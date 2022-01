"Vinted du sport" : le français Everide lance son app pour iPhone !

Nous travaillons à réduire les points de friction pour faciliter les échanges entre passionnés. Les technologies web et mobiles permettent aujourd’hui d’offrir une expérience rapide, fluide et sécurisée avec en plus une catégorisation spécifique par sports, utilisation ou matières… Sans oublier des options de livraison adaptées, nécessaires à un marché technique

Les pratiquants d’outdoor ont le pouvoir de changer les choses par leur comportement d’achat. Le neuf ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais nous tablons sur une évolution de la part de marché de l’occasion de 5% aujourd’hui à 20% d’ici 10 ans pour notre filière. Nous sommes là pour accompagner les pratiquants, les magasins et les marques dans cette évolution nécessaire pour regrouper l’offre, faciliter les échanges de la communauté et pour protéger notre terrain de jeu en allongeant le cycle de vie, réduisant la pollution et l’impact carbone des produits

A la manière de Vinted: Achat et vente de mode , la petite startupbasée à Annecy lance actuellement sa nouvelle application iPhone Everide . Très orienté montagne et rando, le programme s'articule autour de 4 grandes sections, Ski & Snow, Alpinisme & Escalade, Randonnée & Bivouac et Running & Trail.Pour le moment, tout est gratuit : dépôt d'annonce, frais de vente... L'idée étant évidemment de faire grimper la communauté. Et ça marche : depuis fin 2021, l'app compte, et près de 10 000 produits disponibles., le tout étant sélectionnés par les experts produits d'Everide., précise Olivier Rocques, CTO d’Everide.Autre atout du service,, avec paiement sécurisé, livraison intégrée, échanges et retours gérés par le service.Enfin, outre l'aspect économique,. Tous les amoureux des grands espaces sont souvent très sensibles sur ces questions., confie Julien Bronnert, CEO d’Everide.Signalons enfin queauprès des fonds Venture Together et Nouvel Atlas, la BPI, ainsi que des business angels indépendants à l’instar entre autres d’Olivier Cantet, ancien PDG de Rip Curl, Jules et Millet-Lafuma, Paulin Dementhon, fondateur de Drivy ou encore Jean-Fabrice Mathieu, fondateur de Seloger.com.