Test de l'iPad mini OLED, plus fin et étanche mais avec un gros reproche
Par Vincent Lautier - Publié le
Les premiers tests de l'iPad mini OLED sont tombés. De The Verge à PCMag en passant par Wired, 9to5Mac ou Engadget, tout le monde salue le nouvel écran et la finesse de l'engin. Mais trois reproches reviennent dans chaque article, et ce sont toujours les mêmes.
Commençons par ce qui fait l'unanimité. Chez The Verge, David Pierce parle d'une « formidable petite tablette » et décrit une dalle OLED de 8,5 pouces bien plus contrastée que l'ancien LCD, avec 600 nits en usage courant et 1 200 nits en HDR, de quoi transformer la lecture et la vidéo sur un format aussi compact. Même son de cloche chez Wired, où Luke Larsen lui attribue un 7 sur 10 et reconnaît être tombé sous le charme après une semaine d'utilisation, voyage compris. Il recommande surtout l'option verre nano-texturé, facturée 130 euros chez nous : la texture est gravée directement dans le verre et rend la lecture en plein soleil presque aussi confortable que sur du papier. Il rappelle au passage que cette dalle est 19 % plus dense en pixels que n'importe quel autre iPad. Eric Zeman, chez PCMag, résume la situation dès son titre : le plus petit des iPad n'a jamais été aussi puissant.
Le châssis fait aussi son petit effet. Chez 9to5Mac, Chance Miller a sorti la balance et le pied à coulisse : 5,4 mm d'épaisseur quand l'ancien modèle en faisait 6,3, 255 grammes au lieu de 293, et des bordures amincies de 24 % qui logent l'écran de 8,5 pouces dans le gabarit de l'ancien 8,3 pouces. Une tablette qui se tient très bien en main, selon lui. Il y a aussi cette certification IP67, du jamais vu sur un iPad, qui autorise trente minutes sous un mètre d'eau.
Nathan Ingraham signe de son côté un 8,5 sur 10 chez Engadget et raconte une tablette « amusante et adorable », avec des haut-parleurs cachés sous la dalle qui l'ont bluffé et une recharge expédiée de 29 à 74 % en une demi-heure. L'autonomie, elle, a surpris tout le monde. Tom's Guide, sous la plume de Tony Polanco, a tenu plus de quatorze heures en navigation web là où l'iPad mini 7 s'arrêtait vers dix heures et demie. Apple, elle, promet toujours 10 heures, pas une de plus. Joe Rossignol s'étonne d'ailleurs chez MacRumors d'un tel écart avec une batterie un poil plus petite qu'avant, et préfère attendre d'autres mesures.
Les regrets maintenant. Ils sont partout les mêmes, à la virgule près. L'écran reste bloqué à 60 Hz, sans ProMotion, et Chance Miller avoue ne pas comprendre cette décision qu'il trouve « incroyablement agaçante ». L'explication officielle d'Apple, des pixels OLED qui réagissent tellement vite que le flou de mouvement disparaît et rendrait le 120 Hz superflu, ne convainc pas grand monde.
David Pierce répond que le texte bave dès qu'on fait défiler une page web et que l'Apple Pencil y perd en fluidité. Vient ensuite Touch ID, toujours là sur le bouton du haut alors que beaucoup espéraient Face ID. Et puis il y a le tarif, 699 dollars là-bas, soit 100 de plus que la génération précédente, et 759 euros chez nous pour 128 Go. Luke Larsen a trouvé la formule qui résume tout : une tablette meilleure que jamais, trahie par son prix.
Une unanimité pareille sur un produit Apple, ça ne court pas les rues. L'OLED que tout le monde réclamait est là, l'autonomie fait mieux que la fiche technique, et aucune autre tablette de cette taille ne joue dans cette catégorie. Alors oui, le 60 Hz à ce prix, c'est un peu violent, surtout quand des téléphones deux fois moins chers affichent du 120 Hz sans se poser de question. Apple connaît son catalogue par cœur et garde ProMotion pour l'iPad Pro, on ne va pas se faire d'illusions. Il vous tente vous cet iPad Mini ?
