Apple déploie les secondes bêtas d'iOS/iPadOS/tvOS 15.4, watchOS 8.5 et macOS 12.3

Un peu moins de deux semaines après la première salve,En effet, iOS et iPadOS 15.4 permettent de déverrouiller les appareils avec Face ID tout en portant un masque (il faudra toutefois un iPhone 12 ou un iPad Pro 2020 minimum pour en profiter) et macOS 12.3 et iPadOS 15.4 intègre l'attendue fonctionnalité Universal control (ou Commande universelle en VF) qui permet d'utiliser une seule souris (ou un trackpad) et un clavier afin de contrôler plusieurs Mac et iPad et passer d'écran en écran. La fonctionnalité pourra être activée automatiquement et prendra en compte les glisser/déposer, ou encore les gestes sur les trackpads/souris compatibles.Ces nouvelles itérations permettront également de mettre à jour des AirPods depuis un Mac, d'avoir accès à une nouvelle API de capture d'écran pour les Apps tierces sur macOS, de profiter du ProMotion pour toutes les applications (iOS), de la gestion des gâchettes adaptatives des manettes Dual Sense de la PlayStation 5, et de SharePlay dans le menu de partage sur iOS 15.4.