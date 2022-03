L'iPhone SE 3 serait l'iPhone des familles et des petits budgets

Si ce dernier devrait peu évoluer coté design, il devrait bénéficier de la prise en charge de la 5G, d'une puce A15 Bionic et d'améliorations notables au niveau de l'appareil photo.Aussi, beaucoup d'analystes estiment que cet iPhone low cost (sur l'échelle tarifaire Cupertino) pourrait fortement intéresser les utilisateurs pour un(des ados par exemple) ou ceux qui y consacrent un. Il pourrait alors devenir rapidement unet booster les ventes déjà très florissantes de l' iPhone dans le monde. Autre avantage, il pourrait aussi servir d'entrée dans l'écosystème d' Apple et amener leurs propriétaires à acheter d'autres produits Pommés.D'après(qui a sondé les intentions d'achat de 2 549 personnes aux USA), 24% entendraient acheter l' iPhone SE 3 en tant que smartphone principal, 16 % pour l'utiliser comme un appareil secondaire ou en faire un. Dans le détail, 10,9 % prévoiraient d'acheter l'appareil pour un enfant, 10,2 % pour leur conjoint ou leur conjoint, et 7,8 % pour un autre membre de sa famille (parent ou grand-parent).Enfin, les propriétaires d' iPhone 11 seraient tout particulièrement concernés par ce changement, à hauteur de 11,5 %. Au-delà, 6,8 % des personnes interrogées prévoiraient de troquer leur iPhone XR et 6,7 % leur iPhone 12 soit parce qu'ils seraient toujours satisfaits de leur iPhone actuel, ou parce qu'ils attendraient l'iPhone 14 (9,3 %) estimant le SE 3, trop petit ou pas assez premium. Ce qui est justement un atout pour d'autres.