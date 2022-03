Seriez-vous intéressés par un iPhone SE à moins de 200 euros ? [Sondage]

Peek Performance

La performance entre en scène

. Au vu du conflit en, beaucoup avaient craint un report, voire une annulation de l'événement pour un simple communiqué de presse.Dans notre dernier sondage, un certain nombre d’entre vous attendent avec impatience un nouveau Mac mini Pro M1 Pro/Max (M2), ou un MacBook Pro 13" M2. MaisEt justement, dans sa dernièrede Bloomberg avait émis l’hypothèse de proposer un iPhone vraimentà 199 dollars ! Le journaliste mise d'ailleurs sur la sortie de l'iPhone SE 3 pour évoquer cette possibilité stratégique et. Après tout, Cupertino le fait déjà pour l' Apple Watch , même si 2022 pourrait voir la Serie 3 disparaître du catalogue de l’ Apple Store . On pense aux marchés émergents dont le pouvoir d'achat est plus faible -comme en Afrique, en Amérique du Sud et certaines parties de l'Asie- terrain de prédilection d’Android (faute de concurrence). Mais cet iPhone pourrait également tout à faitou carrément une tranche d’âge au budget plus réduit, qui voudraient juste un petit iPhone Malheureusement, Cupertino a soigneusement évité cette approche, préférant se concentrer sur un segment premium, même si on pourra très certainement trouver des prix sympas dans les prochains jours sur les anciens modèles !En attendant, n'hésitez pas à nous dire en commentaires vos impressions ou vos attentes concernant ce futur