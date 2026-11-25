L'iPad sous macOS existerait déjà, mais Apple le garderait en interne
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple disposerait déjà d'iPad capables de faire tourner macOS dans ses locaux, selon Mark Gurman, sans travailler à une version destinée au public. Le journaliste décrit une situation assez agaçante pour ceux qui espèrent retrouver leurs logiciels Mac sur une tablette : les essais existeraient depuis un moment, mais iPadOS continuerait à évoluer séparément.
Selon les propos de Mark Gurman rapportés par MacRumors, ces iPad sous macOS ne seraient donc pas une expérimentation toute récente. Le journaliste ne donne ni modèle précis ni version du système, et n'annonce aucun calendrier de sortie. Il affirme même qu'aucun travail n'est en cours pour proposer macOS aux acheteurs d'iPad. Pour ceux qui voudraient remplacer leur Mac par un iPad Pro, la nuance est importante : l'existence d'un appareil fonctionnel dans les locaux d'Apple ne renseigne pas sur ce qu'il permet réellement de faire, ni sur les éventuelles difficultés à en tirer un produit commercial.
La position publique d'Apple va dans le même sens. Lors de la présentation des résultats financiers du 2 novembre, dont Six Colors a publié la transcription, John Ternus a été interrogé sur un possible système unifié. Le PDG a défendu le partage de fonctions entre appareils, tout en expliquant qu'Apple cherchait à faire la meilleure version de chacun de ses produits. Aucun changement fondamental n'était prévu, a-t-il indiqué, en ajoutant que l'entreprise n'en parlerait de toute façon pas. Une réponse assez classique chez Apple, qui laisse forcément de la place aux suppositions sans donner le moindre engagement sur un rapprochement des systèmes.
Gurman décrit plutôt la poursuite des transferts de fonctions et d'applications vers iPadOS. Apple a déjà procédé de cette manière avec Final Cut Pro et Logic Pro, disponibles sur tablette depuis le 23 mai 2023 avec des interfaces adaptées au tactile. Vous pouvez y monter une vidéo ou composer de la musique, sans pour autant installer la version Mac du logiciel.
Avec iPadOS 26, présenté en juin 2025, le rapprochement s'est aussi vu dans la manipulation des applications. Les fenêtres peuvent être redimensionnées et déplacées, une barre de menus donne accès aux commandes, et Aperçu permet de travailler sur des PDF. Apple reprend donc des habitudes du Mac dans un système qui conserve son fonctionnement de tablette, plutôt que de vous laisser choisir entre les deux environnements.
On aimerait quand même pouvoir décider soi-même, surtout quand on utilise son iPad avec un clavier pour travailler et qu'une application Mac manque à l'appel. Si ces essais internes existent bien, un mode macOS optionnel aurait beaucoup plus d'intérêt qu'une fusion imposée à tout le monde, y compris à ceux qui ne veulent qu'une tablette simple. L'amélioration d'iPadOS est bienvenue, mais elle ne répond pas à cette demande de choix.
Pour aller plus loin que cette rumeur, cet article sur les iPad Pro M6 attendus début 2027 vaut le détour, et nos vidéos sur YouTube vous permettront de ne rien rater.
Des essais en interne
Selon les propos de Mark Gurman rapportés par MacRumors, ces iPad sous macOS ne seraient donc pas une expérimentation toute récente. Le journaliste ne donne ni modèle précis ni version du système, et n'annonce aucun calendrier de sortie. Il affirme même qu'aucun travail n'est en cours pour proposer macOS aux acheteurs d'iPad. Pour ceux qui voudraient remplacer leur Mac par un iPad Pro, la nuance est importante : l'existence d'un appareil fonctionnel dans les locaux d'Apple ne renseigne pas sur ce qu'il permet réellement de faire, ni sur les éventuelles difficultés à en tirer un produit commercial.
Ternus garde deux systèmes
La position publique d'Apple va dans le même sens. Lors de la présentation des résultats financiers du 2 novembre, dont Six Colors a publié la transcription, John Ternus a été interrogé sur un possible système unifié. Le PDG a défendu le partage de fonctions entre appareils, tout en expliquant qu'Apple cherchait à faire la meilleure version de chacun de ses produits. Aucun changement fondamental n'était prévu, a-t-il indiqué, en ajoutant que l'entreprise n'en parlerait de toute façon pas. Une réponse assez classique chez Apple, qui laisse forcément de la place aux suppositions sans donner le moindre engagement sur un rapprochement des systèmes.
Le Mac par morceaux
Gurman décrit plutôt la poursuite des transferts de fonctions et d'applications vers iPadOS. Apple a déjà procédé de cette manière avec Final Cut Pro et Logic Pro, disponibles sur tablette depuis le 23 mai 2023 avec des interfaces adaptées au tactile. Vous pouvez y monter une vidéo ou composer de la musique, sans pour autant installer la version Mac du logiciel.
Avec iPadOS 26, présenté en juin 2025, le rapprochement s'est aussi vu dans la manipulation des applications. Les fenêtres peuvent être redimensionnées et déplacées, une barre de menus donne accès aux commandes, et Aperçu permet de travailler sur des PDF. Apple reprend donc des habitudes du Mac dans un système qui conserve son fonctionnement de tablette, plutôt que de vous laisser choisir entre les deux environnements.
On en dit quoi ?
On aimerait quand même pouvoir décider soi-même, surtout quand on utilise son iPad avec un clavier pour travailler et qu'une application Mac manque à l'appel. Si ces essais internes existent bien, un mode macOS optionnel aurait beaucoup plus d'intérêt qu'une fusion imposée à tout le monde, y compris à ceux qui ne veulent qu'une tablette simple. L'amélioration d'iPadOS est bienvenue, mais elle ne répond pas à cette demande de choix.
Pour aller plus loin que cette rumeur, cet article sur les iPad Pro M6 attendus début 2027 vaut le détour, et nos vidéos sur YouTube vous permettront de ne rien rater.