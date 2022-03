App Store : Apple attaquée en justice aux Pays-Bas (pour 5,5 milliards d'indemnités !)

taxe Apple

Les propriétaires d'iPhone et d'iPad paient le prix du monopole abusif de l'App Store

Laaccuse la firme deses clients, qui achètent des applications et des abonnements intégrés via l' App Store , mais également de se livrer à desSur son site , l'association développe ses arguments et propose un lien pour rejoindre l'action.. Pour la demanderesse, celle-ci forcerait tout simplement les développeurs à augmenter leurs prix pour êtreet ceserait supporté par les utilisateurs finaux., déclare-t-elle.Bref, rien de très nouveau, même si les montants en jeu semblent bien plus élevés. D'après, cette association miserait en effet surà répartir entre les différents utilisateurs. Pour rappel , la situation est plutôt tendue aux Pays-Bas, dont l'organisme de surveillance antitrust vient d'infliger une dixième amende à Cupertino,-sans que cela soit nécessairement suivi d'effets pour le moment...