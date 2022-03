L'iPhone SE3 vaut-il vraiment le "coût" ? Quels sont les iPhone les moins chers du marché ?

Par ici notre test de l'iPhone SE 2022 !

Pour ceux qui ont un budget vraiment restreint ou qui ne désirent pas mettre trop dans un smartphone (notamment pour les jeunes), il est possible de descendre très bas avec des appareils plus ou moins anciens, issus du Refurb (comme cet iPhone SE 2, 64GB, Noir, Reconditionné à 277,99€ au lieu de 294€).-qui est sorti il y a peu- bénéficie également de promotion ( à partir de 499 euros au lieu de 529€). Mais au vu des modestes changements de cette 3e génération (avec certes la 5G et une puce A15 Bionic),Preuve en est,en raison d'une demande insuffisante du public !En effet, pour le même prix (ou légèrement plus), il est possible de s'orienter vers d'autres iPhone, comme cet iPhone 12 mini 64 Go Reconditionné à 479,99€