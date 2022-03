Shazam s'associe à Bandsintown pour proposer des tickets de concert

L'application Shazam devrait ainsi permettre à ses utilisateurs de se procurer des billets de concert.. Les données seront proposées par Bandsintown et les artistes souhaitant partager les informations et offrir la possibilité d'acquérir des tickets devront renseigner les champs adéquats via le portail Bandsintown For Artists (que ce soit pour les utilisateurs ou les artistes)(Bandsintown dresse la liste de quelques concerts en France , surtout sur la région parisienne) et si les Live Stream seront intégrés au sein des dates affichées (les dates sont nettement plus nombreuses et sont accessibles via l'abonnement BandsintownPlus à 10,99 euros par mois, ou 110,99 euros par an).