Volvo préfère l'iPhone et l'Apple Watch face aux PC pour ses techniciens

Chez Volvo, on a décidé de. En tout, ce sont pas loin de 1500 personnes qui ont été équipées avec une Apple Watch et un iPhone à la place des portables.En pratique,. Il pourra connaitre son identité, les informations nécessaires pour la réparation et tous les détails du véhicule. Il sera même en relation avec le propriétaire durant toute la phase de service, et pourra l'appeler directement si besoin.L'idée est non seulement de gagner du temps sur le moment, mais aussi sur la formation :, a déclaré Johnnie Andersson, une technicienne de service Volvo.Le constructeur s'est aperçu que ses techniciens perdaient beaucoup de temps à effectuer des aller-retours de leur poste de travail vers le bureau (pour passer des appels) ou vers le stock de pièces.A l'arrivée, tout le monde semble gagnant, y compris côté clients, mais Volvo estime avoir largement réduit ses coûts, comme pour la production de papier (-40%).