AltStore : les clients torrent débarquent sur iPhone

L'AltStore évolue doucement

Les premières Apps tierces débarquent sur l'AltStore

Vous avez certainement entendu parler de Delta . Il faut savoir que cette même App est proposée gratuitement sur l'App Store dans le reste du monde, alors que les utilisateurs européens doivent payer un abonnement annuel à 1,80 euros pour profiter de l'AirStore PAL. Cette dîme permet à la boutique alternative de faire face à la taxe Core Technology Fee mise en place par Apple en Europe.Avec la mise à jour 2.1 de l'AltStore PAL, la boutique évolue doucement et propose désormais. Si vous payez l'abonnement, vous pourrez désormais installer et utiliser les clients peer-to-peer (P2P) iTorrent et qBitControl (les deux nécessitent leur propre abonnement à 2 dollars par mois), ainsi que l'application de rencontre PeopleDrop et l'émulateur UTM SE (que vous pouvez également télécharger directement sur l'App Store).Quelques mois après l'arrivée de boutiques alternatives sur les iPhone en Europe,(à moins d'avoir réellement besoin d'un client P2P sur votre iPhone, ces derniers n'étant pas autorisés sur l'Apple Store). Il faudra certainement patienter pour voir débarquer des propositions un peu plus intéressantes, et peut-être la mise à disposition de l'attendue boutique d'Epic afin de voir le grand public s'essayer en masse aux joies des boutiques alternatives. Pour cela, l'Epic Games Store pourra compter sur le succès de Fortnite, une sorte de locomotive qui manque cruellement aux autres boutiques alternatives, tout du moins pour le moment.