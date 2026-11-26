Qu’en penser ?



Au-delà de la prouesse technique que représenterait un écran pliable de 20 pouces, c’est sans doute la question du positionnement de cet appareil qui est la plus intéressante. À 5 000 dollars, un iPad géant fonctionnant sous iPadOS aurait-il suffisamment d’arguments face à un MacBook Pro ? À l’inverse, un appareil pliable et tactile sous macOS pourrait-il séduire les utilisateurs qui réclament depuis des années une tablette capable de faire tourner les applications du Mac ? Avant même de résoudre les difficultés industrielles, Apple devra donc déterminer à quels usages et à quels utilisateurs destiner ce produit. Car à ce niveau de prix, le simple fait de pouvoir plier son écran ne sera probablement pas un argument suffisant !