iOS 15.4/macOS 12.3 permettent de masquer les avertissements de sécurité du trousseau iCloud

Le trousseau iCloud a attiré l'attention des personnes œuvrant sur les évolutions d'iOS et de macOS à Cupertino, puisqu'en sus de la possibilité d'ajouter des notes personnelles pour chaque mot de passe enregistré au sein du trousseau,(sur iOS 15, dans, puis, et dans lespuissur macOS Monterey).Pour masquer ces avertissements,(il sera possible de retrouver la recommandations d'Apple et ses détails au sein du menu adéquat). Ces avertissements peuvent être intéressants et permettre de se rendre compte d'éventuels soucis de sécurité, mais cette nouvelle option clarifiera l'interface pour certains mots de passe qu'il est impossible de changer soi-même, par exemple en entreprise, ou lorsque le mot de passe a été utilisé sciemment à plusieurs reprises.