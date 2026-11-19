Instagram permet enfin de corriger une Story publiée

Seulement 15 minutes pour effectuer les modifications

Modifier la Story

Instagram multiplie les améliorations demandées par ses utilisateurs

Instagram développe également ses outils de création

Qu’en penser ?



La possibilité de modifier une Story après sa publication constitue une amélioration assez évidente, dont l’absence pouvait surprendre sur une application aussi utilisée qu’Instagram. La limite de 15 minutes paraît toutefois relativement courte, notamment pour les utilisateurs qui découvrent une erreur plusieurs heures après avoir publié leur contenu. Cette nouveauté s’ajoute néanmoins à plusieurs évolutions bienvenues, qui montrent qu’Instagram cherche aussi à améliorer ses fonctions existantes plutôt qu’à multiplier uniquement les nouveautés.

Voilà qui devrait simplifier le quotidien de nombreux utilisateurs d’Instagram. Jusqu’à présent,. En cas d’erreur, la seule solution consistait à supprimer la publication, à effectuer les corrections nécessaires, puis à la mettre de nouveau en ligne. Une manipulation peu pratique, qui entraînait égalementCette limitation appartient désormais au passé. Adam Mosseri, le patron d’Instagram, vient d’annoncer. Les utilisateurs pourront notamment corriger une faute de frappe, modifier ou repositionner du texte, ajouter des stickers, réaliser de nouveaux dessins ou encore changer la musique accompagnant leur publication.Instagram impose toutefois une limite de temps pour cela.. Passé ce délai, il faudra de nouveau supprimer le contenu pour effectuer des changements.Pour accéder à cette fonction, il suffira d’ouvrir sa Story, d’appuyer sur le bouton représentant trois points en bas de l’écran, puis de sélectionner l’option.L’interface permettra alors de retrouver les principaux outils de personnalisation disponibles lors de la création d’une Story.Cette nouveauté devrait êtrepour les comptes professionnels, les créateurs de contenus ou simplement les utilisateurs qui découvrent une erreur après avoir publié une photo ou une vidéo. Elle évitera également de devoir remettre en ligne un contenu déjà consulté par une partie de ses abonnés.Cette annonce s’inscrit dans une série de changements introduits par Instagram depuis le début de l’année. En mars dernier, le réseau social a notamment ajoutéEn avril,. Puis, en juin, Instagram a commencé à permettre de réorganiser manuellement les publications affichées sur la grille de son profil, une autre fonction réclamée depuis plusieurs années.Ces évolutions ne transforment pas fondamentalement le fonctionnement du réseau social, mais elles corrigent plusieurs contraintes qui compliquaient inutilement certaines manipulations.En parallèle, Instagram continue d’enrichir ses outils destinés aux créateurs de contenus.. Elle propose un environnement de montage vidéo plus complet, avec plusieurs pistes, des outils avancés de correction des couleurs et la possibilité d’exporter des vidéos en 4K.Cette version permet également de profiter d’un espace de travail plus confortable et de raccourcis clavier personnalisables., depuis le montage des contenus jusqu’à leur publication et leur modification.