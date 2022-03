iOS/IPadOS 15.4 permet de numériser du texte manuscrit depuis Notes

Texte en direc

La fonctionnalitét (ou Live Text) apparue avec iOS 15/iPadOS 15 ainsi que macOS Monterey et permettant d'analyser, de numériser et d'interagir avec du texte au sein de n'importe quel cliché est désormais directement accessible via une nouvelle option au sein de l'application Notes. Pour cela,(la fonctionnalité était déjà présente, seul le raccourci via le menu Appareil photo est nouveau).Une fois le texte sélectionné,. Bien que la reconnaissance s'avère assez performante, il faudra peut-être éditer le texte afin de corriger quelques coquilles en fonction de la qualité de l'écriture manuscrite ou de l'éclairage ambiant. Cette pratique fonctionnalité se retrouve à plusieurs niveaux d'iOS 15, par exemple en touchant l'icône représentant trois points en haut à droite de l'interface de l'application Rappels.