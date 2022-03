Apple : la reprise des sessions Today at Apple (avec Lady Gaga) et des apps sympas (jeux, voyage, fitness...)

l'art du remixage avec GarageBand

Nous avons hâte d'accueillir à nouveau nos utilisateurs au sein de nos magasins avec Today at Apple, dirigé par nos incroyables Apple Creatives. Nous avons manqué cette connexion et nous sommes heureux que les sessions soient de retour en personne

En effet, à partir du 7 mars, les Apple Store américains vont pouvoir enfin proposer des séances, et ce, pour la première fois depuis le début de la pandémie. Ces dernières arrivent à point nommé pour célébrer le Mois de l'histoire des femmes (et la). Les fans, les curieux et les autres pourront s'adonner à, toutPour l'occasion,, invitant les dirigeants et les développeurs de neuf entreprises d'applications des États-Unis, du Brésil, du Guatemala et du Portugal à construire lad'applications de pointe : Pega da Cuca (un jeu avec des potions basé sur les expressions des utilisateurs), Gamma Fighter (un jeu vintage très sympa), Tripify - Travel better (une app pour voyager), Sinq: Your Fitness Companion (une app Fitness avec un dragon très mignon), Wakeout—Thérapie du mouvement (une app pour optimiser son réveil) ou encore yoga wake up: mindful mornings (une app de yoga au réveil).