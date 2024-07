Apple déjà éjectée du Top 5 chinois des smartphones

Une première historique

Un avenir un peu gris ?

A une semaine de ses résultats , on apprend que, se privant même de sa présence dans le top cinq. Une première dans l'histoire du marché des smartphones en Chine.D'après cette étude de, Vivo aurait reconquis la première place avec 13,1 millions de smartphones expédiées (soit 19% de part de marché). Pour le reste, Oppo s'octroierait 16% de part de marché avec 11,3 millions d'unités vendues, Honor et 15% (10,7 millions ), Huawei 15% également (10,6 millions de smartphones vendus) et enfin 14% pour Xiaomi (et 10 petits millions de smartphones)., devant Samsung (maigre consolation). Sa part de marché serait égale à celle de Xiaomi (14% soit une baisse de 2 % par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente), mais ses ventes seraient moins importantes (environ 9,7 millions d'iPhone).pour la firme américaine, car le marché chinois affiche une hausse de 10% sur une année, lors de ce même trimestre, avec des expéditions dépassant les 70 millions d'unités. Mais l’avenir pourrait se compliquer encore plus pour Apple dans le pays, si la tendance perdurait.et misent désormais tout sur les produits haut de gamme -le créneau de l'iPhone- entendant tirer profit de l'IA, sur lequel Apple est encore bien en retard. Certains modèles -comme le Magic V3 de HONOR, un smartphone pliable ( autre secteur sur lequel Cupertino est absente )- semble connaitre un grand succès.En outre, il semble également que leur collaboration avec les chaînes d'approvisionnement locales se veut encore plus étroite, alors que Cupertino cherche à s'en défaire.. En effet, cette dernière travaillerait avec les firmes locales, pour mettre au point l'IA chinoise qui équiperait l'iPhone et boosterait Apple Intelligence En effet, selon la législation du pays, les modèles d’IA doivent être approuvés par le régulateur local avant de pouvoir être utilisés. Et ce dernier a déjà approuvé plus de 40 modèles, dont l’Ernie Bot de Baidu Le pays est en effet très fermé à l'utilisation de technologies non chinoises, surtout occidentales. Cette obligation de travailler avec des entreprises locales serait décisive pour les douze prochains mois.