Pourquoi l'iPad n'a plus trop la côte ?

Un marché des tablettes au plus bas depuis trois ans

Apple toujours numéro un, malgré une forte baisse des iPad

Des nouveautés qui ne suffisent plus à convaincre

Qu'en penser ?



Ces chiffres illustrent les difficultés d'un marché arrivé à maturité, où les cycles de renouvellement peuvent être particulièrement longs. Contrairement aux smartphones, les tablettes restent souvent parfaitement utilisables pendant plusieurs années, même sans disposer des dernières innovations. Pour Apple, la situation est d'autant plus délicate que les livraisons d'iPad reculent davantage que celles de ses principaux concurrents. L'arrivée de nouveaux écrans OLED et de processeurs plus puissants suffira-t-elle à convaincre les utilisateurs de renouveler leur matériel ? Les prochaines générations d'iPad auront fort à faire pour inverser cette tendance.

Après un recul de 10 % au deuxième trimestre, le marché mondial des tablettes poursuit sa dégradation. Selon, soit une chute de 23 % par rapport à la même période l'année précédente.. Le Moyen-Orient, la Chine et l'Europe occidentale figurent parmi les régions les plus touchées, avec des baisses supérieures à la moyenne mondiale.Apparemment, cette situation s'explique notamment par les tensions persistantes sur l'approvisionnement en composants. Les fabricants privilégieraient désormais d'autres catégories de produits dans leurs stratégies pour 2026 et 2027.Apple conserve largement sa position de leader mondial, avec, contre 38,2 % un an auparavant. Mais les livraisons d'iPad ont reculé de 28 % sur un an, soit une baisse plus importante que celle de l'ensemble du secteur. Cela représente environ 11,5 millions de tablettes expédiées sur le trimestre.e avec 5,4 millions d'unités, en recul de 22 %, et une part de marché de 16,9 %. Malgré le lancement de nouveaux modèles, notamment la gamme Galaxy Tab S12, le constructeur coréen subit également les difficultés d'approvisionnement.Dans ce contexte, Lenovo fait figure d'exception.Sa part de marché passe ainsi de 8,7 % à 12,7 % en un an, soit la plus forte progression parmi les cinq principaux fabricants.Cette croissance repose principalement sur les tablettes classiques, alors que. Xiaomi conserve la quatrième place avec 2,3 millions d'unités, en baisse de 11 %, devant Huawei, dont les livraisons s'effondrent de 43 % à 1,8 million d'appareils.Samsung a lancé ses Galaxy Tab S12, Xiaomi sa gamme Pad 9, tandis qu'Apple a récemment renouvelé son (très cher) iPad mini avec un écran OLED. Huawei, Honor, OnePlus et Realme ont également présenté de nouveaux modèles.Mais selon Omdia,limitent les améliorations techniques que les fabricants peuvent apporter à leurs produits. De même, les différences entre deux générations successives deviennent donc parfois trop modestes pour justifier un renouvellement. De nombreux consommateurs préféreraient ainsi conserver leur tablette actuelle en attendant des évolutions plus importantes.