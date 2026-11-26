Un prix délirant de 5 000 dollars pour l'iPad pliable géant d’Apple ?
Par Laurence - Publié le
Avant l’iPhone Duo, de nombreuses rumeurs circulaient déjà sur un autre appareil doté d’un écran pliable, aux dimensions nettement plus grandes : l'iPad. Mais le projet semble toujours poser quelques difficultés à Cupertino, tant sur le plan matériel que logiciel. Et son prix pourrait bien en refroidir plus d’un !
Si Apple a finalement franchi le pas du smartphone pliable cette année, elle semble éprouver davantage de difficultés à transposer cette technologie à un appareil de plus grande taille. Dans le dernier épisode de son podcast Power On, Mark Gurman est revenu sur ce mystérieux produit, connu en interne sous le nom de code J312. Ce dernier serait équipé d’une immense dalle pliable, qui mesurait entre 19 et 20 pouces de diagonale une fois déployée.
Le journaliste décrit le prototype actuel comme une sorte d’iPhone Duo surdimensionné, mais dépourvu d’écran externe. Il serait donc nécessaire de déplier l’appareil pour pouvoir l’utiliser. Avec de telles dimensions, elle proposerait une surface d’affichage bien supérieure à celle de ses actuels iPad Pro ou même de ses MacBook Pro.
Mais au-delà des considérations matérielles, Apple n’aurait toujours pas tranché une question pourtant essentielle : celle du système d’exploitation. Initialement présenté comme un iPad pliable fonctionnant sous iPadOS, le projet pourrait finalement embarquer macOS, voire une toute nouvelle plateforme logicielle.
D’après Mark Gurman, Apple expérimenterait actuellement macOS sur des iPad en interne. Rien n’indique toutefois que ces travaux déboucheront sur une commercialisation ou qu’ils concernent exclusivement ce futur appareil pliable.
Cette hésitation est d’autant plus intéressante qu’Apple vient de commercialiser ses premiers MacBook Pro dotés d’un écran tactile. La frontière entre les deux familles de produits évolue donc progressivement, même si Cupertino continue de maintenir deux systèmes d’exploitation distincts.
Mais ce produit présenterait surtout une grosse difficulté, et non des moindres : le coût de fabrication de cette immense dalle pliable. Les rendements de production des écrans seraient encore problématiques, ce qui pourrait peser lourdement sur le prix final du produit.
Mark Gurman évoque ainsi une fourchette comprise entre 3 000 et 5 000 dollars, un positionnement tarifaire qui placerait cet appareil bien au-delà des iPad Pro actuels. Initialement envisagée pour 2027, sa présentation aurait déjà été repoussée à 2029, selon des informations publiées en mars dernier. Mais le journaliste n’exclut désormais plus qu’Apple renonce purement et simplement à commercialiser ce produit.
Au-delà de la prouesse technique que représenterait un écran pliable de 20 pouces, c’est sans doute la question du positionnement de cet appareil qui est la plus intéressante. À 5 000 dollars, un iPad géant fonctionnant sous iPadOS aurait-il suffisamment d’arguments face à un MacBook Pro ? À l’inverse, un appareil pliable et tactile sous macOS pourrait-il séduire les utilisateurs qui réclament depuis des années une tablette capable de faire tourner les applications du Mac ? Avant même de résoudre les difficultés industrielles, Apple devra donc déterminer à quels usages et à quels utilisateurs destiner ce produit. Car à ce niveau de prix, le simple fait de pouvoir plier son écran ne sera probablement pas un argument suffisant !
Une sorte d'iPhone Duo de 20 pouces ?
Si Apple a finalement franchi le pas du smartphone pliable cette année, elle semble éprouver davantage de difficultés à transposer cette technologie à un appareil de plus grande taille. Dans le dernier épisode de son podcast Power On, Mark Gurman est revenu sur ce mystérieux produit, connu en interne sous le nom de code J312. Ce dernier serait équipé d’une immense dalle pliable, qui mesurait entre 19 et 20 pouces de diagonale une fois déployée.
Le journaliste décrit le prototype actuel comme une sorte d’iPhone Duo surdimensionné, mais dépourvu d’écran externe. Il serait donc nécessaire de déplier l’appareil pour pouvoir l’utiliser. Avec de telles dimensions, elle proposerait une surface d’affichage bien supérieure à celle de ses actuels iPad Pro ou même de ses MacBook Pro.
iPadOS, macOS ou un tout nouveau système ?
Mais au-delà des considérations matérielles, Apple n’aurait toujours pas tranché une question pourtant essentielle : celle du système d’exploitation. Initialement présenté comme un iPad pliable fonctionnant sous iPadOS, le projet pourrait finalement embarquer macOS, voire une toute nouvelle plateforme logicielle.
D’après Mark Gurman, Apple expérimenterait actuellement macOS sur des iPad en interne. Rien n’indique toutefois que ces travaux déboucheront sur une commercialisation ou qu’ils concernent exclusivement ce futur appareil pliable.
Cette hésitation est d’autant plus intéressante qu’Apple vient de commercialiser ses premiers MacBook Pro dotés d’un écran tactile. La frontière entre les deux familles de produits évolue donc progressivement, même si Cupertino continue de maintenir deux systèmes d’exploitation distincts.
Un prix compris entre 3 000 et 5 000 dollars !
Mais ce produit présenterait surtout une grosse difficulté, et non des moindres : le coût de fabrication de cette immense dalle pliable. Les rendements de production des écrans seraient encore problématiques, ce qui pourrait peser lourdement sur le prix final du produit.
Mark Gurman évoque ainsi une fourchette comprise entre 3 000 et 5 000 dollars, un positionnement tarifaire qui placerait cet appareil bien au-delà des iPad Pro actuels. Initialement envisagée pour 2027, sa présentation aurait déjà été repoussée à 2029, selon des informations publiées en mars dernier. Mais le journaliste n’exclut désormais plus qu’Apple renonce purement et simplement à commercialiser ce produit.
Qu’en penser ?
Au-delà de la prouesse technique que représenterait un écran pliable de 20 pouces, c’est sans doute la question du positionnement de cet appareil qui est la plus intéressante. À 5 000 dollars, un iPad géant fonctionnant sous iPadOS aurait-il suffisamment d’arguments face à un MacBook Pro ? À l’inverse, un appareil pliable et tactile sous macOS pourrait-il séduire les utilisateurs qui réclament depuis des années une tablette capable de faire tourner les applications du Mac ? Avant même de résoudre les difficultés industrielles, Apple devra donc déterminer à quels usages et à quels utilisateurs destiner ce produit. Car à ce niveau de prix, le simple fait de pouvoir plier son écran ne sera probablement pas un argument suffisant !