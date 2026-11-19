Instagram permet enfin de modifier une Story après sa publication !
Par Laurence - Publié le
Une faute de frappe, une mauvaise musique ou un sticker oublié ? Instagram va enfin permettre de modifier une Story après sa publication, sans avoir à la supprimer et à recommencer. Une nouveauté attendue depuis longtemps, mais qui s’accompagne d’une restriction : les utilisateurs ne disposeront que de 15 minutes pour effectuer leurs corrections.
Voilà qui devrait simplifier le quotidien de nombreux utilisateurs d’Instagram. Jusqu’à présent, une fois une Story publiée, il n’était pas possible d’en modifier directement le contenu. En cas d’erreur, la seule solution consistait à supprimer la publication, à effectuer les corrections nécessaires, puis à la mettre de nouveau en ligne. Une manipulation peu pratique, qui entraînait également la perte des vues et des interactions déjà enregistrées.
Cette limitation appartient désormais au passé. Adam Mosseri, le patron d’Instagram, vient d’annoncer l’arrivée d’une fonction permettant de modifier une Story après sa publication. Les utilisateurs pourront notamment corriger une faute de frappe, modifier ou repositionner du texte, ajouter des stickers, réaliser de nouveaux dessins ou encore changer la musique accompagnant leur publication.
Instagram impose toutefois une limite de temps pour cela. Les modifications seront possibles uniquement pendant les 15 minutes suivant la publication de la Story. Passé ce délai, il faudra de nouveau supprimer le contenu pour effectuer des changements.
Pour accéder à cette fonction, il suffira d’ouvrir sa Story, d’appuyer sur le bouton représentant trois points en bas de l’écran, puis de sélectionner l’option
Cette nouveauté devrait être particulièrement utile pour les comptes professionnels, les créateurs de contenus ou simplement les utilisateurs qui découvrent une erreur après avoir publié une photo ou une vidéo. Elle évitera également de devoir remettre en ligne un contenu déjà consulté par une partie de ses abonnés.
Cette annonce s’inscrit dans une série de changements introduits par Instagram depuis le début de l’année. En mars dernier, le réseau social a notamment ajouté la possibilité de réorganiser les photos et vidéos d’un carrousel après sa publication.
En avril, les utilisateurs ont obtenu le droit de modifier leurs commentaires, là encore pendant une durée limitée à 15 minutes. Puis, en juin, Instagram a commencé à permettre de réorganiser manuellement les publications affichées sur la grille de son profil, une autre fonction réclamée depuis plusieurs années.
Ces évolutions ne transforment pas fondamentalement le fonctionnement du réseau social, mais elles corrigent plusieurs contraintes qui compliquaient inutilement certaines manipulations.
En parallèle, Instagram continue d’enrichir ses outils destinés aux créateurs de contenus. L’application gratuite Edits, initialement disponible sur smartphone, a notamment fait son arrivée sur Mac. Elle propose un environnement de montage vidéo plus complet, avec plusieurs pistes, des outils avancés de correction des couleurs et la possibilité d’exporter des vidéos en 4K.
Cette version permet également de profiter d’un espace de travail plus confortable et de raccourcis clavier personnalisables. Instagram semble ainsi chercher à améliorer l’ensemble du processus de création, depuis le montage des contenus jusqu’à leur publication et leur modification.
La possibilité de modifier une Story après sa publication constitue une amélioration assez évidente, dont l’absence pouvait surprendre sur une application aussi utilisée qu’Instagram. La limite de 15 minutes paraît toutefois relativement courte, notamment pour les utilisateurs qui découvrent une erreur plusieurs heures après avoir publié leur contenu. Cette nouveauté s’ajoute néanmoins à plusieurs évolutions bienvenues, qui montrent qu’Instagram cherche aussi à améliorer ses fonctions existantes plutôt qu’à multiplier uniquement les nouveautés.
Instagram permet enfin de corriger une Story publiée
Voilà qui devrait simplifier le quotidien de nombreux utilisateurs d’Instagram. Jusqu’à présent, une fois une Story publiée, il n’était pas possible d’en modifier directement le contenu. En cas d’erreur, la seule solution consistait à supprimer la publication, à effectuer les corrections nécessaires, puis à la mettre de nouveau en ligne. Une manipulation peu pratique, qui entraînait également la perte des vues et des interactions déjà enregistrées.
Cette limitation appartient désormais au passé. Adam Mosseri, le patron d’Instagram, vient d’annoncer l’arrivée d’une fonction permettant de modifier une Story après sa publication. Les utilisateurs pourront notamment corriger une faute de frappe, modifier ou repositionner du texte, ajouter des stickers, réaliser de nouveaux dessins ou encore changer la musique accompagnant leur publication.
Seulement 15 minutes pour effectuer les modifications
Instagram impose toutefois une limite de temps pour cela. Les modifications seront possibles uniquement pendant les 15 minutes suivant la publication de la Story. Passé ce délai, il faudra de nouveau supprimer le contenu pour effectuer des changements.
Pour accéder à cette fonction, il suffira d’ouvrir sa Story, d’appuyer sur le bouton représentant trois points en bas de l’écran, puis de sélectionner l’option
Modifier la Story.L’interface permettra alors de retrouver les principaux outils de personnalisation disponibles lors de la création d’une Story.
Cette nouveauté devrait être particulièrement utile pour les comptes professionnels, les créateurs de contenus ou simplement les utilisateurs qui découvrent une erreur après avoir publié une photo ou une vidéo. Elle évitera également de devoir remettre en ligne un contenu déjà consulté par une partie de ses abonnés.
Instagram multiplie les améliorations demandées par ses utilisateurs
Cette annonce s’inscrit dans une série de changements introduits par Instagram depuis le début de l’année. En mars dernier, le réseau social a notamment ajouté la possibilité de réorganiser les photos et vidéos d’un carrousel après sa publication.
En avril, les utilisateurs ont obtenu le droit de modifier leurs commentaires, là encore pendant une durée limitée à 15 minutes. Puis, en juin, Instagram a commencé à permettre de réorganiser manuellement les publications affichées sur la grille de son profil, une autre fonction réclamée depuis plusieurs années.
Ces évolutions ne transforment pas fondamentalement le fonctionnement du réseau social, mais elles corrigent plusieurs contraintes qui compliquaient inutilement certaines manipulations.
Instagram développe également ses outils de création
En parallèle, Instagram continue d’enrichir ses outils destinés aux créateurs de contenus. L’application gratuite Edits, initialement disponible sur smartphone, a notamment fait son arrivée sur Mac. Elle propose un environnement de montage vidéo plus complet, avec plusieurs pistes, des outils avancés de correction des couleurs et la possibilité d’exporter des vidéos en 4K.
Cette version permet également de profiter d’un espace de travail plus confortable et de raccourcis clavier personnalisables. Instagram semble ainsi chercher à améliorer l’ensemble du processus de création, depuis le montage des contenus jusqu’à leur publication et leur modification.
Qu’en penser ?
La possibilité de modifier une Story après sa publication constitue une amélioration assez évidente, dont l’absence pouvait surprendre sur une application aussi utilisée qu’Instagram. La limite de 15 minutes paraît toutefois relativement courte, notamment pour les utilisateurs qui découvrent une erreur plusieurs heures après avoir publié leur contenu. Cette nouveauté s’ajoute néanmoins à plusieurs évolutions bienvenues, qui montrent qu’Instagram cherche aussi à améliorer ses fonctions existantes plutôt qu’à multiplier uniquement les nouveautés.