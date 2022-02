Elgato présente l'éclairage compact Key Light Mini à 99€

dérivé

. L'éclairage LED profite d'un châssis en métal, de LED Osram Premium, d'une diffusion multicouche, d'une batterie rechargeable offrant 2 heures d'autonomie avec un éclairage à 100%, d'un filetage 1/4 de pouces et d'un panneau arrière magnétique pour la fixation, et d'un format compact avec des mensurations de 15 x 10 centimètres seulement. Un modepeut être activé afin de préserver la batterie lorsque l'appareil est constamment branché sur le secteur.Le Key Light Mini offre une luminosité de 800 lumens et une plage de températures allant de 2 900 à 7 000K. Comme pour le reste de la gamme, l'éclairage dispose de boutons physiques mais pourra également être controlé en sans fil grâce à la connexion Wi-Fi et aux applications dédiées disponibles sur iOS/iPadOS/macOS, Android et PC (ou depuis un Stream Deck ).