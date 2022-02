Justice : l'iPhone peut mettre son maillot et aller à l'eau ! (ou presque)

la marchandise

Apple fait régulièrement l'objet d'actions en justice diverses et variées (quand ce n'est pas elle qui les mène).Il lui était reproché d'avoir émis des allégations trompeuses surson produit phare, et ce, pour des raisonsUne certaine Antoinette Smith de New York avait soutenu que l' iPhone était présenté de manière beaucoup valorisante que ses capacités réelles, ce qui induisait nécessairement les clients -comme elle- en erreur. Elle avait donc introduit un recours collectif. Mais, d'après, la justice vient de rejeter l'affaire.Pour elle,Elle ne retient pas non plus l'existence d'une fraude, citant un manque de preuves concernant les mauvaises intentions de la firme californienne ou de l'importance de la résistance à l'eau dans la décision d'acheter un iPhone ! Rappelons que les modèles récents présentent un indice IP67 à 68, les iPhone 12 et 13 pouvant supporter un bain à 6 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Mais les baignades prolongées ne sont pas quand même pas des plus conseillées...