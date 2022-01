Et chez vous, Siri bloque aussi sur votre âge ?

Dis Siri, peux-tu me dire mon âge

Quelle est la date de mon anniversaire

-voyant la date arriver-

Mais peut-être serait-il très urbain, ne voulant froisser les susceptibilités. En effet, à la questionou, l'assistant vocal botte souvent en touche.Pour les plus chanceux il sed'une année (en moins, c'est sympa). Pour d'autres, il se veut plusprécisant par exemple qu'il ne connaît l'âge de son proprio. Le mienm'informe d'ailleurs fortqu'il ne dispose pas de mes coordonnées.En fait tout dépend des renseignements rentrés par l'utilisateur. En effet, Siri n'accède pas aux infos contenus au niveau du compte Apple ID mais seulement à celles qui figurent dans les fiches de contacts (une formalité que l'on ne remplit pas toujours pour soi même.En effet, d'après le site néerlandais, l'écart serait probablement lié au fait que Siri calcule les âges en ne tenant compte que de l'année de naissance d'une personne et non du mois ou du jour. Ainsi, il donne toujours la bonne réponse pour une personne dont l'anniversaire est déjà passé sur l'année en cours.