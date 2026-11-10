iPad Air OLED : Apple prépare du nouveau pour 2027 !

Deux iPad Air OLED attendus au premier semestre 2027

Samsung Display en première ligne

Un écran OLED, mais toujours limité à 60 Hz ?

Qu'en penser ?



L'arrivée de l'OLED sur les deux iPad Air constituerait une amélioration appréciable, particulièrement pour la consultation de photos, la vidéo et les usages créatifs. Mais le maintien d'un écran 60 Hz pourrait décevoir certains utilisateurs, alors que les fréquences de rafraîchissement élevées sont désormais courantes sur de nombreux appareils concurrents. Apple semble vouloir démocratiser progressivement l'OLED sans pour autant rapprocher excessivement l'iPad Air de l'iPad Pro. Une stratégie de segmentation qui pourrait également dépendre du positionnement tarifaire des futurs modèles.

Selon les dernières informations de. Cette évolution était évoquée depuis plusieurs mois.Dès octobre 2025,. Le journaliste a récemment précisé que le lancement devrait intervenir au cours des six premiers mois de l'année. Les deux formats actuels, 11 et 13 pouces, seraient concernés, permettant à Apple de généraliser progressivement cette technologie à l'ensemble de sa gamme.Pour produire ces nouveaux écrans,Le fabricant coréen fournirait la majorité des dalles destinées à l'iPad Air, tandis que le chinoischercherait à obtenir une partie des commandes pour l'un des deux formats. Ce dernier doit toutefois encore obtenir sa qualification auprès d'Apple. Avec les commandes destinées aux iPad Air et iPad mini,conserverait de son côté sa position dominante sur les dalles OLED des iPad Pro. Selon les estimations industrielles citées par DigiTimes, les livraisons pourraient atteindre entre 4 et 5 millions d'unités en 2027 pour chacune des gammes iPad Air et iPad mini., bien loin des objectifs initiaux d'environ 10 millions par an. Leur prix élevé serait notamment mis en cause.Si l'iPad Air devrait profiter des avantages de l'OLED, notamment des noirs profonds, d'un contraste élevé et d'une meilleure restitution des couleurs,. Selon DigiTimes, les nouveaux modèles utiliseraient une dalle OLED à simple empilement, similaire à celle du nouvel iPad mini, associée à une technologie de transistors LTPS.À l'inverse,, permettant notamment d'augmenter la luminosité, ainsi que d'une technologie LTPO. Cette dernière facilite l'adaptation du taux de rafraîchissement en fonction des contenus affichés, avec uneEn revanche,, le ProMotion demeurant une exclusivité de l'iPad Pro (histoire de ne pas trop cannibaliser les ventes). Ce choix permettrait à Apple de maintenir une distinction entre ses différentes gammes, malgré l'adoption d'une technologie d'affichage commune.