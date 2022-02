Mauvais élève, Apple doit désormais 25 millions d'euros aux Pays-Bas

refusé de présenter des propositions sérieuses

Au cours de la dernière semaine, nous n'avons reçu aucune nouvelle proposition d'Apple avec laquelle elle se conformerait aux exigences d'ACM. C'est pourquoi Apple devra payer une cinquième pénalité.

clairement

trouve son attitude regrettable, d'autant plus que les exigences d'ACM ont été respectées devant les tribunaux le 24 décembre.

fixer des conditions raisonnables pour l'utilisation de ses services

En effet, depuis quelques temps, la firme se fait retoquer toutes les semaines dans la contrée de la tulipe !Pour rappel, les régulateurs du pays peuvent tout à fait imposer des amendes hebdomadaires -comme une astreinte en France- et ce, jusqu'à un total de 50 millions d'euros ou bien jusqu'à ce que Cupertino satisfasse aux exigences réglementaires.En effet, l'Autorité pour les consommateurs et les marchés a déclaré que la firme californienne auraitet queElle précise avoirexpliqué à la firme comment se conformer à leurs exigences etque cela impliquer qu'elle doitEn janvier dernier, Apple avait annoncé qu'elle appliquerait la décision de l'ACM sur l'intégration de systèmes de paiement alternatifs pour les apps de rencontre. Pour autant, elle avait conservé une, passant de 30 % à 27 % pour les achats non intégrés -