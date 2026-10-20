DxO PhotoLab 10.1 s’associe à Affinity pour simplifier la retouche photo sur Mac 

Qu’en penser ?



Ce partenariat a le mérite de répondre à un besoin très concret : éviter de perdre du temps à faire communiquer des logiciels qui remplissent des fonctions complémentaires. L’export direct vers Affinity devrait donc intéresser les photographes déjà équipés de PhotoLab. L’autre intérêt réside évidemment dans l’absence d’abonnement obligatoire, même si PhotoLab reste payant. La proposition se veut donc très concurrentielle face à Adobe, à condition que les prochaines mises à jour rendent les échanges entre les deux applications encore plus fluides.