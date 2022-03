Ma sécurité, la nouvelle app du ministère de l'Intérieur, permet de parler à un policier 24/7

Cette dernière s'inscrit dans le cadre d'une réforme de fond, destinée à moderniser l'accès aux forces de l'ordre.L'application permettra notamment de(très rapidement), deen ligne -directement et à tout moment- avec un policier ou un gendarme 24h/24 et 7j/7, de déposer uneou bien encore d'obtenir des conseils sur les démarches à suivre en cas de violences, de vols, de menaces ou d'escroqueries. Jusqu'à présent, il fallait passer par le site web dédié : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr avant de finaliser celle-ci au commissariat. Normalement, dès 2023, l'application proposera également d'enregistrer une plainte en ligne pour les atteintes aux biens.avec une carte interactive pour trouver un point d'accueil, une gendarmerie ou le commissariat à proximité du lieu où l'on se trouve (avec les coordonnées et les horaires d'ouverture). Elle pourra envoyer des-par exemple- pour signaler d'un accident de la route et permettre d'accéder à des conseils de sécurité et de prévention suivant les thématiques).En parallèle, le ministère de l'Intérieur en a profité pour dévoiler de nouveaux services : la mise en place d'unprévu pour la fin de l'année, ainsi qu'une, mise en ligne le 15 mars prochain, dédiée auxen ligne.