iPad Air OLED, iPad Pro M6, iPad 12 : que prépare Apple pour 2027 

L’iPad Air pourrait enfin passer à l’OLED

L’iPad Pro M6 avec un refroidissement inédit

L’iPad 12 pourrait enfin profiter d’Apple Intelligence

Qu’en penser ?



Ce calendrier témoignerait de la volonté d’Apple de poursuivre le renouvellement de sa gamme iPad, avec des évolutions adaptées à chaque catégorie. L’arrivée de l’OLED sur l’iPad Air constituerait probablement le changement le plus significatif, avec un taux de rafraîchissement 120 Hz cela serait encore mieux mais risquerait de cannibaliser les ventes de l'iPad Pro... Un iPad Pro qui miserait davantage sur les performances et leur maintien dans la durée, tandis que l’iPad classique pourrait devenir plus intéressant grâce à Apple Intelligence.

Selon Mark Gurman,, une technologie jusqu’ici réservée à l’iPad Pro et, depuis quelques jours, au nouvel iPad mini. Cette évolution permettrait notamment d’améliorer le contraste, la profondeur des noirs et la restitution des couleurs, grâce à des pixels capables de s’éteindre individuellement. L’iPad Air conserverait ainsi s, tout en se rapprochant davantage de l’iPad Pro sur la qualité d’affichage.Sous le capot, Apple devrait également intégrer une, en remplacement de la génération actuelle. En revanche, aucune information ne permet pour le moment d’affirmer que cette nouvelle dalle OLED bénéficiera de ProMotion et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz (ndlr : l'iPad mini 8 est limité à 60 Hz).Du côté de l’iPad Pro, les changements pourraient être moins visibles, mais tout aussi intéressants techniquement. Selon. Cette technologie, déjà utilisée dans certains smartphones et ordinateurs, permet de mieux répartir la chaleur produite par les composants.Il s'agirait notamment de maintenir des performances élevées plus longtemps, en. Cette évolution serait vraiment pertinente au regard de la finesse de la tablette, dont les possibilités de refroidissement sont matériellement limitées., avec de nouvelles améliorations en matière de performances graphiques et de calcul., notamment pour le montage vidéo, la création graphique ou les traitements liés à l’intelligence artificielle.Le troisième modèle attendu serait l’iPad de douzième génération, destiné à l’entrée de gamme. Les évolutions annoncées seraient plus classiques, mais pourraient néanmoins représenter un changement important pour les utilisateurs.Elle étendrait ainsi progressivement ses fonctionnalités d’intelligence artificielle à ses appareils les plus accessibles.D’autres améliorations sont également évoquées, notamment l’intégration de la puce. Les versions cellulaires pourraient quant à elles bénéficier dudéveloppé par Apple, conçu pour améliorer l’efficacité énergétique des connexions mobiles. Pour le moment, aucune modification majeure du design n’a été évoquée.