DxO PhotoLab 10.1 s’intègre directement à Affinity

PHOTOLAB POUR LE RAW, AFFINITY POUR LA RETOUCHE

UN DOCUMENT AFFINITY AVEC PLUSIEURS CALQUES

AFFINITY GRATUIT, ET BIENTÔT SUR IPAD

QU’EN PENSER ?



Cette intégration est surtout intéressante parce qu’elle évite de vouloir transformer PhotoLab et Affinity en deux logiciels concurrents faisant exactement la même chose. DxO conserve sa spécialité, le développement RAW, tandis qu’Affinity prend le relais dès qu’il est question de calques et de création.



L’export direct en .af devrait surtout supprimer quelques manipulations et conversions intermédiaires, ce qui peut vite devenir appréciable lorsqu’on travaille régulièrement avec les deux applications. Et avec Affinity désormais gratuit, la passerelle devient d’autant plus intéressante pour les utilisateurs de PhotoLab.



DxO PhotoLab 10.1 est disponible gratuitement pour les possesseurs de PhotoLab 10 sur Mac et Windows. Une version d’essai de 30 jours de PhotoLab 10 est également proposée.

: l’un pour développer les fichiers RAW, un autre pour effectuer des retouches plus poussées ou préparer une mise en page. DxO et Affinity veulent désormais rendre cette transition beaucoup plus transparente.Une fois son RAW développé dans PhotoLab, l’utilisateur peut envoyer son image en un clic dans, prêt à être ouvert dans Affinity.: PhotoLab continue de prendre en charge le développement RAW et ses corrections optiques, tandis qu’Affinity récupère ensuite l'image pour les opérations nécessitant davantage de liberté, comme la retouche locale, le photomontage, le graphisme vectoriel, la typographie ou encore la mise en page.PhotoLab va en effet générer un véritable document Affinity contenant la photo entièrement développée. Il est également possible d'y intégrer le fichier original non traité dans un second calque.Ce dernier pourra, notamment pour appliquer des masques ou des modes de fusion, mais également pour comparer le résultat avec l’image d’origine.L’intérêt du format .af est aussi detout au long du processus. Les studios Pixel, Vector et Layout d’Affinity utilisant tous ce format, l’image peut passer de la retouche au graphisme puis à la mise en page sans nécessiter de nouvelle conversion.DxO a également prévu le cas des utilisateurs qui ne possèdent pas encore Affinity. PhotoLab peut les accompagner dans laDepuis son changement de modèle économique, Affinity est proposé gratuitement sur macOS et Windows.Cette première intégration ne devrait pas rester isolée. DxO annonce déjà vouloir, sa suite de plugins consacrée notamment au noir et blanc, à l’émulation de pellicules et aux effets créatifs. De nouvellesautour du format .af dans PhotoLab sont également prévues avant la fin de l'année.