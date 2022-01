5G : Ericsson cherche à faire interdire les importations d'iPhone en Europe

On se souvient de l'affaire contre Qualcomm, qui l'avait amené à demander une interdiction d'importation sur certains territoires.C'est à nouveau le cas aujourd'hui avec, qui bataille ferme contre Cupertino . Les négociations tombées au point mort, les deux entreprises s'affrontent respectivement dans les cours de justice.Le Suédois vient justement de déposer plusieurs demandes . Il a d'ailleurs commencé par le Brésil, puis, à commencer par l'(Mannheim, Munich et Düsseldorf), les(La Haye) et la. Il devrait saisir d'autres juridictions du vieux continent, la firme étant après tout ressortissant de l'UE. Il viserait également lePour le moment,, et les pièces avancées par l'une et l'autre des parties ne sont pas encore connues. Il est évidemment question de l'utilisation de moyens de pressions dans les négociations sur ses brevets de télécommunication.On retrouve le même argumentaire que celui employé dans le dossier Qualcomm, à propose du versement de redevances excessives et injustifiées.De son côté,, et sa réponse face à cette série d'attaques judiciaires ne devrait plus trop tarder.