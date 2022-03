L'iPhone SE3 devrait être un best seller, malgré un prix plus élevé

nous nous attendons à ce que la demande s'ouvre davantage sur d'autres marchés comme l'Europe, l'Asie du Sud-Est et la Corée - des régions où de nombreux consommateurs sont restés à l'écart en raison du manque de soutien de la 5G.

avec un prix de base légèrement plus élevé de 529 euros (64 Go) contre 489 euros pour l’iPhone SE 2 64 Go. Pourtant, d’après, notamment grâce à la prise en charge de la, et devrait faire office d’Selon le dernier, l’ iPhone SE 2 aurait représenté, le Japon et les États-Unis étant les plus grands marchés pour ce smartphone.Pour Jeff Fieldhack, directeur de recherche, le smartphone a continué d'avoirqui cherchent à venir d'Android en gardant un petit budget ou les utilisateurs qui chercheraient àL'analyste principal de, Sujeong Lim, souligne . Mais cette fois,