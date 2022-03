L'UE mise sur fin mars pour sortir sa nouvelle loi pour recadrer les GAFA

vitesse de l'éclair

les gouvernements et les agences internationales ont explicitement déconseillé les systèmes de sideloading, ce qui paralyserait les protections de la vie privée et de sécurité auxquelles les utilisateurs en sont venus à s'attendre

Dans ses devoirs du soir, la Commission européenne a emporté de quoi travailler -et de manière accélérée-. Le calendrier semble en effet serré.qui a proposé pour la première fois une loi sur les marchés numériques, a déclaré qu'il y avait eu des progrès notables dans les négociations. Pour elle, la Commission devrait, évoquant une adoption à laen cas de consensus.(la promotion de ses propres services et produits) des firmes concernées au sein de l'Union européenne. Il a d’ailleurs été introduit en 2020 parallèlement à la loi sur les services numériques.Les deux lois disposeraient d’un carcan de sanctions en cas de refus de mise en conformité. Leannoncepour Cupertino si elle se dérobait.En réaction,. En effet,. En 2021, Tim Cook, a déclaré que les propositions pourraient menacer la sécurité et la confidentialité de l' iPhone