLab reste chargé du développement, tandis qu’Affinity prend le relais pour les opérations sur les calques. Notons que les utilisateurs qui ne possèdent pas encore Affinity peuvent créer leur compte et installer l’application directement depuis PhotoLab.
Difficile d'ignorer la concurrence avec l'onéreuse suite Adobe. Affinity est désormais gratuit sur Mac et Windows, avec un simple compte Canva. De son côté, DxO PhotoLab reste un logiciel payant, mais il est proposé sans abonnement obligatoire. L'approche tarifaire est plutôt intéressante et pourrait séduire ceux souhaitant éviter les mensualités des solutions Adobe, notamment Lightroom et Photoshop.
Et ce rapprochement ne devrait pas s’arrêter là. DxO prévoit déjà d’étendre l’intégration à d’autres logiciels de son catalogue, à commencer par Nik Collection, sa suite de plugins créatifs. De nouvelles améliorations concernant le format .af sont également annoncées d’ici la fin de l’année.
DxO PhotoLab 10.1 est disponible gratuitement pour les utilisateurs de PhotoLab 10, sur macOS et Windows. Une version d’essai de 30 jours est également proposée. Affinity est téléchargeable gratuitement sur les deux plateformes. Quant à sa version iPad, elle est attendue en novembre.
Ce partenariat a le mérite de répondre à un besoin très concret : éviter de perdre du temps à faire communiquer des logiciels qui remplissent des fonctions complémentaires. L’export direct vers Affinity devrait donc intéresser les photographes déjà équipés de PhotoLab. L’autre intérêt réside évidemment dans l’absence d’abonnement obligatoire, même si PhotoLab reste payant. La proposition se veut donc très concurrentielle face à Adobe, à condition que les prochaines mises à jour rendent les échanges entre les deux applications encore plus fluides.
Du RAW à la retouche en un clic
DxO PhotoLab et Affinity ne répondent pas vraiment à la même vocation. Le premier se concentre sur le développement des fichiers RAW, avec ses outils de correction optique, de réduction du bruit et d’optimisation des images. Le second prend le relais pour les retouches plus poussées, les photomontages ou encore la mise en page.
Jusqu’à présent, passer de l’un à l’autre nécessitaient plusieurs manipulations. Avec PhotoLab 10.1, une nouvelle fonction permet désormais d’exporter directement une photo vers Affinity, dans son format natif .af. L’image est transférée après son développement dans PhotoLab, prête à être retravaillée dans les différents environnements d’Affinity : Pixel, Vector et Layout.
Deux calques pour conserver l’image originale
Mais cette intégration ne se limite pas à un simple export. En effet, PhotoLab permet aussi d'intégrer le fichier original non traité dans un second calque, en sus de l’image développée. Ce qui est vraiment utile pour comparer les résultats, appliquer des masques ou utiliser les modes de fusion, tout en conservant une référence à l’image initiale.
Attention toutefois, il ne s’agit pas d’un transfert entièrement réversible des réglages RAW : PhotoLab reste chargé du développement, tandis qu’Affinity prend le relais pour les opérations sur les calques. Notons que les utilisateurs qui ne possèdent pas encore Affinity peuvent créer leur compte et installer l’application directement depuis PhotoLab.
Une alternative sans abonnement à Adobe ?
Difficile d'ignorer la concurrence avec l'onéreuse suite Adobe. Affinity est désormais gratuit sur Mac et Windows, avec un simple compte Canva. De son côté, DxO PhotoLab reste un logiciel payant, mais il est proposé sans abonnement obligatoire. L'approche tarifaire est plutôt intéressante et pourrait séduire ceux souhaitant éviter les mensualités des solutions Adobe, notamment Lightroom et Photoshop.
Et ce rapprochement ne devrait pas s’arrêter là. DxO prévoit déjà d’étendre l’intégration à d’autres logiciels de son catalogue, à commencer par Nik Collection, sa suite de plugins créatifs. De nouvelles améliorations concernant le format .af sont également annoncées d’ici la fin de l’année.
Disponibilité
DxO PhotoLab 10.1 est disponible gratuitement pour les utilisateurs de PhotoLab 10, sur macOS et Windows. Une version d’essai de 30 jours est également proposée. Affinity est téléchargeable gratuitement sur les deux plateformes. Quant à sa version iPad, elle est attendue en novembre.
Qu’en penser ?
Ce partenariat a le mérite de répondre à un besoin très concret : éviter de perdre du temps à faire communiquer des logiciels qui remplissent des fonctions complémentaires. L’export direct vers Affinity devrait donc intéresser les photographes déjà équipés de PhotoLab. L’autre intérêt réside évidemment dans l’absence d’abonnement obligatoire, même si PhotoLab reste payant. La proposition se veut donc très concurrentielle face à Adobe, à condition que les prochaines mises à jour rendent les échanges entre les deux applications encore plus fluides.