Un écran qui met tout le monde d'accord
Commençons par ce qui fait l'unanimité. Chez The Verge, David Pierce parle d'une « formidable petite tablette » et décrit une dalle OLED de 8,5 pouces bien plus contrastée que l'ancien LCD, avec 600 nits en usage courant et 1 200 nits en HDR, de quoi transformer la lecture et la vidéo sur un format aussi compact. Même son de cloche chez Wired, où Luke Larsen lui attribue un 7 sur 10 et reconnaît être tombé sous le charme après une semaine d'utilisation, voyage compris. Il recommande surtout l'option verre nano-texturé, facturée 130 euros chez nous : la texture est gravée directement dans le verre et rend la lecture en plein soleil presque aussi confortable que sur du papier. Il rappelle au passage que cette dalle est 19 % plus dense en pixels que n'importe quel autre iPad. Eric Zeman, chez PCMag, résume la situation dès son titre : le plus petit des iPad n'a jamais été aussi puissant.
Plus fin, plus léger, et étanche
Le châssis fait aussi son petit effet. Chez 9to5Mac, Chance Miller a sorti la balance et le pied à coulisse : 5,4 mm d'épaisseur quand l'ancien modèle en faisait 6,3, 255 grammes au lieu de 293, et des bordures amincies de 24 % qui logent l'écran de 8,5 pouces dans le gabarit de l'ancien 8,3 pouces. Une tablette qui se tient très bien en main, selon lui. Il y a aussi cette certification IP67, du jamais vu sur un iPad, qui autorise trente minutes sous un mètre d'eau.
Nathan Ingraham signe de son côté un 8,5 sur 10 chez Engadget et raconte une tablette « amusante et adorable », avec des haut-parleurs cachés sous la dalle qui l'ont bluffé et une recharge expédiée de 29 à 74 % en une demi-heure. L'autonomie, elle, a surpris tout le monde. Tom's Guide, sous la plume de Tony Polanco, a tenu plus de quatorze heures en navigation web là où l'iPad mini 7 s'arrêtait vers dix heures et demie. Apple, elle, promet toujours 10 heures, pas une de plus. Joe Rossignol s'étonne d'ailleurs chez MacRumors d'un tel écart avec une batterie un poil plus petite qu'avant, et préfère attendre d'autres mesures.
Le 60 Hz ne passe toujours pas
Les regrets maintenant. Ils sont partout les mêmes, à la virgule près. L'écran reste bloqué à 60 Hz, sans ProMotion, et Chance Miller avoue ne pas comprendre cette décision qu'il trouve « incroyablement agaçante ». L'explication officielle d'Apple, des pixels OLED qui réagissent tellement vite que le flou de mouvement disparaît et rendrait le 120 Hz superflu, ne convainc pas grand monde.
David Pierce répond que le texte bave dès qu'on fait défiler une page web et que l'Apple Pencil y perd en fluidité. Vient ensuite Touch ID, toujours là sur le bouton du haut alors que beaucoup espéraient Face ID. Et puis il y a le tarif, 699 dollars là-bas, soit 100 de plus que la génération précédente, et 759 euros chez nous pour 128 Go. Luke Larsen a trouvé la formule qui résume tout : une tablette meilleure que jamais, trahie par son prix.
On en dit quoi ?
Une unanimité pareille sur un produit Apple, ça ne court pas les rues. L'OLED que tout le monde réclamait est là, l'autonomie fait mieux que la fiche technique, et aucune autre tablette de cette taille ne joue dans cette catégorie. Alors oui, le 60 Hz à ce prix, c'est un peu violent, surtout quand des téléphones deux fois moins chers affichent du 120 Hz sans se poser de question. Apple connaît son catalogue par cœur et garde ProMotion pour l'iPad Pro, on ne va pas se faire d'illusions. Il vous tente vous cet iPad Mini ?