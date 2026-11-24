Threads sur iPad : une vraie app enfin en route, trois ans après
Par Vincent Lautier - Publié le
Plus de trois ans après son lancement, le réseau social de Meta va avoir droit à une vraie application iPad, et plus seulement à la version iPhone étirée sur grand écran. Christopher Clare, le patron du design de Threads, l'a annoncé lui-même avec un premier aperçu. Pour la date par contre, c'est encore le flou le plus total.
C'est Christopher Clare, le responsable du design de Threads, qui a lâché l'information directement sur le réseau, avec une formule qui veut tout dire et pas grand-chose à la fois, puisque l'application iPad arriverait "très bientôt". Il a accompagné son message, repéré par 9to5Mac, d'un premier aperçu de ce que les équipes ont préparé pour le grand écran, en précisant au passage que cette demande figurait tout en haut des listes d'attente des utilisateurs. Rien de très surprenant quand on sait que Threads, lancé par Meta à l'été 2023 pour concurrencer le Twitter racheté par Elon Musk, a passé le cap des trois ans sans jamais rien offrir d'autre aux possesseurs d'iPad que son application iPhone affichée en grand, ou son site transformé en raccourci sur l'écran d'accueil.
Et justement, l'enjeu n'est pas mince. Jusqu'ici, ouvrir Threads sur une tablette Apple revenait à se contenter d'un affichage pensé pour un écran de smartphone, avec tout l'espace gâché autour. La nouvelle application doit au contraire exploiter vraiment la grande dalle de l'iPad, comme le note MacRumors, et non se comporter comme une simple version agrandie de celle de l'iPhone. Christopher Clare a d'ailleurs reconnu que Meta avait d'abord cherché à sortir une première version fonctionnelle, quitte à peaufiner les réglages et les optimisations plus tard, ce qui laisse entendre que tout ne sera sans doute pas parfait dès le premier jour.
Pour le reste, Meta joue la montre. Le "très bientôt" de Christopher Clare est à peu près tout ce que l'entreprise a bien voulu dire, et aucune date de sortie n'a été communiquée, si bien que l'application peut très bien arriver sur l'App Store la semaine prochaine comme dans deux mois, personne n'en sait rien. Bonne nouvelle quand même de notre côté, comme il s'agit d'une simple mise à jour gratuite sur l'App Store, rien ne devrait empêcher les iPad français d'y avoir droit en même temps que les autres, contrairement à certaines fonctions maison qui restent bloquées chez nous.
C'est quand même amusant de voir Meta présenter comme un petit événement ce que la plupart des réseaux sociaux proposent depuis des années. À ses débuts, l'entreprise jurait même qu'une application pour tablette n'était pas au programme, avant de changer complètement d'avis. Mieux vaut tard que jamais, et au moins Threads aura mis trois ans là où Instagram en a demandé près de quinze pour s'offrir son propre client iPad. Pour celles et ceux qui vivent sur le réseau depuis leur tablette, cette version taillée pour le grand écran va clairement tout changer. Il ne manque plus qu'une date.
Annoncé "très bientôt"
C'est Christopher Clare, le responsable du design de Threads, qui a lâché l'information directement sur le réseau, avec une formule qui veut tout dire et pas grand-chose à la fois, puisque l'application iPad arriverait "très bientôt". Il a accompagné son message, repéré par 9to5Mac, d'un premier aperçu de ce que les équipes ont préparé pour le grand écran, en précisant au passage que cette demande figurait tout en haut des listes d'attente des utilisateurs. Rien de très surprenant quand on sait que Threads, lancé par Meta à l'été 2023 pour concurrencer le Twitter racheté par Elon Musk, a passé le cap des trois ans sans jamais rien offrir d'autre aux possesseurs d'iPad que son application iPhone affichée en grand, ou son site transformé en raccourci sur l'écran d'accueil.
Pensée pour le grand écran
Et justement, l'enjeu n'est pas mince. Jusqu'ici, ouvrir Threads sur une tablette Apple revenait à se contenter d'un affichage pensé pour un écran de smartphone, avec tout l'espace gâché autour. La nouvelle application doit au contraire exploiter vraiment la grande dalle de l'iPad, comme le note MacRumors, et non se comporter comme une simple version agrandie de celle de l'iPhone. Christopher Clare a d'ailleurs reconnu que Meta avait d'abord cherché à sortir une première version fonctionnelle, quitte à peaufiner les réglages et les optimisations plus tard, ce qui laisse entendre que tout ne sera sans doute pas parfait dès le premier jour.
Et la date ?
Pour le reste, Meta joue la montre. Le "très bientôt" de Christopher Clare est à peu près tout ce que l'entreprise a bien voulu dire, et aucune date de sortie n'a été communiquée, si bien que l'application peut très bien arriver sur l'App Store la semaine prochaine comme dans deux mois, personne n'en sait rien. Bonne nouvelle quand même de notre côté, comme il s'agit d'une simple mise à jour gratuite sur l'App Store, rien ne devrait empêcher les iPad français d'y avoir droit en même temps que les autres, contrairement à certaines fonctions maison qui restent bloquées chez nous.
On en dit quoi ?
C'est quand même amusant de voir Meta présenter comme un petit événement ce que la plupart des réseaux sociaux proposent depuis des années. À ses débuts, l'entreprise jurait même qu'une application pour tablette n'était pas au programme, avant de changer complètement d'avis. Mieux vaut tard que jamais, et au moins Threads aura mis trois ans là où Instagram en a demandé près de quinze pour s'offrir son propre client iPad. Pour celles et ceux qui vivent sur le réseau depuis leur tablette, cette version taillée pour le grand écran va clairement tout changer. Il ne manque plus qu'une date.