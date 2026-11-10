iPad Air OLED : Apple prépare du nouveau pour 2027 !
Par Laurence - Publié le
Après l'iPad Pro et l'iPad mini 8, Apple s'apprêterait à étendre l'écran OLED à une troisième gamme de tablettes. Selon DigiTimes, l'iPad Air devrait adopter cette technologie dès le premier semestre 2027. Une évolution importante pour le modèle intermédiaire d'Apple, même si certaines caractéristiques resteraient réservées aux iPad Pro.
Selon les dernières informations de DigiTimes, Apple prévoirait de remplacer les écrans LCD des deux modèles actuels par des dalles OLED dès le premier semestre 2027. Cette évolution était évoquée depuis plusieurs mois.
Dès octobre 2025, Mark Gurman indiquait qu'Apple travaillait sur un iPad Air OLED, sans envisager de commercialisation avant 2027. Le journaliste a récemment précisé que le lancement devrait intervenir au cours des six premiers mois de l'année. Les deux formats actuels, 11 et 13 pouces, seraient concernés, permettant à Apple de généraliser progressivement cette technologie à l'ensemble de sa gamme.
Pour produire ces nouveaux écrans, Apple devrait principalement s'appuyer sur Samsung Display. Le fabricant coréen fournirait la majorité des dalles destinées à l'iPad Air, tandis que le chinois BOE chercherait à obtenir une partie des commandes pour l'un des deux formats. Ce dernier doit toutefois encore obtenir sa qualification auprès d'Apple. Avec les commandes destinées aux iPad Air et iPad mini, Samsung pourrait devenir le premier fournisseur d'écrans OLED pour les tablettes Apple.
LG Display conserverait de son côté sa position dominante sur les dalles OLED des iPad Pro. Selon les estimations industrielles citées par DigiTimes, les livraisons pourraient atteindre entre 4 et 5 millions d'unités en 2027 pour chacune des gammes iPad Air et iPad mini. Les iPad Pro représenteraient seulement 3 à 4 millions d'unités, bien loin des objectifs initiaux d'environ 10 millions par an. Leur prix élevé serait notamment mis en cause.
Si l'iPad Air devrait profiter des avantages de l'OLED, notamment des noirs profonds, d'un contraste élevé et d'une meilleure restitution des couleurs, Apple conserverait plusieurs différences techniques avec l'iPad Pro. Selon DigiTimes, les nouveaux modèles utiliseraient une dalle OLED à simple empilement, similaire à celle du nouvel iPad mini, associée à une technologie de transistors LTPS.
À l'inverse, les iPad Pro disposent d'un écran Tandem OLED à double empilement, permettant notamment d'augmenter la luminosité, ainsi que d'une technologie LTPO. Cette dernière facilite l'adaptation du taux de rafraîchissement en fonction des contenus affichés, avec une fréquence comprise entre 10 et 120 Hz sur les iPad Pro.
En revanche, l'iPad Air OLED resterait ainsi limité à 60 Hz, le ProMotion demeurant une exclusivité de l'iPad Pro (histoire de ne pas trop cannibaliser les ventes). Ce choix permettrait à Apple de maintenir une distinction entre ses différentes gammes, malgré l'adoption d'une technologie d'affichage commune.
L'arrivée de l'OLED sur les deux iPad Air constituerait une amélioration appréciable, particulièrement pour la consultation de photos, la vidéo et les usages créatifs. Mais le maintien d'un écran 60 Hz pourrait décevoir certains utilisateurs, alors que les fréquences de rafraîchissement élevées sont désormais courantes sur de nombreux appareils concurrents. Apple semble vouloir démocratiser progressivement l'OLED sans pour autant rapprocher excessivement l'iPad Air de l'iPad Pro. Une stratégie de segmentation qui pourrait également dépendre du positionnement tarifaire des futurs modèles.
Deux iPad Air OLED attendus au premier semestre 2027
Selon les dernières informations de DigiTimes, Apple prévoirait de remplacer les écrans LCD des deux modèles actuels par des dalles OLED dès le premier semestre 2027. Cette évolution était évoquée depuis plusieurs mois.
Dès octobre 2025, Mark Gurman indiquait qu'Apple travaillait sur un iPad Air OLED, sans envisager de commercialisation avant 2027. Le journaliste a récemment précisé que le lancement devrait intervenir au cours des six premiers mois de l'année. Les deux formats actuels, 11 et 13 pouces, seraient concernés, permettant à Apple de généraliser progressivement cette technologie à l'ensemble de sa gamme.
Samsung Display en première ligne
Pour produire ces nouveaux écrans, Apple devrait principalement s'appuyer sur Samsung Display. Le fabricant coréen fournirait la majorité des dalles destinées à l'iPad Air, tandis que le chinois BOE chercherait à obtenir une partie des commandes pour l'un des deux formats. Ce dernier doit toutefois encore obtenir sa qualification auprès d'Apple. Avec les commandes destinées aux iPad Air et iPad mini, Samsung pourrait devenir le premier fournisseur d'écrans OLED pour les tablettes Apple.
LG Display conserverait de son côté sa position dominante sur les dalles OLED des iPad Pro. Selon les estimations industrielles citées par DigiTimes, les livraisons pourraient atteindre entre 4 et 5 millions d'unités en 2027 pour chacune des gammes iPad Air et iPad mini. Les iPad Pro représenteraient seulement 3 à 4 millions d'unités, bien loin des objectifs initiaux d'environ 10 millions par an. Leur prix élevé serait notamment mis en cause.
Un écran OLED, mais toujours limité à 60 Hz ?
Si l'iPad Air devrait profiter des avantages de l'OLED, notamment des noirs profonds, d'un contraste élevé et d'une meilleure restitution des couleurs, Apple conserverait plusieurs différences techniques avec l'iPad Pro. Selon DigiTimes, les nouveaux modèles utiliseraient une dalle OLED à simple empilement, similaire à celle du nouvel iPad mini, associée à une technologie de transistors LTPS.
À l'inverse, les iPad Pro disposent d'un écran Tandem OLED à double empilement, permettant notamment d'augmenter la luminosité, ainsi que d'une technologie LTPO. Cette dernière facilite l'adaptation du taux de rafraîchissement en fonction des contenus affichés, avec une fréquence comprise entre 10 et 120 Hz sur les iPad Pro.
En revanche, l'iPad Air OLED resterait ainsi limité à 60 Hz, le ProMotion demeurant une exclusivité de l'iPad Pro (histoire de ne pas trop cannibaliser les ventes). Ce choix permettrait à Apple de maintenir une distinction entre ses différentes gammes, malgré l'adoption d'une technologie d'affichage commune.
Qu'en penser ?
L'arrivée de l'OLED sur les deux iPad Air constituerait une amélioration appréciable, particulièrement pour la consultation de photos, la vidéo et les usages créatifs. Mais le maintien d'un écran 60 Hz pourrait décevoir certains utilisateurs, alors que les fréquences de rafraîchissement élevées sont désormais courantes sur de nombreux appareils concurrents. Apple semble vouloir démocratiser progressivement l'OLED sans pour autant rapprocher excessivement l'iPad Air de l'iPad Pro. Une stratégie de segmentation qui pourrait également dépendre du positionnement tarifaire des futurs modèles.