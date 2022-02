Concept : que pensez-vous de cet iPhone pliable ? [sondage]

{"id":"6be5121f30","images":[{"id":"2468d60df0","fullName":"2468d60df0_air0-jpg.png","description":""},{"id":"b3bf868115","fullName":"b3bf868115_air1-jpg.png","description":""},{"id":"c7478196b4","fullName":"c7478196b4_air2-jpg.png","description":""},{"id":"b5eaeb76ee","fullName":"b5eaeb76ee_air3-jpg.png","description":""},{"id":"50c787f435","fullName":"50c787f435_air4-jpg.png","description":""},{"id":"88fd590997","fullName":"88fd590997_air5-jpg.png","description":""},{"id":"18a8ee6abd","fullName":"18a8ee6abd_air6-jpg.png","description":""},{"id":"f149e0995e","fullName":"f149e0995e_air9-jpg.png","description":""}]}

Aujourd'hui,Ce dernier révèle un smartphone pliable très fin répondant au nom évocateur d’iPhone Air (pourquoi pas…).Pêchant au niveau des détails techniques, le concept se rattrape au niveau de la finesse du design. On découvre un, juste à côté des trois capteurs photos, qui s'intègrent plus harmonieusement au smartphone dans un cadre noir brillant tranchant avec la robe métallisée. Cet écran secondaire pourrait afficher descomme Siri, les appels et les rappels de rendez-vous ou encore l'état du réseau. Ce dernier semble de déplier complètement à plat, sans aucune démarcation.Dernièrement le leaker Dylandkt indiquait qu' Apple était toujours en train d'expérimenter des prototypes même si ce form factor n'était pas prévu dans un proche avenir.Apparemment, Cupertino ne disposerait toujours pas de la technologie d'affichage nécessaire pour faire une entrée remarquée sur le marché des smartphones pliables. La firme pourrait aussiet vérifier si ces derniers ne seraient pas un simple phénomène de mode, destinés à devenir totalement obsolètes sous peu.