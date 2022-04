La WWDC 2022 aura lieu du 6 au 10 juin !

lpar nature, la WWDC a toujours été un forum permettant de tisser des liens et de bâtir une vraie communauté. Dans cet esprit, la WWDC22 invite les développeurs du monde entier à se réunir pour découvrir comment donner vie à leurs meilleures idées et repousser les champs du possible. Nous voulons créer de véritables liens avec nos développeurs, et nous espérons que toutes les personnes qui participeront à la WWDC repartiront dynamisées par cette expérience.

Cette itération se tiendra intégralement en ligne, comme les deux précédentes éditions. Comme à son habitude,, avec, peut-être, quelques surprises matérielles à la clé. Comme l'année dernière,permettant de remporter quelques goodies. Selon Susan Prescott, en charge des relations avec les développeurs,. Apple permettra à quelques développeurs et étudiants de visionner ensemble la keynote d'ouverture à l'Apple Park le 6 juin. Les détails permettant de participer à cette journée spéciale seront publiés prochainement.(outre des vidéos léchées), représentant des centaines d'heures de vidéo et 4 500 rendez-vous en tête-à-tête (par an) avec les ingénieurs afin d'obtenir des conseils et informations personnalisées pour les membres du programme de développement d'Apple.