Pénurie de composants, minéraux de conflits : des signes d'amélioration pour l'iPhone et l'Pad !

amélioration majeure

contraintes d'approvisionnement devraient globalement s'atténuer au second semestre de l'année

de conflit

100 % des fonderies et affineries identifiées dans la chaîne d'approvisionnement pour tous les produits Apple fabriqués au cours de l'année civile 2021 ont participé à un audit indépendant des minéraux de conflit tiers concernant les 3TG

tin, tantalum, tungsten, gold

Ainsi, Foxconn, le plus grand assembleur d' iPhone , a annoncé aujourd'hui que la situation au niveau de la chaine d'approvisionnement donnait enfin des signes d'assouplissement, ce qui permettrait de mettre, notamment des puces.D'après, le premier trimestre 2022 connaîtrait unedu secteur, et lesPour le Taïwanais, la demande de puces restera encore très largementà l'offre et les stocks très. Ainsi au dernier trimestre, Apple a été également touchée, ayant préféré sacrifier la production d'i Pad au profit de l' iPhone Dans son rapport annuel sur l'approvisionnement en minéraux envoyé à la SEC, elle détaille ses efforts pour s'approvisionner deen minéraux dits- étain, tantale, tungstène, or (3TG, collectivement) et autres minéraux - utilisés dans la production d' iPhone Mac , iPod touch, Apple TV HomePod mini , Apple Card, produits Beats et autres accessoires commercialisés par la marque.Ainsi au 31 décembre 2021, et pour la septième année consécutive,). Pour rappel, en 2018 et 2019,, qui est soumise à une