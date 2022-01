iOS 15 : quelles sont les fonctions les plus attendues dans les prochains mois ?

se libérer de son portefeuille physique

dans les prochains mois

au plus tard cette année

, mais certaines d'entre elles pourraient encore être réservées à des pays en particulier (les USA...).Ainsi il est question du, une option qui a été dévoilée pour la première fois à la WWDC 2021 par Jennifer Bailey,. Cette dernière permettrait depour ceux qui le veulent bien et qui le peuvent.Initialement prévue pour la fin de l’année dernière, elle devrait arriver très prochainement pour les résidents de(à commencer par l'Arizona et la Géorgie). Pour ses débuts, elle concernera le permis de conduire ou la carte d'identité sur l' iPhone et l' Apple Watch Apple souhaiterait que les particuliers et les petites entreprises puissent accepter les paiements en posant simplement une carte bancaire sur l' iPhone . La fonctionnalité utiliserait très probablement la. Cette solution permettrait sans nul doute d’aider les petites structures ou les auto-entrepreneurs à se lancer ou à développer leur activité.D'après Mark Gurman, Cupertino pourrait commencer à déployer cette fonctionnalité de paiement via une. Mais il est aussi possible que celle-ci puisse être annoncée dans le cadre d'iOS 16 à la prochaine WWDC.Enfin, l'année dernière,A cette époque, elle avait déclaré qu'elle prévoyait de lancer une, qui offrirait les meilleures fonctionnalités de Primephonic avec des fonctionnalités et des avantages supplémentaires. L'application devrait être disponible pour les abonnés à Apple Music