iPad Air OLED, iPad Pro M6, iPad 12 : que prépare Apple pour 2027
Par Laurence - Publié le
Après avoir présenté son nouvel iPad mini OLED, Apple préparerait déjà la suite du renouvellement de ses tablettes. Apparemment, trois nouveaux modèles seraient attendus au premier semestre 2027 : l’iPad Air, l’iPad Pro et l’iPad. Au programme, un écran OLED pour l’iPad Air, un nouveau système de refroidissement pour l’iPad Pro et l’arrivée d’Apple Intelligence sur le modèle le plus abordable.
Selon Mark Gurman, Apple prévoirait d’équiper le prochain iPad Air d’un écran OLED, une technologie jusqu’ici réservée à l’iPad Pro et, depuis quelques jours, au nouvel iPad mini. Cette évolution permettrait notamment d’améliorer le contraste, la profondeur des noirs et la restitution des couleurs, grâce à des pixels capables de s’éteindre individuellement. L’iPad Air conserverait ainsi son positionnement intermédiaire, tout en se rapprochant davantage de l’iPad Pro sur la qualité d’affichage.
Sous le capot, Apple devrait également intégrer une puce M5, en remplacement de la génération actuelle. En revanche, aucune information ne permet pour le moment d’affirmer que cette nouvelle dalle OLED bénéficiera de ProMotion et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz (ndlr : l'iPad mini 8 est limité à 60 Hz).
Du côté de l’iPad Pro, les changements pourraient être moins visibles, mais tout aussi intéressants techniquement. Selon Bloomberg, Apple envisagerait d’intégrer une chambre à vapeur dans sa prochaine tablette professionnelle. Cette technologie, déjà utilisée dans certains smartphones et ordinateurs, permet de mieux répartir la chaleur produite par les composants.
Il s'agirait notamment de maintenir des performances élevées plus longtemps, en limitant les éventuels ralentissements liés à la température. Cette évolution serait vraiment pertinente au regard de la finesse de la tablette, dont les possibilités de refroidissement sont matériellement limitées.
Le prochain iPad Pro devrait également adopter la puce M6, avec de nouvelles améliorations en matière de performances graphiques et de calcul. Cette combinaison pourrait surtout profiter aux applications professionnelles les plus exigeantes, notamment pour le montage vidéo, la création graphique ou les traitements liés à l’intelligence artificielle.
Le troisième modèle attendu serait l’iPad de douzième génération, destiné à l’entrée de gamme. Les évolutions annoncées seraient plus classiques, mais pourraient néanmoins représenter un changement important pour les utilisateurs. Apple pourrait notamment intégrer une puce A19, permettant à cette tablette de devenir compatible avec Apple Intelligence. Elle étendrait ainsi progressivement ses fonctionnalités d’intelligence artificielle à ses appareils les plus accessibles.
D’autres améliorations sont également évoquées, notamment l’intégration de la puce réseau N1, avec la prise en charge du Wi-Fi 7. Les versions cellulaires pourraient quant à elles bénéficier du modem C1X développé par Apple, conçu pour améliorer l’efficacité énergétique des connexions mobiles. Pour le moment, aucune modification majeure du design n’a été évoquée.
Ce calendrier témoignerait de la volonté d’Apple de poursuivre le renouvellement de sa gamme iPad, avec des évolutions adaptées à chaque catégorie. L’arrivée de l’OLED sur l’iPad Air constituerait probablement le changement le plus significatif, avec un taux de rafraîchissement 120 Hz cela serait encore mieux mais risquerait de cannibaliser les ventes de l'iPad Pro... Un iPad Pro qui miserait davantage sur les performances et leur maintien dans la durée, tandis que l’iPad classique pourrait devenir plus intéressant grâce à Apple Intelligence.
L’iPad Air pourrait enfin passer à l’OLED
Selon Mark Gurman, Apple prévoirait d’équiper le prochain iPad Air d’un écran OLED, une technologie jusqu’ici réservée à l’iPad Pro et, depuis quelques jours, au nouvel iPad mini. Cette évolution permettrait notamment d’améliorer le contraste, la profondeur des noirs et la restitution des couleurs, grâce à des pixels capables de s’éteindre individuellement. L’iPad Air conserverait ainsi son positionnement intermédiaire, tout en se rapprochant davantage de l’iPad Pro sur la qualité d’affichage.
Sous le capot, Apple devrait également intégrer une puce M5, en remplacement de la génération actuelle. En revanche, aucune information ne permet pour le moment d’affirmer que cette nouvelle dalle OLED bénéficiera de ProMotion et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz (ndlr : l'iPad mini 8 est limité à 60 Hz).
L’iPad Pro M6 avec un refroidissement inédit
Du côté de l’iPad Pro, les changements pourraient être moins visibles, mais tout aussi intéressants techniquement. Selon Bloomberg, Apple envisagerait d’intégrer une chambre à vapeur dans sa prochaine tablette professionnelle. Cette technologie, déjà utilisée dans certains smartphones et ordinateurs, permet de mieux répartir la chaleur produite par les composants.
Il s'agirait notamment de maintenir des performances élevées plus longtemps, en limitant les éventuels ralentissements liés à la température. Cette évolution serait vraiment pertinente au regard de la finesse de la tablette, dont les possibilités de refroidissement sont matériellement limitées.
Le prochain iPad Pro devrait également adopter la puce M6, avec de nouvelles améliorations en matière de performances graphiques et de calcul. Cette combinaison pourrait surtout profiter aux applications professionnelles les plus exigeantes, notamment pour le montage vidéo, la création graphique ou les traitements liés à l’intelligence artificielle.
L’iPad 12 pourrait enfin profiter d’Apple Intelligence
Le troisième modèle attendu serait l’iPad de douzième génération, destiné à l’entrée de gamme. Les évolutions annoncées seraient plus classiques, mais pourraient néanmoins représenter un changement important pour les utilisateurs. Apple pourrait notamment intégrer une puce A19, permettant à cette tablette de devenir compatible avec Apple Intelligence. Elle étendrait ainsi progressivement ses fonctionnalités d’intelligence artificielle à ses appareils les plus accessibles.
D’autres améliorations sont également évoquées, notamment l’intégration de la puce réseau N1, avec la prise en charge du Wi-Fi 7. Les versions cellulaires pourraient quant à elles bénéficier du modem C1X développé par Apple, conçu pour améliorer l’efficacité énergétique des connexions mobiles. Pour le moment, aucune modification majeure du design n’a été évoquée.
Qu’en penser ?
Ce calendrier témoignerait de la volonté d’Apple de poursuivre le renouvellement de sa gamme iPad, avec des évolutions adaptées à chaque catégorie. L’arrivée de l’OLED sur l’iPad Air constituerait probablement le changement le plus significatif, avec un taux de rafraîchissement 120 Hz cela serait encore mieux mais risquerait de cannibaliser les ventes de l'iPad Pro... Un iPad Pro qui miserait davantage sur les performances et leur maintien dans la durée, tandis que l’iPad classique pourrait devenir plus intéressant grâce à Apple Intelligence.