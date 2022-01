Pourquoi Face ID avec un masque est limité aux iPhone 12/iPad Pro 2020 ou plus récents

Réglages

Cette fonctionnalité était attendue par de nombreux utilisateurs obligés de taper leur code ou de s'offrir une Apple Watch afin de déverrouiller leur iPhone. La prochaine itération d'iOS devrait donc améliorer cela, mais il faudra certainement disposer d'un iPhone 12 /iPad Pro 2020 ou plus récent pour en profiter. En effet, la bêta d'iOS 15.4 propose dès le redémarrage (il sera possible de retrouver l'option idoine par la suite au sein des, puis dans le menu) de configurer Face ID pour fonctionner avec un masque en place,Si l'on ne peut pas exclure l'éventualité qu'Apple autorise davantage d'appareils à utiliser la fonction dans les bêtas à venir et au sein de la version finale (le rêve est permis), il y a de grandes chances que cette limitation soit en fait liée au matériel embarqué. En effet,, les plus récents disposant d'un projecteur de points permettant une analyse du visage plus poussée, et. Ces caractéristiques sont certainement nécessaires au bon fonctionnement de la reconnaissance avec un masque tout en conservant un niveau de sécurité satisfaisant (et poussant par la même occasion au renouvellement du matériel), d'autant que Cupertino permet d'utiliser Face ID avec un masque pour les paiements via Apple Pay.