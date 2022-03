L'iPhone SE 3 aurait une meilleure autonomie (mais inférieure à celle de l'iPhone 13 mini)

De gauche à droite : iPhone SE3, iPhone 12 mini et iPhone 13 mini

: 5G, A15 Bionic, 4,7 pouces, Touch ID, 3 stockages (64 Go, 128 Go, et 256 Go), verre Ceramic Shield, pas de changement sur l'appareil photo (hormis les styles photographiques).Mais le petit iPhone obtient unepar rapport à son prédécesseur et à d'autres iPhone plus anciens. Sans changer les dimensions et la conception globale que l'iPhone SE 2 (et sans doute en conservant la même capacité de 1 821 mAh), Apple a été en mesure d'optimiser l'autonomie notamment grâce à l'intégration étroite entre la puce A15 Bionic et iOS.En comparant sur le site d'Apple les spécificités des iPhone SE3 iPhone SE2 et iPhone 13 mini , cela met l'autonomie de l' iPhone SE 3 sur un pied d'égalité avec celle de l' iPhone 12 mini . En revanche,Ainsi on atteint 15 heures en lecteur vidéo, 10 heures en streaming et 50 heures en lecture audio.